POVJERENSTVO POKRENULO POSTUPKE: Petrov ima nesklad u imovinskoj kartici, a Varga prešutio povećanje plaće

Protiv bivšeg velikorogičkog gradonačelnika i ministra Josipa Aladrovića nije pokrenut postupak

U petak je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo postupak protiv saborskog zastupnika Bože Petrova, šefa Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigmana i bivšeg saborskog zastupnika Siniše Varge.

Protiv šefa Mosta Petrova postupak je pokrenut zbog nesklada u imovinskoj kartici jer nije prijavljivao prihode koje je primao od zdravstvene ustanove u Metkoviću za medicinu rada, javlja N1. K tome, Petrov je iznio pogrešan podatak o plaći, u razdoblju od kolovoza 2017. i ožujka 2019. dok je obavljao funkciju potpredsjednika Sabora i plaća mu je bila znatno veća.

Protiv Žigmana će se pokrenuti postupak jer je primao dodatne naknade uz plaću, što prema zakonu ne smije. Slično se dogodilo is članom Uprave HAC-a, Nikšom Konjevodom te će protiv njega biti pokrenut postupak zbog primanja dodatnih naknada uz plaću.

Postupak protiv Varge pokreće se jer u imovinskoj kartici nije ažurirao podatke o povećanoj plaći te nije prijavio naknadu za povremene poslove koje je obavljao za Svjetsku banku.

Ništa od postupaka za bivšeg velikogoričkog gradonačelnika, Aladrovića, Kožića…

Protiv bivšeg gradonačelnika Velike Gorice, Dražena Barišića, prijavljenog zbog primanja mogućeg dopuštenog dara 24. ožujka 2019. kada je sudjelovao na nogometnoj utakmici u Budimpešti između Mađarske i Hrvatske. Ono što je utvrđeno jest da HNS nije podmirio Barišićeve troškove nego je ulaznicu dobio na dar od člana Izvršnog odbora HNS-a Nenada Črnka. Na utakmicu je došao vlastitim automobilom te je sam podmirio troškove, javlja N1.

Povjerenstvo neće pokretati postupak niti protiv ministra Josipa Aladrovića koji je bio prijavljen da je za vrijeme obnašanja dužnosti u HZMO-u zaposlio četiri osobe za koje se navodi da su njegovi kolege, poznanici i bivši suradnici. Utvrđeno je da su sve četiri osobe zaposlene u HZMO-u, ali da su navodi o povezanosti u prijavi paušalni i općeniti, što nisu dodatne okolnosti koje upućuju na povezanost Aladrovića s tim osobama.

Niti protiv župana Zagrebačke županije, Stjepana Kožića, neće se pokretati postupak. On je prijavljen zbog imenovanja Stipe Belića za ravnatelja Razvojne agencije Zagrebačke županije. Utvrđeno je da Kožić nije sudjelovao u imenovanju, ali da je došlo do izmjena statuta Agencije i to netom prije provođenja natječaja.

Povjerenstvo navodi kako u tom slučaju nije utvrđena interesna povezanost, župan nije sudjelovao na sjednici kada se imenovao ravnatelj pa se nije moglo utvrditi da je došlo do povrede zakona.