Pomoć za petrinjsku školu: „Cjelovita obnova Petrinje jedini je način da spriječimo egzodus. To znači i obnovu škole u kojoj će učenici ovog područja moći nastaviti svoje obrazovanje“

U razornom potresu od 6,4 u Petrinji teško je oštećena zgrada Srednje škole Petrinja. Brzom reakcijom uprave škole u najkraćem mogućem roku je uspostavljena online nastava, a sada je na redu adaptacija zgrade u koju će škola preseliti jer je stara zgrada zbog narušene statike postala neupotrebljiva. S ravnateljem škole, gospodinom Milanom Orlićem razgovarali smo o tome kako napreduju radovi, kako pomoći i zašto je sve to važno za revitalizaciju čitavog potresom pogođenog područja.

„U trenutku potresa bili smo u školi. Držali smo se protokola i čim je situacija dopustila napustili smo zgradu. Srećom nitko nije stradao, no škola se počela rasipati, statika nije izdržala i objekt je devastiran i neupotrebljiv“, objašnjava je ravnatelj škole Milan Orlić. Zgrada Srednje škole Petrinja u Gundulićevoj ulici izgrađena je 1871. godine i zaštićeno je kulturno dobro pa će obnova trajati dvije do tri godine. No školarci ne mogu toliko čekati.

„Mi smo odmah 18. siječnja krenuli s online nastavom, a nastava uživo za maturante krenula je 24. veljače u prostorijama osnovne škole Jabukovac. U tu svrhu organiziran je prijevoz, usklađene su autobusne linije tako da svi mogu dolaziti na nastavu. „Učenicima su podijeljena računala i internetski paketi da mogu normalno pratiti online nastavu, uskoro nam stiže još računala iz Australije. Ljudi žele pomoći, a na nama je da sve koordiniramo kako bismo što prije mogli normalno funkcionirati“, ističe ravnatelj. „Našu školu pohađa 289 učenika, imamo 67 djelatnika i svi naši napori su usmjereni prema tome da djeca ne izgube još godinu dana. Online nastava funkcionira dobro kada nema drugih mogućnosti, ali ništa ne može zamijeniti nastavu uživo, pa nam je povratak u školske klupe prioritet“, ističe ravnatelj Orlić.

Neposredna komunikacija uživo između učenika i nastavnika, druženje i smijeh po školskim hodnicima, sve su to važni segmenti za kvalitetno obrazovanje, odrastanje i socijalizaciju mladih i to im treba što prije omogućiti. „Kada je postalo jasno da staru zgradu škole nećemo moći koristiti, prehrambeno poduzeće Gavrilović nam je prepustilo svoj objekt u kojoj je prije 30 godina bila škola, točnije Centar usmjerenog obrazovanja za poljoprivredno-mesarsku struku „Braća Hanžek“. Međutim, od Domovinskog rata zgrada nije u funkciji, ali je statički ispravna. No da bi je učenici i nastavno osoblje mogli koristiti potrebno ju je obnoviti. Potrebno je napraviti nove instalacije, urediti unutrašnjost, odnosno napraviti sve što je potrebno za normalno odvijanje nastave. Mi smo odmah krenuli s izradom dokumentacije i pripremnim radovima“, objasnio je ravnatelj.

„Napravljeno je statičko istraživanje i statički elaborat te idejno rješenje, izrađen je geodetski elaborat i poslano je na odobrenje Ministarstvu. Volonteri su cijelo ovo vrijeme marljivo radili na raščišćavanju zgrade i okolice u koje je utrošeno 1600 radnih sati. Imamo dogovore s građevinskim tvrtkama koje nam žele donirati potrebni materijal, u kontaktu sa Županijom koja je i osnivač škole i aktivnosti oko dokumentacije idu brzo. Većinu opreme i namještaja iz škole smo uspjeli spasiti i uskladištiti na drugu lokaciju. Nadamo se da će učenici do kraja ove školske godine dolaziti u školu na novoj lokaciji, no u svakom slučaju, zgrada mora biti spremna do 1. rujna, do početka nove školske godine“, izjavio je.

Prokomentirao je i kakva je situacija u Petrinji dva mjeseca nakon najsnažnijeg potresa od 6,4 po Richteru. „To što se dogodilo u Petrinji je tragedija i od toga ne treba raditi senzaciju. Nas je pogodio potres kakvog u Europi nije bilo u zadnjih sto godina. Zato sljedećih nekoliko godina ovo područje mora postati najveće gradilište u Europi jer svi imamo isti cilj – revitalizacija pogođenih područja. Važno je raditi paralelno na svim frontovima, jedino tako se može izbjeći egzodus s potresom pogođenih područja. Ljudi su već umorni od svega što se dogodilo i treba im vratiti osjećaj sigurnosti, moraju znati da će institucije napraviti sve da bi se život u Petrinji mogao nastaviti. Moraju znati da će se kuće i domovi obnoviti, da će djeca normalno moći pohađati nastavu, da će svi infrastrukturni objekti raditi. Ako to budu znali, neće napuštati svoj kraj, a na nama svima je da im to pružimo“, objašnjava gospodin Orlić. „Osim toga, jako nam je važno sve bude transparentno tako da ljudi koji su pomogli točno znaju na što je pomoć otišla. Zato ćemo sve uplate i donacije objaviti na internetskoj stranici Srednje škole Petrinja“, dodaje ravnatelj Orlić.

„Kako bismo sve stigli pripremiti i obnoviti u što kraćem vremenskom periodu, organizirali smo niz projekata prikupljanja pomoći, pa tako i akciju Smirilica u suradnji s tvrtkom A1 i zakladom Solidarna“ objašnjava ravnatelj. Riječ je o humanitarnoj kampanji Ugasi vibru, upali Smirilicu realiziranoj u suradnji s našom sjajnom domaćom glazbenicom Akleom Neon. S idejom da su nakon potresa mnogi ljudi ostali pod dojmom traume koju potres izaziva, postali su osjetljivi na neugodne zvukove koji podsjećaju na potres, a to je za mnoge i zvuk vibracije mobilnog telefona. Stoga je na temelju seizmološkog zapisa potresa napravljena umirujuća melodija inspirirana prirodom. Preuzimanjem melodije Smirilica donirate određeni iznos za obnovu Srednje škole Petrinja i tako pomažete da svi školarci mogu što prije nastaviti s redovnim obavljanjem školskih obaveza u pravoj školi.