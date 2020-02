POLITOLOG KOMENTIRAO PRVI INOZEMNI POSJET ZORANA MILANOVIĆA: Njegovo putovanje nosi određenu poruku, a evo i zašto

Tijekom kampanje Zoran Milanović je isticao da mu je jedan od prioriteta poboljšanje odnosa sa susjednom državom

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović za svoje je prvo putovanje u mandatu izabrao Sloveniju, zemlju koju smatra prirodnom hrvatskim partnerom, a odabir iste za prvi inozemni posjet tako nosi određenu poruku i simboliku.

“Moguće je imati dobre odnose na svim ostalim područjima, a Slovenija nam je važna jer je susjedna zemlja i imamo razvijene ekonomske odnose”, kazao je za Tportal politolog Branko Caratan.

S obzirom na to da je moguće da sa slovenske strane skoro dođe do promjene kursa u odnosu na Hrvatsku jer se i ondje dogodila smjena vlasti, lijevo-liberalnu vladu Marjana Šarca zamijenit će vlada desnog centra koju će predvoditi Janez Janša, Caratan napominje da je nepoznanica koliko ta promjena može utjecati na odnose, no može se dogoditi da Janša pokuša okrenuti slovensku vanjsku politiku prema Hrvatskoj.

Inicijativa tri mora

Ne smijemo zaboraviti ni to da je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović aktivno gurala priču s Inicijativom tri mora kojoj Milanović nije sklon.

“Poznata je činjenica da predsjednik Milanović ne misli da je Inicijativa tri mora iole realna politika. To je politika koju su potaknule Sjedinjene Američke Države (SAD), a za koju je zainteresiran tzv. neliberalni dio novih članica Europske unije. To je projekt koji vjerojatno nikada neće zaživjeti’, kazao je politolog.

Inače, Milanović i Pahor, dvojica socijaldemokrata i bivših premijera, danas će razgovarat u Otočcu ob Krki.

Tijekom kampanje Milanović je isticao da mu je jedan od prioriteta poboljšanje odnosa sa susjednom državom. U odnosima Hrvatske i Slovenije najspornije pitanje je, dakako, granica. Hrvatska je 2015. godine, u vrijeme dok je upravo Milanović vodio Vladu, izašla iz arbitraže o granici i ne priznaje presudu arbitražnog suda. Slovenija, pak, inzistira da se ta presuda primijeni.

To je stav i slovenskog predsjednika Boruta Pahora.