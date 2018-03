IDE U JAVNO PODUZEĆE? Premijer: ‘Priča je došla do kraja. Lozančić neće biti moj savjetnik’

“Što se tiče Lozančića, mogu reći da je priča također došla do kraja. Ovih dana vrtjelo se po novinama da će biti moj savjetnik, ali to nije točno. On neće biti moj savjetnik, ali je zavrijedio da mu nađemo adekvatnu poziciju”, doznaje Jutarnji list.

Premijer Tihomir Orešković, nakon kritika koje su došle iz HDZ-a, povukao je svoju odluku.

"Za mene je cijela priča oko SOA-e sada gotova. Novi, vrlo kvalitetni ravnatelj, počet će s radom ovih dana, Hrvatska je u sigurnim rukama. A što se tiče Lozančića, mogu reći da je priča također došla do kraja. Ovih dana vrtjelo se po novinama da će biti moj savjetnik, ali to nije točno. On neće biti moj savjetnik, ali je zavrijedio da mu nađemo adekvatnu poziciju…Sigurno je, ponavljam, da neće raditi u sastavu Vlade niti biti moj savjetnik", rekao je Orešković u intervjuu za Jutarnji.

“Za mene je cijela priča oko SOA-e gotova. Novi vrlo kvaliteteni ravnatelj počet će s radom ovih dana, Hrvatska je u sigurnim rukama”, rekao je Orešković.



Na pitanje znači li glasanje HDZ-a na saborskom odboru protiv Daniela Markića da nema više podršku stranke koja ga je dovela na poziciju premijera, Orešković je podsjetio da je Tomislav Karamarko imao drukčije mišljenje od početka, to jest otkad su Markića za čelno mjesto SOA-e predložili on i predsjednica Republike.

“Tu se nije ništa promijenilo, to je demokracija. Saborski odbor je glasao 6 prema 4, “, rekao je i dodao da je Markić dobio podršku, koliko je čuo, zahvaljujući “vrlo uvjerljivom životopisu”.

‘Imam podršku Karamarka’

Orešković je rekao da ima podršku predsjednika HDZ-a. “Kad ne bismo imali odgovarajuće odnose, kako bismo uopće donijeli paket reformskih mjera”, rekao je. “Mislim da imamo podršku, ali i različita mišljenja. Što nije loše. Zdrave rasprave ponekad vode u bolje rezultate”.

Gdje će dobiti novi posao?

Još se ne zna gdje će Dragan Lozančić biti zaposlen. No, neslužbeno doznaje HRT od ljudi bliskih premijeru to zasigurno neće biti u Vladi. Za rješenjem se traga. Premijeru Tihomiru Oreškoviću neprihvatljivo je da jedan tako važan državni dužnosnik završi na cesti, želi očuvati dostojanstvo institucija. Razmišlja se navodno o njegovom zapošljavanju u nekom od javnih poduzeća, kazao je u javljanju za središnji Dnevnik HRT-a novinar Eugen Husak.

Prema informacijama objavljenim u srijedu, premijer je Lozančiću ponudio savjetničko mjesto vezano uz vojsku i sigurnosno-analitička pitanja.

Bijes u HDZ-u

Takva odluka šokirala je HDZ-ovce. Pitali su se zašto je Orešković uopće potpisao razriješenje Lozančića s mjesta ravnatelja SOA-e.

“Sporno je, ako je točno, da je Lozančiću namijenjeno mjesto savjetnika u Vladi, jer se onda postavlja pitanje čemu smjena. Ako je premijer stavio supotpis na njegovu smjenu, nije logično da ga imenuje savjetnikom u Vladi”, izjavio je Željko Dilber član saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Nekonzultiranje prvog potpredsjednika Vlade RH Tomislava Karamarka prilikom imenovanja Lozančića, Dilber smatra nedopustivim, jer je Karamarko u Vladi zadužen za nacionalnu sigurnost.

“Apsolutno, držim da je premijer tu pogriješio, s obzirom da je Karamarko prvi potpredsjednik Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost, to je i fah u kojem je on stručnjak, a nije ga se konzultiralo prilikom imenovanja u službama. To je više nego nedopustivo”, istaknuo je Dilber.

