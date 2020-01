PREMIJER KOMENTIRAO SLUČAJ VEZAN UZ KUJUNDŽIĆEVU KUĆU: ‘Nisam imao vremena puno vidjeti. Razgovarat ću s njim’

Ministar je pri obveznom nadopunjavanju imovinske kartice upisao kako je do nove nekretnine došao ‘kupnjom od drugih izvora dohotka, novčanom pozajmicom te zaduženjem kod banke (kredit)’

Premijer Andrej Plenković za N1 komentirao je natpise Telegrama u kojima upozoravaju na nesrazmjernu vrijednosti imovine ministra Milana Kujundžića i onoga što je navedeno u njegovoj imovinskoj kartici.

MILAN KUJUNDŽIĆ TVRDI DA JE SVE ČISTO U SLUČAJU NOVE KUĆE: ‘Kupili smo ju za 195.000 eura, transparentno i po zakonu’

Točnije, ministar je pri obveznom nadopunjavanju imovinske kartice upisao kako je do nove nekretnine došao “kupnjom od drugih izvora dohotka, novčanom pozajmicom te zaduženjem kod banke (kredit)”. No, kako je Telegram istražio, ministar nije uspio pojasniti porijeklo novca.

Sutra će razgovarati

“Nisam imao vremena puno vidjeti, vidio sam sad prije susreta s vama, vidjet ću se sutra s ministrom pa ću s njim razgovarati, vjerujem da će to pojasniti”, kazao je Plenkovići, dok je na pitanje vezano uz “vidljivo odmicanje HDZ-ovaca od Milana Bandića” kazao kako pravni procesi trebaju ići svojim putem i da se oni u to ne miješaju niti to ima ikakve veze s Vladom i HDZ-om.