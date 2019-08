POZADINA PRIČE O OBITELJI KOJA JE PREKO NOĆI IZBAČENA NA CESTU: Susjeda se brže-bolje uknjižila na stan, a spor i dalje traje

Bivša vlasnica stana A. K., koja je umrla u kolovozu 2018. godine, podnijela je još 2013. godine tužbu “radi poništaja ugovora o doživotnom uzdržavanju od 21. siječnja 2013. godine”

Lucija i Borna Štorek su četiri godine sa svojom petogodišnjom kćerkicom živjeli kao podstanari u stanu u Dugavama, a onda su preko noći ostali bez svega.

Naime, vlasniku stana, Vladimiru Paveru, netko od susjeda je javio kako se iz stana koji on iznajmljuje iznose stvari. On je to odmah javio ljudima koji žive u stanu, Luciji i Borni, ne bi li se vratili s mora – ali već je bilo prekasno.

Sve je prijavljeno policiji, a kako otkriva Jutarnji list, u pozadini ove priče zapravo je imovinsko-pravni spor koji se vodi još od 2013. godine.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Bivša vlasnica stana A. K., koja je umrla u kolovozu 2018. godine, podnijela je još 2013. godine tužbu “radi poništaja ugovora o doživotnom uzdržavanju od 21. siječnja 2013. godine”. Taj ugovor sklopila je bila sa susjedom s istog kata Z. Turić koja se, pak, samo dva tjedna nakon što je A.K. u kolovozu prošle godine preminula, uknjižila u zemljišnim knjigama kao vlasnica stana, iako je postojao parnični postupak u kojem je A. K. pokušavala pobiti taj ugovor.

Vladimir Paver, koji je s A. K., pak, bio dugogodišnji obiteljski prijatelj, kaže da je A. K. zapravo njemu oporučno ostavila tu nekretninu i da je on brinuo o starici do njezine smrti. On je iznajmio stan ne bi li A.K. platio smještaj u Domu za starije osobe na Trešnjevci.

Besramno se uknjižila na stan

Iako ima papire koji dokazuju da je sve što tvrdi istina te činjenica da se davateljica uzdržavanja nije brinula za dostojan život primateljice uzdržavanja što joj je bila dužnost, Z.T. se bez srama uknjižila u zemljišnim knjigama kao vlasnica stana.

A.K. je za života Paveru dala i punomoć za davanje stana u najam.

Spor koji traje još od 2013. godine još nije pravomoćan, a ipak stan se uspio prodati zagrebačkoj ugostiteljici V. U., koja je prema kupoprodajnom ugovoru, stan kupila za svega 222.000 kuna.