PODUZETNICI O POSLJEDICAMA KORONAKRIZE: Neki očekuju godinu bez prihoda; Otkrili su što je bilo zvono za uzbunu…

Osvrnuli su se i na antikrizne mjere Vlade od 30 milijardi kuna za spas gospodarstva

Ekonomske posljedice nastale zbog pandemije koronavirusa zahvaćaju i velike i male poduzetnike, a svima njima promijenit će života.

Dubrovački dnevnik odlučio je popričati s nekim od njih, koji su otkrili kako se nose s posljedicama potpune ekonomske blokade, ali i što namjeravaju dalje. Osvrnuli su se i na antikrizne mjere Vlade od 30 milijardi kuna za spas gospodarstva.

Podsjetimo, između ostalog, Vlada je donijela odluku kako će iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom iznositi 4.000 kuna u travnju i svibnju. Također, tvrtke koje imaju pad prihoda viši od pedeset posto bit će u potpunosti, od travnja do lipnja, oslobođene plaćanja poreza na dohodak, dobit i doprinose, također PDV će se plaćati po naplaćenom, a ne po izdanom računu.

Marko Rešetar: Moramo biti spremni na to da je ovo godina bez prihoda

Predsjednik Uprave Elite Travela Marko Rešetar rekao je kako je puno toga postalo jasno kad je otkazan ITB Berlin.

“Elite Travel je već i prije izbijanja pandemije započeo s prilagođavanjem poslovnih i operativnih planova, identificirajući trend usporenog bookinga i inicijalne otkaze već postojećih rezervacija, a naročito od momenta kad je ITB Berlin doveden u pitanje, a naknadno otkazan. Otkazivanje takvog skupa u našem poslovnom okruženju jest zvono za uzbunu”, govori Rešetar.

“Pravovremeno smo kroz interni sustav komunikacije započeli s davanjem uputstava i upozorenja s ciljem zaštite zdravlja naših klijenata i zaposlenika. Poduzeli smo sve što je potrebno i moguće za povratak putnika koji su se zatekli na našim programima i pripremili cijeli sustav za ciklus otkaza rezervacija, kako bi zadržali poslovnu i legalnu formu, a istovremeno izbjegli nepotrebne štete koje se u tom procesu mogu pojaviti. Kako je smjer razvoja događanja postajao očigledniji, naš IT sektor je pripremio sustav za rad na daljinu, tako da od 13. ožujka svi zaposlenici rade od kuće.

Dakle, cijeli poslovni i komercijalni informatički sustav, extranet i elektronska pošta su dostupni od kuće svim korisnicima. Nema fiksnog radnog vremena, ali s obzirom na komunikacijske mogućnosti, svi zaposlenici su dužni obaviti dio posla za koji su zaduženi i moraju biti stalno dostupni. Paralelno sa obavljanjem redovitog posla, koristimo vrijeme i za online edukaciju po temama za koje su zaposlenici iskazali interes, a aktivni smo i na društvenim mrežama čime želimo pokazati i našim partnerima i klijentima da smo otporni, žilavi i odlučni da sve ovo prevladamo, te da ćemo biti spremni biti im na usluzi kada za to dođe vrijeme”, izjavio je on.

Odgovorio je na pitanje koliko bi ovu agenciju mogla kriza financijski pogoditi.

“Nezahvalno je davati prognoze, ali obzirom na razvoj situacije, ne samo kod nas nego na ukupnom svjetskom turističkom tržištu, realist bi rekao da će se kriza okončati do kraja godine, optimist da ćemo nešto moći odraditi u kolovozu, a pesimist da će ostaviti posljedice i na početak sljedeće sezone. Ja sam negdje između realista i pesimista”, dodaje.

“Dakle, moramo biti spremni na činjenicu da će ova godina biti godina bez poslovnih prihoda”, rekao je.

Nije otpušten niti jedan radnik

Objašnjava da je “nezahvalno i nemoguće prognozirati do kad će pandemija, a s njom i nemogućnost poslovanja, trajati, jer se to ni epidemiolozi ne usuđuju.”

