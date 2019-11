PREDSJEDNICA O ŽELJEZNOJ ZAVJESI I JUGOSLAVIJI: ‘Nije mene Tito poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar koji je krvavo radio’

Pojasnila je kako nije rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina tijekom njezina mandata, nego da čvrsto vjeruje da može biti i da se mora raditi prema tome

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović najavila je u nedjelju u intervjuu za N1 da će program kandidature za novi predsjednički mandat objaviti 11. studenoga.

Odgovarajući na upit kada će objaviti program kandidature, u intervjuu tjedna “Točka na tjedan”, Grabar Kitarović rekla je da će to biti 11. studenoga.

Pojasnila je i kako nije rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina tijekom njezina mandata, nego da čvrsto vjeruje da može biti i da se mora raditi prema tome.

“Ekonomski pokazatelji jesu bolji, međutim to se još nije prelilo na život ljudi. I želim da ljudi žive bolje, da osjete to na svojim plaćama. To je sasvim realno i sasvim moguće i to ću predložiti i u svojem sljedećem programu”, rekla je.

Djevojka s “krive strane željezne zavjese”

Na pitanje o svojoj ranijoj izjavi u SAD-u kad je rekla da je bila djevojka rođena s “krive strane ‘željezne zavjese'” premda je polovicom ’80-ih dovršila srednju školu i maturirala u Los Alamosu u Novom Meksiku odgovorila je kako se tada moglo putovati s crvenom putovnicom, ali da je u Ameriku nije poslao Tito nego njezin otac.

“Nije mene Tito tada poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar koji je krvavo radio da bi zaradio za to. To što se moglo izaći, nije bilo tek tako, slučajno. Josip Broz je bio vrlo inteligentan čovjek i kad je vidio da Jugoslavija ekonomski propada, da će se uskoro javiti bunt naroda – onda je polako počeo popuštati”, rekla je Grabar-Kitarović.