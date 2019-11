POGLEDAJTE KAKAV JE DANAS OMJER SNAGA: Građani kaznili velike stranke, pobjednik mjeseca je samo jedan

Zbog očitih okolnosti, velike stranke su na gubitku

HDZ i SDP blago su izgubili potporu. HDZ očekivano zbog štrajka, a SDP zbog rasta liste Mislava Kolakušića. I upravo je on dobitnik mjeseca, a MOST je prvi put nakon 2015. pao ispod 5 posto. Vidljivo je to iz Crobarometra, redovitog istraživanja agencije IPSOS koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV.

HDZ je i dalje prvi izbor, ali nakon mjesec dana štrajka potpora im se blago topi i sada imaju 27,1 posto. I SDP je kod birača “kažnjen” i ima 20,7 posto.

Zato je sada treći izbor Nezavisna lista Mislava Kolakušića sa 6,9 posto, koji je u 30 dana dobio nešto veću potporu. Te tri stranke jedine prelaze prag.

Stranka Milana Bandića je četvrti izbor i sada bi dobili 4,2 posto, odmah iza njih je Živi zid koji se nije oporavio od raskola s Ivanom Pernarom. Sada stranka može računati na 3,9 posto, a MOST ima najlošiji rezultat od 2015., pali su na 3,4 posto.

Od ostalih stranaka tu je HSU s 2,9 posto, HSS s 2,3 posto. Pernarova stranka ima potporu od 2,3 posto, a Pametno je na 2 posto. IDS ima 1,9 posto, Neovisni za Hrvatsku 1,6 posto. HNS je na 1,3 posto, jednaku potporu ima i Zelena lista. Promijenimo Hrvatsku ima 1,2 posto, a Start je na 1 posto. Ostale stranke zajedno su na 8,1 posto. Neodlučnih birača je 7,9 posto.

Istraživanje je provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na 989 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.