“Mogu pokušati predočiti što će se događati od trenutka kad netko kaže da je pandemija okončana. Mogli bismo to nazvati nultom točkom od koje započinje oporavak. Dotad će sasvim sigurno bankrotirati značajan broj tour-operatora, avio-kompanija i drugih turističkih subjekata i uslijedit će jedan val preslagivanja i zauzimanja tržišnih pozicija. Dakle, kriza neće proći prestankom pandemije, već će biti potrebno razdoblje od više mjeseci da se ljudi ohrabre na putovanje, tour-operatori pokrenu prodaju i avio-kompanije stabiliziraju zračni promet.

Isto je i s brodskim prijevozom i krstarenjima, dok bi se prijevoz kopnom mogao nešto ranije oporaviti. Međutim, zračni promet ima najveći utjecaj na produljenje sezone, na povezanost s dalekim emitivnim tržištima i stoga je za nas kao destinaciju najvažniji. Isto tako, moramo biti spremni na činjenicu da ćemo neko vrijeme morati raditi s gubitkom, jer nećemo imati željeni load-faktor na našim programima kojim bismo pokrili fiksne troškove operacija. Bit će to vrlo zahtjevno razdoblje, usudio bih se reći čak i zahtjevnije od trenutačnog. Nove okolnosti će zahtijevati razumijevanje i pro-aktivan stav državnog i javnog sektora vezano uz visinu svih davanja, naknada i koncesija, za koje bi neprimjereno bilo da ostanu na razinama od prije krize, sve dok se turistički sektor ne oporavi i uđe u razdoblje normalnih poslovnih aktivnosti”, ističe.

Pitali smo ga i je li bio primoran za otkazivanje suradnje zaposlenicima i ako jeste o koliko njih se radi.

“Načelan stav Uprave Elite Travel jest da ćemo štititi sva radna mjesta. Ima nas ukupno 86 zaposlenih. Zajedno smo radili do sada, zajedno smo ušli u krizu i zajedno ćemo iz nje izaći. Zasad nismo otpustili ni jednog zaposlenika, činimo sve i nadamo se da nikada nećemo ni doći u situaciju da to moramo napraviti. Posebno želim napomenuti da će Uprava Elite Travel napraviti sve što je u njenoj moći da zajedno prebrodimo ove teškoće i budemo spremni suočiti se s novim izazovima kad za to dođe vrijeme”, naglasio je.

Odgovorio je i na pitanje hoće li koristiti Vladine mjere te što misli o njima.

“Vladine mjere su značajna pomoć u prevladavanju ove krize i mislim da su i pravovremene i dobro odmjerene. Bez ovih potpora bilo bi nemoguće izdržati na dulji rok. Prijavili smo se na sve mjere koje su relevantne za nas tako da smo zadržali u radnom odnosu i stalne sezonce. Željeli bismo da i tijela javne uprave, državna poduzeća i ustanove imaju više razumijevanja. Posebno se to odnosi na najmove, koncesije i druga davanja, u vrijeme kada egzistiramo bez ikakvih poslovnih prihoda.

Elite Travel sa svoje strane angažira sredstva vlastitih rezervi s osnove zadržane dobiti iz proteklih godina, koju vlasnici nisu povlačili, već su raspoređena u rezerve. Međutim, naša sredstva rezerve nisu neiscrpna i bila bi nedostatna za dulje razdoblje. Također, moram posebno istaknuti solidarnost, aktivan doprinos i razumijevanje svih naših zaposlenika. Ponosimo se njima”, zaključio je Rešetar.

Nino Dubretić: Dugo ćemo prepričavati to što nas je zadesilo

Vlasnik i suosnivač agencije Direct Booker Nino Dubretić govori kako je najveći problem situacije neizvjesnost o gubitku.

“Nitko ne zna kad će ovo završiti, što bude više trajalo bit će veći gubitak svima nama. Nažalost, turistički sektor dolazi zadnji na red oporavka, mi snažno ovisimo o stranom tržištu, o avionskim letovima, tek će nastati veći problemi s aviokompanijama…”, govori Dubretić.

