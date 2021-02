PREDIZBORNO LUDILO U ZAGREBPARKINGU: Pauk digao Meganea Bandićevom frendu, zbrinuli drugog pajdu pa naredili: Više ne dižete aute

Patrik Šegota je dobio posao pomoćnika voditeljice Zagrebparkinga, a ubrzo je uslijedio i novi režim rada za Službu premještaja i blokiranja vozila – izlaze na teren isključivo ako zovu građani

Pauk vozilo Zagrebparkinga u ponedjeljak, 15. veljače, “dignulo” je s nogostupa u Voćarskoj ulici, ispred jedne stambene zgrade, Renault Megane – bio je parkiran na mjestu koje nije predviđeno za parkiranje i još k tome je ometao normalan prolaz. Radnici “pauka” snimili su nepropisno parkirano vozilo, obaviješteno je prometno redarstvo, utvrđen je prekršaj i automobil je dignut i odvezen na deponij na Zagrebačkom velesajmu.

Bilo je to rent-a-car vozilo koje koristi kao službeno dr. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog zavoda za zdravstvo, inače bliski prijatelj gradonačelnika Milana Bandića. Radi se o liječniku, neurologu, koji je i liječio Milana Bandića, dakle, osobi koja nesumnjivo ima posebno počasnu poziciju u Bandićevu krugu. Vozilo nije imalo nikakvih oznaka Gradske uprave ili nekih drugih tragova da je službeno, i tko zna bi li bilo “dignuto” da je imalo takve oznake.

Na upit Net.hr-a, i sam pročelnik Jeleč je potvrdio da je vozilo koje koristi kao službeno digao pauk u Voćarskoj, no nije nam pojasnio što je tu radio službeno, jer radi se o dijelu ulice u kojoj nema institucija. Ustvrdio je da mu je vozilo dignuto s mjesta na kojem je na isti način bilo parkirano još dvadesetak vozila, te je odgovorio da je na toj poziciji bio službeno jer je, s obzirom na situaciju s Covid-19 pandemijom “od 0 do 24 sata na raspolaganju građanima grada Zagreba”. No, kaže da kaznu neće refundirati iz gradske blagajne, nego će je platiti iz vlastitog džepa.

Pitali smo ga je li točno i da je bio ljutit, te da je “s visoka” nastupio prema radniku na blagajni “pauka”, no on to demantira. Kaže da je samo pitao zašto je od svih nepropisno parkiranih automobila bio dignut upravo njegov, te da je dobio odgovor da su imali dojavu “da dignu baš njegov auto”.

Pauk-vozila osuđena na čekanje – do izbora

Ne znamo je li se tim povodom pročelnik Jeleč požalio i gradonačelniku i predložio mu da se konačno počne rješavati problem parkiranja u gradu, no smatra se da je taj slučaj, uz još nekoliko slučajeva u kojima revni djelatnici gradskog prometnog redarstva nisu zapazili da stavljaju kazne na vozila – mahom neobilježena rent-a-car vozila – uglednika iz gradske vlasti, prouzročio posve suprotan efekt, uspostavu novog režima rada pauk službe u Zagrebparkingu, i to takvog koje zapravo služi prikrivanju stvarnih problema s pakiranjem.

Uslijedio je, naime, dramatičan sastanak gradonačelnika Milana Bandića s vodećim suradnicima gradske vlasti i njegove stranke, Stranke rada i solidarnosti Bandić Milan 365, na kojem su doslovno definirana i predizborna postupanja pojedinih gradskih tvrtki. Za pauk je, kažu, donesena odluka da se treba maksimalno pritajiti. Do sada su vozila pauka krstarila gradom, snimila vozilo u potencijalnom prekršaju, te bi uputili fotografiju prometnom redaru, a ako bi bio potvrđen prekršaj, vozilo bi se odvezlo na deponij.

Sada se, međutim, ukidaju ta tradicionalna kruženja pauka po gradu – smiju izlaziti samo na poziv građana. Odnosno, građane koji zovu pauk upućuje se da zovu prometno redarstvo, a onda će prometni redar doći, snimiti situaciju i pokrenuti proceduru – premještanje vozila na drugu lokaciju ili odvoz na deponij.

Po svemu sudeći, u gradu se sada smiju vidjeti samo bageri, vrijedni građevinari, ili eventualno cvjećari Zrinjevca. Dakako, problem parkiranja nije nestao, samo se prikriva, a cilj je da se građane ne živcira, one koji nisu imali gdje parkirati pa su ostavili automobil tamo gdje ne smiju, a usput i one koji ostavljaju automobile tamo gdje ne smiju iz čistog bahatluka.

Šegota kao pouzdani stranački menadžer

Da bi Zagrebparking postao pouzdan alat Bandićeve stranke, trebao bi se pobrinuti i novi kadar u menadžmentu tvrtke. Naime, prije nekoliko tjedana voditeljica Zagrebparkinga, Ana Preost, dobila je novog pomoćnika, Patrika Šegotu, bivšeg direktora Gradskih groblja koji je morao otići nakon niza skandala. Iako se smatralo da je smijenjen, on je, zapravo, saznalo se kasnije, samo podnio ostavku na svoju dužnost, a onda je čekao novu priliku.

