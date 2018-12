PREDSTAVLJENA KNJIGA ANTE NOBILA: Obrana hrvatskog kontraobavještajca Josipa Perkovića na njemačkom sudu

Na predstavljanju knjige Ante Nobila govorili su, uz samog Nobila, Josip Antić, Drago Pilsel, Ninoslav Pavić, Čedo Prodanović i Hrvoje Klasić

U ponedjeljak navečer u novinarskom domu u Zagrebu predstavljena je knjiga odvjetnika Ante Nobila Obrana hrvatskog kontraobavještajca Josipa Perkovića na njemačkom sudu u izdanju VBZ-a.

U prepunoj velikoj dvorani Novinarskog doma uz samog Nobila govorili su urednik knjige Josip Antić te Ninoslav Pavić, Čedo Prodanović i Hrvoje Klasić, dok je raspravu moderirao Drago Pilsel.

Pionirsko djelo

Antić je istaknuo kako se radio o pionirskom djelu na našim prostorima – knjiga pripada odvjetničkoj prozi što je presedan u našem izdavaštvu. U sebi tako objedinjuje nekoliko pristupa pa se tako može čitati kao pravni case-study, ali kao triler ili detektivsko-špijunski roman, ali i esej o povijesnim pravosudnim prilikama.

Povjesničar Klasić je kazao kako knjiga pruža vrijedan povijesni prikaz prilika te kako će povjesničarima biti zanimljivo proučiti sve dokumente o kojima Nobilo piše. No, knjiga je višeslojna, pa je tako sa zanimanjem mogu čitati povjesničari, pravnici, ali i šira javnost.

‘Senzacionalni, pa i senzacionalistički dijelovi’

Izdavač Ninoslav Pavić govorio je o ulozi medija u slučaju Perković i sasvim novom svjetlu koje ova knjiga baca na taj slučaj. “Knjiga sadrži senzacionalne, pa čak i senzacionalističke dijelove koje bi svaki novinarski urednik mogao samo poželjeti”, izjavio je Pavić.

Dodao je kako mediji često, možda zbog intelektualne lijenosti, funkcioniraju tako da objavljuju samo dijelove optužnice do koje su došli u posjed iz čega se onda ono što represivni aparat stavlja na teret tuženiku može činiti zastrašujuće. Novinari bi ipak, smatra Pavić, trebali propitkivati te dokumente do kojih su došli, a u slučaju Perković postoji i odgovornosti medija. U javnosti se često može stvoriti dojam kako je optuženi već unaprijed kriv, a onda je teško dobiti drugačiju presudu, o čemu je govorio Nobilo.

Posljednja epizoda hladnog rata

Autor knjige je kazao kako je ovo suđenje bila posljednja epizoda Hladnog rata. Nisu imali fer suđenje, tvrdi. Radeći u Haagu, dolazio je u kontakte s suradnicima američke CIA-e, nizozemske tajne službe i drugih, ali oni su igrali fair. U Njemačkoj, kaže Nobilo, to nije bio slučaj. “Kada sam se vratio iz Njemačke, počeo sam cijeniti hrvatsko pravosuđe”, izjavio je.

Govoreći o Nobilu, njegov kolega Čedo Prodanović je kazao kako ga odlikuju potpuna predanost poslu, velika radna energija, disciplina, upornost, nepokolebljivost, ali i iznimna pravnost. “Za Nobila ne postoje nedodirljive istine i neupitni autoriteti”, rekao je Prodanović i dodao da se Nobilo u zaštiti Perkovića morao konfrontirati s vlašću i pravosudnim sustavom.

‘Neka se provodi pravda makar propao svijet

Prodanović je kazao i kako bi, kada bi njemu trebao odvjetnik, zasigurno izabrao Nobila. Braneći Perkovića Nobilo je, kaže Prodanović, spoznao kako je to “bosti se s rogatima”.

“Kada bih u jednoj rečenici trebao označiti sadržaj i glavnu poruku ove knjige, to bi se svelo na autorov prikaz konfrontacije načela fiat iusticia pereat mundus (neka se provodi pravda makar propao svijet) sa svakodnevnim životom i praksom društva, politike i pravosuđa, te rušenje iluzija, kod onih koji ih još imaju, o bezgrešnoj pravnoj državi”, piše u predgovoru knjige Prodanović.

“Naime, bez obzira na to koliko je odvjetnik dobar, kvalitetan, ispravan i predan u svojoj poziciji obrane klijente, to često, a i u ovom slučaju, u konačnici postaje nebitno. Negativna ishod je izvjestan. To, naravno, ne znači da oni koji obavljaju odvjetničke profesije trebaju rezignirati, baciti koplje u trnje.

Anto Nobilo to sigurno neće ni ubuduće činiti. Na koncu, i pisanje ove knjige jedan je oblik te borbe. Ostaje mu, a i svima nama, nadati se da ćemo dočekati neka bolja vremena u kojima ta borba neće biti donkihotoska…”, zaključio je u predgovoru knjige Čedo Prodanović.