PREDSTAVLJEN PRVI UDŽBENIK O UREĐIVANJU MEDIJA: ‘Jedna naslovnica može uništiti život. Zato je važno objaviti točnu informaciju’

Na promociji knjige „Uredništvo: koncepti uređivanja u preddigitalno i digitalno doba“, autora doc. dr. sc. Gordane Tkalec i doc. dr. sc. Željka Krušelja, brojni medijski stručnjaci govorili o tome što znači biti dobar urednik

– Uređivanje je kao putovanje. Kad putujete, obično imate neki cilj kamo želite stići. I na tom putovanju mogu vam se dogoditi neplanirane situacije koje niste očekivali. Svako putovanje je drugačije. Tako je i uređivanje. Dok mi uređujemo, svijet oko nas živi i nevjerojatnom se brzinom izmjenjuje ispred naših očiju zahvaljujući mobilnim telefonima. Novinaru je puno važnije da je netko pročitao njegovu priču od toga gdje ju je pročitao. Urednici svakodnevno moraju donositi bezbroj odluka jer jedna naslovnica nekome može uništiti život. Zato je važna temeljitost. Najvažnije je objaviti provjerenu i točnu informaciju. – istaknuo je u utorak glavni urednik Večenjeg lista Dražen Klarić u prepunoj Velikoj dvorani Novinarskog doma na promociji knjige „Uredništvo: koncepti uređivanja u preddigitalno i digitalno doba“, autora doc. dr. sc. Gordane Tkalec i doc. dr. sc. Željka Krušelja, koju izdaje Sveučilište Sjever.

Osim Dražena Klarića, o tome što znači biti dobar urednik govorili su dugogodišnji novinar, urednik i bivši ravnatelj HRT-a Mirko Galić, autori knjige doc. dr. sc. Gordana Tkalec i doc. dr. sc. Željko Krušelj, novinarka i ujedno moderatorica promocije Sandra Križanec, dugogodišnji TV novinar i urednik Damir Matković, zamjenik glavnog urednika 24 sata Ivan Buča te recezenti knjige doc. dr. sc. Boris Beck i doc. dr. sc. Krešimir Lacković.

“Vremena su se promijenila, no usprkos tome, zahtjevi i vrijednosti dobrog urednika ostali su isti, a to su: kompetentnost i znanje, etičnost i karakter te potreba za neovisnošću”, istaknuo je Mirko Galić, prisjećajući se vremena kad su naklade dosezale šesteroznamenkaste brojke. „Publika je nekad voljela čitati tekstove, i to duge tekstove, dok je danas važno jedino biti prvi, imati vijest minutu prije drugih“ – nadovezao se autor knjige Željko Krušelj, i sam dugogodišnji novinar.

Uređivanje medija

Moderatorica Sandra Križanec naglasila je kako je riječ o prvoj knjizi u Hrvatskoj u kojoj se na jednom mjestu može naći sve o uređivanju, a autorica knjige Gordana Tkalec, pročelnica Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever, istaknula je kako se ideja o pisanju ove knjige rodila slučajno, odnosno kada je krenula istraživati to područje pripremajući se za nastavu na Sveučilištu Sjever.

„U Hrvatskoj nema literature, ni znanstvene ni priručničke, koja bi se bavila važnim problemom uređivanja medija te je knjiga osmišljena kao pomoć u radu svakome uredniku. Željeli smo kroz znanstveno istraživanje ovoga problema istodobno donijeti i znanstveni doprinos. Pozivali smo se mahom na američku relevantnu literaturu iz područja novinarstva i medija koje knjiga donosi u prijevodu“, naglasila je autorica doc. dr. sc. Gordana Tkalec.

Monografija na temelju domaćih i inozemnih iskustava odgovara na pitanje kakav bi trebao biti stručni, obrazovni i intelektualni doseg današnjeg urednika, i to ne samo u medijima, već i u cjelokupnom izdavaštvu. U realizaciji knjige autorima su informacijama iz svojih redakcija i izdavačkih kuća pomagali brojni urednici i medijski stručnjaci čime ona dobiva dodatnu praktičnu i činjeničnu utemeljenost. Jedno je poglavlje rezultat istraživanja stanja u medijima koje su kroz projektnu nastavu proveli studenti Diplomskog studija Novinarstvo Sveučilišta Sjever koji su većinom već zaposleni u različitim medijskim kućama.

“Naši studenti su zaista vrlo traženi i većina već radi po raznim redakcijama. Njihovo sudjelovanje u istraživanju bilo nam je dragocjeno”, naglasila je doc. dr. sc. Gordana Tkalec, zahvalivši se na kraju promocije Sveučilištu Sjever na donaciji. Naime, umjesto uobičajene kupnje, uzvanici su donirali sredstva koja su preusmjerena Humanitarnoj udruzi “Šegrtsko srce” koprivničke Obrtničke škole, koja brine o svojim učenicima slabijeg imovinskog stanja.