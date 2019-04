POZADINA PROSVJEDA KOJI VEĆ MJESECIMA TRESU SRBIJU: Istraživanje pokazalo što se zapravo događa i tko to ruši Vučića

Istraživanje je pokazalo kako građani koji prosvjeduju većinski nemaju povjerenja u oporbu, a ne žele ovakvu vlast

Odgovore na pitanja zašto već tjednima građani Srbije masovno prosvjeduju i što žele daje istraživanje njemačke zaklade Friedrich Ebert i SeConS Grupe za razvojnu inicijativu, piše DW.

Ne vjeruju oporbi, a ne žele ovakvu vlast

Prosvjedi su prvo počeli početkom prosinca u Beogradu, pa potom i u ostalim gradovima u Srbiji i do danas svake subote se na ulicama sakupljaju građani. Mediji bliski vlasti opisali su prosvjede kao plaćenički projekt pojedinih oporbenih i tajkunskih figura, a opozicija koja je okupljena oko Saveza za Srbiju pokušava profitirati od prosvjeda, što joj, ukoliko se promatraju rezultati ispitivanja javnog mnijenja, ne polazi za rukom.

Nedavno objavljeno istraživanje njemačke zaklade Friedrich Ebert (FES) i SeConS grupe za razvojnu inicijativu dalo je bolji uvid u motivaciju građana. Naime, 50 anketara je ispitalo 450 sudionika devetog po redu prosvjeda, održanog 2. veljače 2019. godine. Istraživanje je pokazalo kako građani koji prosvjeduju većinski nemaju povjerenja u oporbu, a ne žele ovakvu vlast.

“Građani smatraju da je demokracija u Srbiji u vrlo lošem stanju – ocjena je 2,1 od mogućih deset bodova. Na ulicu izlazi srpska srednja klasa zbog zabrinutosti za demokraciju u zemlji”, kazao je Max Brändle, direktor beogradske podružnice zaklade Friedrich Ebert, koji je za DW izdvojio prodemokratsku motivaciju prosvjeda.

Brändle objašnjava da se većina građana, njih 77 posto, na demonstracijama poziva na građanski otpor Miloševiću iz devedesetih.

Internet kao sredstvo slobodne komunikacija

U istraživanju je sudjelovala SeConS nezavisna organizacija stručnjaka, osnovana 2005. sa ciljem da doprinese dugoročnom sociološko-ekonomskom razvoju i poboljšanju životnih uvjeta pojedinaca i društvenih skupina u Srbiji i regiji. Njihov direktor istraživanja Slobodan Cvejić rekao je na prezentaciji rezultata rekao da je riječ o prosvjedima protiv političkog establišmenta, protiv prethodne i aktualne političke elite.

Istraživanje je pokazalo da čak 77 posto sudionika ima fakultetsku diplomu ili studira. Isto tako, pokazalo se da skoro polovica njih (43 posto) je mlađa od 30 godina, a još 37 posto su u starosnoj dobi do 50 godina. Smatra se kako je upravo iz tih razloga internet kao sredstvo slobodne komunikacije doprinio omasovljenu prosvjeda.

Društveni pokret

U istraživanju se navodi kako prosvjedi poprimaju obrise društvenog pokreta i da imaju izgleda da potraju, uzevši da je za Maxa Brändlea glavno otvoreno pitanje odnos oporbenih političkih stranaka i građana

“Neizvjesno je hoće li Savezu za Srbiju uspjeti da dinamiku prosvjeda pretvori u politički kapital, kao i tko će unutar Saveza prevladati – demokratsko krilo ili krajnja desnica”, smatra direktor FES-a koji dodaje kako istraživanje ipak jasno pokazuje kako većina građana koji mirno prosvjeduju nisu pristaše krajnje desne političke grupacije Dveri. Naime, čak 55,6 posto sudionika prosvjednih šetnji nije stranački opredijeljen, a apsolutna većina ispitanih građana ne vidi nikoga na političkoj sceni tko bi zastupao njihove interese.

Istraživanje je pokazalo da najviše sudionika vjeruje da će u kraćem ili dužem roku oni dovesti do povećanja medijskih sloboda (65%), do smjene vlasti (62%) i do više demokracije (58%).