Na upit Net.hr-a iz Zagrebparkinga nam je potvrđeno da su upravo oni zbrinuli menadžera Šegotu. Kažu da su obje tvrtke podružnice Zagrebačkog holdinga, te je Patrik Šegota premješten “sukladno internim aktima” na radno mjesto pomoćnika voditelja podružnice Zagrebparking i to na mandatno razdoblje od četiri godine. Za takav premještaj, naravno, nije bio potreban natječaj. Pitali smo i o poslovima koje obavlja direktor Šegora i o njegovoj plaći, no dobili smo tek informaciju da “opis poslova uključuje najsloženije stručne zadaće u poslovnim procesima rada podružnice Zagrebparking.” Neslužbeno se među zaposlenicima govori da plaća novog menadžerskog pojačanja iznosi najmanje 18-19 tisuća kuna, ali nitko od njih ne može dokučiti što zapravo radi.

Šegota je, kao što se pisalo, podnio ostavku na direktorsko mjesto nakon što je uhvaćen u namještanju unosnih poslova prodaje cvijeća i svijeća na Mirogoju. Kako su otkrili novinari 24 sata, Šegota je raspisao javni poziv za desetogodišnji zakup zemljišta na četirima atraktivnim lokacijama koje jamče sigurnu zaradu, a na natječaju, koji je trajao samo četiri dana, pobijedile su četiri tek osnovane tvrtke.

Zanimljivo je da je Šegota nakon tog skandala i podnesene ostavke na direktorsku funkciju u Gradskim grobljima podnio ostavku i na stranačke dužnosti, ali je ostao član stranke. I dalje se redovno pojavljivao u društvu Milana Bandića, te je izgledno da su u pravu oni koji i njegovo zbrinjavanje u Zagrebparkingu smatraju kao preuzimanje dužnosti “produžene ruke”. Također je opravdano i propitivanje kako to da ga je nakon svih sumnjivih radnji u Gradskim grobljima Bandić nastavio održavati na visokim dužnostima. Možda zato jer slučaj s kućicama ispred Mirogoja nije bio Šegotin individualni projekt?

Prinudni godišnji za dio zaposlenika

Sada će pak održavati predizborni plan paukova lovostaja. Među zaposlenicima Zagrebparkinga koji rade s pauk-vozilima saznajemo da su od 16. veljače podijeljeni u dva tima, A i B. U tjednu u kojem radi tim A, tim B mora biti doma i prinudno koristiti godišnji odmor. Oni koji rade, dolaze na Velesajam, ali čekaju isključivo pozive građana ili prometnog redarstva – i tek onda idu na teren. Strogo je zabranjeno kruženje pauka gradom.

Sličan su režim imali prošle godine u ožujku, u vrijeme prvog lockdowna u vrijeme koronakrize, ali sada popuštaju mjere i nije moguće da je koronavirus uzrok ovakvog režima rada. Osim toga, radnike se tako sili da koriste godišnji odmor, što i dopušta kolektivni ugovor – za tri tjedna godišnjeg, ali nikome nije jasno što će biti kada se potroše tri tjedna godišnjeg.

Kada su zaposlenici pitali voditelja zašto je uveden ovakav režim rada, odgovoreno im je da je “smanjen obim posla”. No, radnici kažu da to naprosto nije točno. Broj vozila i nepropisnog parkiranja u gradu Zagrebu nije se smanjio niti za promil, a smatraju da će biti još i veći, s obzirom na najavljeno popuštanje epidemioloških mjera.

Pitali smo i u Zagrebparkingu kako oni obrazlažu novi režim rada, zašto je vozilima pauka zabranjeno kruženje gradom, no odgovorili su samo suhim opisom posla iz kojeg bi se moglo zaključiti da je sve po starom.

Uprava kaže da je sve po starom, ali radnici tvrde – nije

“Zaposlenici Službe premještanja i blokiranja vozila podružnice Zagrebparking obavljaju svoje radne obaveze po uobičajenom režimu, od 00 do 24 sata, uključujući i rad subotom i nedjeljom. Godišnji odmori zaposlenika u navedenoj službi koriste se sukladno organizaciji poslovnih procesa, uzimajući pri tome u obzir i propisane epidemiološke mjere. Broj postupanja navedene službe ovisan je o zaprimljenim nalozima službenih osoba, a to su prometni redar, komunalni redar ili službenik prometne policije.

Zaposlenici podružnice Zagrebparking o premještanju vozila ne odlučuju samostalno, već su po zaprimljenom nalogu dužni postupati, kao što je to bila praksa i dosad. Sve zaprimljene naloge za premještanje nepropisno parkiranih vozila podružnica Zagrebparking provela je bez odlaganja”, stoji u službenom odgovoru iz uprave Zagrebparkinga.

Sami radnici Službe premještanja i blokiranja, radnici koji rade na pauk-vozilima, kažu, međutim, da njihov radni dan sada nipošto nije isti kao prije desetak dana. Nema izlaska na teren, čekaju satima dok eventualno netko nazove, a onda te pozive usmjeravaju prema redarstvu. Imaju značajno manje izlazaka na teren i doista su, kažu, postali gotovo nevidljivi. Samo što problemi s parkiranjem nisu nestali.

Upravo su radnici pauka jedni od onih koji najčešće i najžešće čuju što građani misle o Bandićevu upravljanju gradom. Za razliku od prometnih redara, oni nemaju status službenih osoba i vrlo često trpe i uvrede i napade. Pa budu na meti i običnih građana, ali i uglednika, Bandićevih prijatelja, kojima ponekad dignu vozilo, jer službena vozila su sve više raznolika i sa sve manje službenih oznaka.