“Neka predviđanje govore da je realno očekivati pad od 70 posto, nije isključeno da bude veći. Da sutra sve završi, pad će biti velik i ostavit će posljedice svim zemljama. Ljudi će se bojati putovati zbog zdravlja, neki su ispucali godišnje odmore u ovoj krizi, stariji ljudi će dvaput promisliti hoće li ići… Dugo ćemo prepričavati to što nas je zadeslili. Nadam se da zbog opstanka svih nas to neće dugo trajati”, navodi Dubretić.

Što se tiče otkaza zaposlenicima, kaže da su morali nažalost posegnuti za smanjenjem radne snage.

” Prihod je pao za 90 posto, a imaš 47 ljudi za platiti svaki mjesec. Nije to stvar hira i želje, ali smo morali posegnuti za tim mjerama”, otkrio je.

Dotaknuo se i Vladinih mjera.

“S drugim paketom je došlo to na visoku razinu zadovoljstva, nije to još potpuno onako sve obuhvaćeno, koliko pratim inicijativu Glas poduzetnika, ima se tu još toga za poboljšati. Ali evo, o tome sam govorio nedavno u emisiji Otvoreno. Zakon iznajmljivače gleda kao fizičke osobe. A to su ljudi koji imaju kredite, koji ovise o tome koliko će zaraditi u šestom, sedmom i osmom mjesecu. On plaća poreze i prireze, turističke pristojbe, ima tu puno stvari. I tu je prioritet moratorij na kredite idućih 12 mjeseci bez kamata za sve banke”, navodi Dubretić.

Jadranski luksuzni hoteli koristit će vladine mjere

Pitali smo i Jadranske luksuzne hotele kako se oni nose s ovom krizom.

“Nastavno na upute i mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedene sredinom ožujka, prije svega u svrhu zaštite gostiju i svojih zaposlenika, a potom i racionalizacije poslovanja, Jadranski luksuzni hoteli zatvorili su sve svoje smještajne objekte, prilagodili uvjete za rad od kuće svim zaposlenim u stručnim službama te omogućili rad u skladu s propisanim mjerama zaštite za osoblje koje zbog potreba posla povremeno boravi u hotelskim objektima.”, navodi se u odgovoru JLH-a.

Odgovorili su na pitanje kako će situacija utjecati na poslovanje grupacije.

“U ovom trenutku nije moguće predvidjeti u kojoj mjeri i na koji način će postojeća situacija utjecati na cjelovito poslovanje grupacije, no pažljivo pratimo tijek događaja te smo pripremni na više scenarija, a u skladu s kojima ćemo prilagođavati i poslovanje. Također je nezahvalno iznijeti bilo kakve projekcije oporavka tržišta, obzirom da je dinamika zaraze i oporavka za svako tržište različita, a pristup rješavanju novonastale situacije i popuštanju restriktivnih mjera individualan od države do države.” – poručili su.

Dodaju da JLH d.d. trenutno ima 736 zaposlenih.

“Od toga je 57 sezonskih radnika koji su zaposleni još početkom godine, a otpuštanja radnika uslijed novih okolnosti uzrokovanih virusnom pandemijom u JLH d.d. nije bilo.” – obrazložili su iz JLH-a.

“Mjere pomoći gospodarstvu Vlade RH svakako su dobrodošle te iste pozdravljamo, a konkretno ćemo koristiti mjere potpore za očuvanje radnih mjesta te odgodu plaćanja poreznih davanja i doprinosa.” – dodali su.

Ivo Golik: Ljude će biti strah putovatI

Vlasnik agencije Laus Travel Ivo Golik govori da je naravno pad posla 100 posto.

“Najveći su mi problem radnici. Ovi koji su trebali biti prijavljeni iza 1. ožujka, a svaki dan dolaze otkazi. Otkazan je peti, šesti, sedmi mjesec. Ne možemo ništa nego sjesti i čekati”, rekao je.

