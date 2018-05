PREDSJEDNICA RUŠI PREMIJERA? Branko Bačić tvrdi da se ne radi o tome. ‘To ne stoji, siguran sam u to’

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a kaže kako je predsjednica rekla da je zadovoljna realizacijom Zakona o izvanrednoj upravi

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u petak je pozdravio uključivanje predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović u slučaj Agrokor te smatra da predsjednica time nije krenula u rušenje premijera Andreja Plenkovića.

“Rekla je da je zadovoljna tijekom realizacije Zakona o izvanrednoj upravi i pozvala politiku i javnost da ne rade pritisak na državne institucije, koje utvrđuju eventualne nezakonitosti u ovom postupku. Također je dala podršku Vladi i izvanrednoj upravi u procesu sklapanja nagodbe. To su, čini mi se, najvažnije poruke predsjednice Republike”, rekao je Bačić.

Izbor savjetnika

Naglasio je kako pozdravlja održavanje sastanka između predsjednice Republike i predsjednika Vlade kako bi se, ako treba, i među njima, kao najvažnijim političkim osobama u Hrvatskoj, razriješile eventualne dvojbe ili nedorečenosti u vezi s cijelim postupkom, koji je bio u nadležnosti Vlade i Sabora.

“Nakon izbora glavnog savjetnika u Agrokoru, a to je AlixPartners, postojale su nedorečenosti koje su izazvale ovu aferu, a to je odabir podizvođača. Mi ne dopuštamo da se zbog tog izbora prebacuje bilo kakva odgovornost na Vladu, vladajući većinu i HDZ”, poručio je Bačić.

Prema njegovu mišljenju, sjena koja je bačena na taj proces “ne odnosi se na činjenicu da izvanredna uprava s Vjerovničkim vijećem priprema nagodbu nego na to što je AlixPartners angažirao određen, mali broj radne skupine koja je pisala lex Agrokor”. Dodao je da je “nadležnost izvanrednog povjernika izbor glavnog savjetnika i to temeljem javnog poziva te da izvanredna uprava nije bila dužna pitati Vladu o izboru glavnog savjetnika”.

‘Ne stoji da predsjednica ruši Plenkovića’

Bačić “apsolutno odbacuje” tezu da je predsjednica krenula u rušenje premijera Plenkovića, i to s nekim iz HDZ-a. “To ne stoji, siguran sam u to. Pozdravljam sastanak predsjednice i premijera i održavanje Vijeća za nacionalnu sigurnost. Neka se ispitaju sve okolnosti rada izvanredne uprave i to što je privatna pošta potpredsjednice Vlade došla u javnost”, poručuje šef Kluba HDZ-a.

Što se političke odgovornosti u aferi tiče, Bačić smatra da ju je već ostavkom podnijela bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić, dok ne vidi političku odgovornost premijera, niti je to, dodaje, “predsjednica u bilo kojem trenutku navela”. Samo je rekla, napomenuo je, da će se s njim sastati u vezi rada izvanredne uprave, temeljem zakona.

I ministar uprave Lovro Kuščević smatra da je dobro da se “i predsjednica uključila u spašavanje Agrokora, što je prevažno pitanje”. “Puna podrška svakome tko dobronamjerno ulazi u ovaj proces”, poručio je Kuščević.