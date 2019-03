POLICIJA POSTAJE SVE MOĆNIJA: Moći će vam lakše ući u dom, provjeriti vas i bez osobne, smanjuju i mogućnost zastare…

Među novostima izmjena i dopuna Zakona o policijskim poslovima i ovlastima je i mogućnost da policija zaplijeni vozilo ako se procijeni da je u nekoj hitnoj situaciji

Novi Zakon o policijskim poslovima i ovlastima predviđa više istražitelja, smanjuje mogućnost zastare i omogućava provjeru identiteta građana bez uvida u osobnu iskaznicu, objavio je u četvrtak Večernji list, donoseći zakonske novine koje će Vlada u četvrtak poslati u saborsku proceduru.

Prekršitelji će teže ‘loviti’ rokove zastare jer će se evidencije o njima – a odnosi se to i na obiteljske nasilnike, ali i na recidiviste u prometu koji će se naći na udaru novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama – čuvati četiri godine u slučaju da postupak još nije pokrenut, a deset ako jest, što dosad nije bio slučaj. Protekom tog roka ti će se osobni podaci automatski brisati.

Policija će moći lakše ući u vaš dom

Policija će, dodaju, imati ovlasti ‘skinuti’ dron ne bi li tako spriječila počinjenje kaznenog djela, poput unošenja droge u zatvor. Kod svake provjere identiteta ubuduće neće uvijek biti potrebna osobna iskaznica. Policija će ubuduće moći lakše ući u vaš dom i to u slučajevima kad imaju takvu zapovijed, ali i kad na osnovu dojave susjeda postoji sumnja da je netko tko živi sam preminuo, piše Večernji list.

Zapljena vozila

Među novostima izmjena i dopuna Zakona o policijskim poslovima i ovlastima je i mogućnost da policija zaplijeni vozilo ako se procijeni da je u nekoj hitnoj situaciji – poput potjere za kakvim pljačkašem – nužno napraviti hitnu blokadu.

Mijenja se i način ispitivanja osumnjičenika radi usklađivanja s izmjenama Zakona o kaznenom postupku kod kojeg je zaživjela ključna izmjena da se ubuduće osumnjičenike neće moći ispitivati bez nazočnosti odvjetnika i bez snimanja, čak ni u obavijesnim razgovorima.

To u prijevodu znači da su klasični obavijesni razgovori s osumnjičenicima otišli u povijest, a ako tijekom razgovora u policiji građanin postane osumnjičen, razgovor će morati biti prekinut, a osoba upozorena da ima pravo na branitelja.

I dalje morate nositi osobnu iskaznicu

Što se pak tiče onog dijela da ubuduće nećete morati imati osobnu iskaznicu pri svakoj provjeri identiteta, to nipošto ne znači da je ne trebate nositi jer je to i dalje prekršaj, navodi Večernji.

“Ova se iznimka kod provjere identiteta uvodi kako bi se olakšao i ubrzao policijski posao, ali i da se ne ponovi, primjerice, ‘slučaj Đurđice Klancir’ jer će policiji ubuduće biti lakše utvrditi tko ste makar samo kazali ime i prezime s obzirom na to da u svom informacijskom sustavu ionako imaju vašu fotografiju. No, bit će slučajeva kada će vas policijski službenici ipak tražiti osobnu ili drugu javnu ispravu s fotografijom, i to kada to zatraži tijelo nadležno za vođenje nekog postupka”.

Istodobno će jasnije biti propisani uvjeti pod kojima se osobi osumnjičenoj za počinjenje prekršaja utvrđuje identitet jer se važećim zakonskim rješenjem to regulira samo za počinitelja kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Policajci s nižim sutpnjem zvanja mogu provoditi dokazne radnje ispitivanja

Predloženim izmjenama trebalo bi se jasnije definirati postupanje policije prema djeci u situacijama koje zahtijevaju policijsko postupanje, a jednim dijelom proizlaze iz drugih zakona. Radi se o, primjerice, zaticanju djeteta poslije 23 sata na ulici bez pratnje punoljetne osobe.

“Ono što će razveseliti policajce izmjene su koje će policijskim službenicima omogućiti da s nižim stupnjem osobnog policijskog zvanja mogu provoditi dokazne radnje ispitivanja okrivljenika ili svjedoka, čime će se povećati broj istražitelja te u konačnici i dinamičnost i efikasnost kriminalističkih istraživanja”, piše Večernji list.