“Lani smo imali devet ljudi, sad nas je troje, ostali su na počeku. Nisu svi iz Dubrovnik, imam tu momke iz Zagreba, Slavonije, Bosne i Hercegovine, Srbije. Trebalo je biti multinacionalno, ali sad je sve zaustavljeno”, ističe.

Kaže i da će u bližoj budućnosti ljudima biti nezgodno putovati.

“Ljudi će biti u strahu putovati sigurno za ovu sezonu. Ne znam koliko će biti gostiju kad se otvore granice, po prirodi sam optimist, ali kako sad stvari stoje, sumnjam u dolazak onih iz Engleske i Amerike. To su bili najbolji gosti, a preporuka je da se ne ide nigdje. Sve u svemu, bit ćemo svi čini se u velikom minusu”, naveo je.

Rekao je više što mislio o mjerama Vlade.

“Stvarno mislim da su to vrlo korektno odraditi, onako u rekordnom roku, a u granicama svojim mogućnosti. Nama je nezgodno jer imamo leasinge na autobuse i kombije, to je sad zaustavljeno i tu su banke donekle izašle u susret. Nadajmo se da će sve biti u redu”, pojasnio je Ivo Golik.

Stjepan Perić se nada da će biti nešto od sezone

Ugostitelj Stjepan Perić kaže kako je “ovo zlo svakoga iznenadilo”.

“Zateklo nas je. Zaista jest. Ovo je bila godina nade i očekivanja, spremali smo se na sezonu i onda je zlo zavladalo svijetom. Nadam se da će uskoro završiti. Sve je stalo, ali ne gubimo nadu i vjerujemo da će biti nešto od sezone”, izjavio je Perić.

“Morali smo odlučiti što s radnicima. Nije lako dati otkaze, ali uspjeli smo postići da ne damo nijedan otkaze. Radi se o 50 stalno zaposlenih, neki godinama rade u nas. Nerado bih dao otkaz bilo kome. Podijelit ćemo objed zajedno, ali otkaz neće dobiti”, kazao je Stjepan Perić.

Što se tiče reakcija Vlade, kaže da je to doneseno brzo i učinkovito.

“Nije bilo vremena za čekanje. Moram pohvaliti Vladu, ministre, sve koji su promislili situaciju. Jer i njima zahvaljujući mi nismo dali otkaze”, pojasnio je ugostitelj Perić.

Luka Miškić: Puno čemo izgubiti, ali slušamo struku

Novinari su popričali i s Lukom Miškićem iz frizerskog salona Miluka.

“Konkretno, ja sam bio u renovaciji od 27. veljače do 14 ožujka pa ne mogu reći konkretno o gubicima za ovo razdoblje, naime radio sam samo tri dana u ožujku. Ali, gledajući širu sliku svakako da ćemo jako puno izgubiti. Sad nam je samo svim u interesu da krenemo što prije raditi. Naravno da treba biti razuman i pustiti struku, epidemiologe, liječnike i nadležne institucije da nas vode. Mislim da Stožer radi odličan posao i trebamo ih slušati. Samo da ovo što prije prođe”, riječi su Luke Miškića.

Dodaje da će njegov frizerski salon preživjeti.

“Država nam je pomogla s mjerama. To nam je uvelike pomoglo. Kako meni, tako vjerujem i drugima”, objasnio je.

Ana Pavlović: Kriza je došla u najgore vrijeme za mene

Vlasnica kozmetičkog salona Lea studio Ana Pavlović kaže da joj kriza nije mogla doći u gore vrijeme.

“Jako me pogodilo, nedavno sam otvorila salon, sve što sam imala sam uložila. Taman kad sam skupila ljude, one koji će dolaziti u salon, ovo se dogodilo. Bilo je teško da se pročuje za salom, a kad je krenuo posao dogodi se korona”, rekla je Pavlović.

“Sad me strah za egzistenciju, sigurno da će mi trebati i dva mjeseca da vratim sve mušterije, sigurno i da nekim od njih neće biti svejedno dolaziti u salon, ali nadma se da će sve biti u redu”, istaknula je Pavlović, zaključivši da će “uzeti potpore Vlade jer drugačije ne bi mogla funkcionirati”.

