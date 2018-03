Povratak Nicolasa Kiefera

Nijemac Nicolas Kiefer spreman je vratiti se na teniske terene nakon operacije prepona sredinom travnja i planira igrati do olimpijskih igara 2012. u Londonu.



“Jedva čekam povratak. Nisam nikada izgubio motivaciju”, rekao je njemački tenisač koji se planira se vratiti na turniru u Barceloni 19. travnja.

32-godišnji Kiefer je zadnji put igrao u studenom prošle godine, i nekadašnji četvrti tenisač svijeta (2000.) sada se nalazi na 139. mjestu na ATP ljestvici.

Osvojio je šest naslova u karijeri, a zadnjeg je osvojio prije deset godina u Hong Kongu, dok je zadnje finale koje je igrao bilo 2008. u Torontu.



“Još nisam stigao do kraja”, rekao je Kiefer, koji se nada da će dobiti mjesto u njemačkoj reprezentaciji za Davis kup. No, glavni cilj su mu olimpijske igre u Londonu. To bi bile njegove četvrte Igre, a najveći mu je uspjeh srebrna medalja iz Atene 2004.