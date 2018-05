PRIČA KOJA SLAMA SRCA: Majka trogodišnje djevojčice ima samo jednu želju prije no što umre, ovo je pretužno

Majka koja se borila s rakom tijekom trudnoće iako su joj rekli da nikada neće imati bebu očajnički želi doživjeti prvi dan škole svoje djevojčice

Emma Thompson, 42, unatoč svim prognozama rodila je malenu Emily, kojoj su sada dvije godine, no vrijeme joj možda ističe. Još 2007., kada joj je bila 31 godina, dijagnosticiran joj je rak dojke 3. stupnja, zbog čega je i odgodila planove za vjenčanje, piše Mirror.

Rak dolazio tri puta

“Emmi su svakog dana mogli reći da tretman ne djeluje, a mogućnosti su bile ograničene”, rekla je Cathie Turner, njena starija sestra. “Toliko bih toga mogla reći o mojoj sjajnoj, prekrasnoj sestri koja se već godinama bori s ovom okrutnom bolešću. Ona želi stvoriti sjećanje za Emily. Tako su prekrasno povezane, uvijek to možete vidjeti kada su zajedno.”

Nakon invazivne kemoterapije, radioterapije i kirurškog zahvata, rečeno joj je da će ju tretman vjerojatno učiniti neplodnom. Thompson se ipak udala za svog partnera 2009. no par godina kasnije, dok je s obitelji ljetovala u Portugalu, osjetila je kvrgu ispod ruke. Iako je pokušala ostati pozitivna znala je da se rak vratio, ovaj put u limfnim čvorištima.



Nesretna žena krenula je na sljedeću rundu kemotarapije i radioterapije, koja je završila 2013. Ponuđeno joj je da pohrani embrije, no to nije bilo moguće zbog ranijih kemoterapija, kao i činjenice da je imala menupauzalne simptome. Zatim jednog dana, u ožujku 2015., Thompson se probudila s nateklim grudima te je odlučila obaviti testiranje na trudnoću – rezultat je bio pozitivan. Nekoliko tjedana nakon što je saznala da je trudna patila je od jakih bolova u leđima i kroničnog umora, ali sve je to objasnila činjenicom da je trudna s 39 godina.

Mum's wish to see daughter's first day at school after 11-year cancer fight https://t.co/5YgtjCwB51 — David Martin (@5150power) May 14, 2018

U lipnju 2015. primljena je u hitnu u bolovima zbog kojih nije mogla hodati niti se pokrenuti, te je dobila devastirajuću vijest da joj se rak vratio po treći put. Savjetovali su ju da prekine trudnoću, ali su ona i njen suprug ipak odlučili da žele upoznati svoju djevojčicu, unatoč činjenici da su se metastaze proširile na jetru i kralježnicu.

Kćer razlog da je majka još uvijek živa

Thomson je prošla posebne tretmane kako bi osigurala da njena kemoteapija, testiranja i skeniranja ne naškode bebi, te je Emily rođena carskim rezom 29. listopada 2015. godine. Iako je porod bio preuranjen, nakon tjedan dana je iz bolnice došla doma sa svojom obitelji. Njenoj majci su rekli da ima samo nekoliko mjeseci života dok je bila trudna, no ta ju predviđanja nisu obeshrabrila. Slijedeće su joj prognoze davale do šest mjeseci, a zatim joj je rečeno da će biti “izuzetno sretna” ako doživi još dvije do tri godine.

Nakon tri godine situacija je i dalje ista, njen se rak može tretirati, no ne i izliječiti, a Thompson je u konstantnoj boli.

Emily su sada dvije i pol godine, a obitelj pokušava prikupiti novac kako bi njena majka pokušala druge tretmane. Test krvi koji košta 3.000 funti (25.200 kuna) mogao bi joj pomoći u borbi protiv bolesti.

Mum's wish to see daughter's first day at school after 11-year cancer fight https://t.co/R8hUdUjZCf pic.twitter.com/PXhPKBXrgN — Daily Mirror (@DailyMirror) May 13, 2018

“Za Emmu, radi se o mogućnosti što duljeg provođenja vremena s Emily, kako bi se djevojčica mogla i sama sjećati svoje majke, a ne samo slušati što joj drugi kažu o njoj, to je naš cilj. Nakon trudnoće trudili smo se osigurati da doživi prvi rođendan Emily, zatim drugi, a sada nam je cilj da vidi svoju kćer kako kreće u školu.

Mi, kao obitelj, vjerujemo da bi se Emma već davno prije predala da nije bilo Emily. Sigurni smo da ju snaga i odlučnost koju dobiva time što svakoga dana vidi Emily potiče i motivira da svakog dana izađe iz kreveta, što dosta ima veze s umom i željom da preživi.”

Majka troje djece preminula nakon oboljenja od raka maternice jer se bojala otići na Papa-test. Želi da nešto naučite

Donacije za više sjećanja

Postavljena je i GoFundMe stranica preko koje se obitelj nada prikupiti sredstva za alternativni tretman. “Emma i njen suprug žive svoj život od sastanka s konzultantima do skeniranja te nisu u stanju postaviti nikakve dugoročne planove, i nitko im ne može reći koliko će još dugo Emma biti s nama”, napisala je obitelj na stranici za prikupljanje donacija.

Žele pristup mogućim budućim tretmanima i testiranjima koje zdravstvo ne pokriva tako da mogu napraviti još prekrasnih sjećanja s ograničenim vremenom koje im je još na raspolaganju.