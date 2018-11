POLICIJSKA UPOZORENJA ZA ADVENT: Stižu i strani policajci, nekim ulicama ne možete voziti, a treba se paziti specifične vrste krađa

Policijska uprava zagrebačka je na presici govorila o Adventu

Policijska uprava zagrebačka održala je konferenciju za medije o nadolazećem zagrebačkom Adventu na kojoj je načelnik Sektora Davor Posilović kazao kako će mjere sigurnosti tijekom Adventa u Zagrebu podrazumijevati prometnu, interventnu i protueksplozivnu službu te pripadnike krim policije u civilu, javlja N1.

“Dobili smo ispomoć iz drugih dijelova Hrvatske, ali ćemo većinu mjera odraditi vlastitim snagama”, rekao je. Advent počinje ove subote, a završit će 6. siječnja iduće godine. “Da bi se postigla primjerena razina sigurnosti, a omogućio normalan život u Zagrebu, osmišljene su mjere regulacije gradskog prometa”, rekao je Posilović.

Kazao je i kako je, prema podacima Turistične zajednice Grada Zagreba prošle godine u vrijeme Adventa Zagreb posjetilo više od 120 tisuća posjetitelja, koji su ostvarili više od 230 tisuća noćenja.

Stižu policajci iz Njemačke i Austrije

“Gledajući listu zemalja odakle dolazi najveći broj posjetitelja, ostvarili smo i međunarodnu suradnju s kolegama iz Njemačke i Austrije, da u vrijeme Adventa upute policijske službe”, kazao je. I dalje se čeka odgovor, ali pretpostavlja da će se u tjednu uoči Božića zagrebačkim kolegama pridružiti dvojica službenika iz Njemačke i dvojica iz Austrije. Ukupan broj policijskih službenika nisu željeli iznostiti, a rekli su da će broj službenika ovisiti o danima odvijanja – bit će vidljiviji od srijede do nedjelje.

“Prostor Adventa obuhvaća 13 prostornih cjelina”, objasnio je, a obuhvaća prostor gradskih trgova, vile Prekrižje i Zoološki vrt. Za sva je ta područja osiguran javni prijevoz.

“Procijenili smo da bi način odvijanja prometa bio na dva načina – od ponedjeljka do četvrtka, kada je manji broj posjetitelja, važit će zabrana prometa zapadnom stranom Zrinskog trga od 17 do 23 sata, oko 18 sati vrijedit će i zabrana tramvajskog prometa ako bude potrebno zbog broja pješaka. U petak, subotu i nedjelju od Glavnog kolodvora do Trga bana Jelačića zabrana prometa trajat će od 17 do 24 sata i obustavljat će se tramvajski promet ako bude potrebno. Dostava u zoni Adventa obavljat će se od ponoći do 10 sati”, kazali su na presici.

Džepne krađe su česte

Uvest će se i poseban režim prometa Gajevom ulicom. Zabrana prometa bit će na snazi od 17 do 24 sata, osim vozila stranaka i taksija. Dodaju i da su sve informacije dostupne na stranicama Policijske uprave zagrebačke, a imaju i savjet za posjetitelje – koristite vozila javnog gradskog prijevoza i taksi prijevoz.

“Policijska uprava zagrebačka, u suradnji s Ravnateljstvom policije i PU Međimurskom osigurat će mobilni informativni centar, kombi u kojem će policijski službenici građanima i posjetiteljima davati savjete o samozaštitnom ponašanju.”

“Izuzetno nam je važno pratiti stanje i kretanje kriminaliteta. Imamo negativne trendove što se tiče sveukupnog broja kaznenih djela, ali u vrijeme Adventa iskaču džepne krađe, zato uložite dodatni napor po pitanju samozaštitnog ponašanja”, zaključuju u PUZ-u.