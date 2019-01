POČELO JE: Snijeg diljem zemlje, u Gorskom kotaru snježna mećava. HAC objavio važno upozorenje – ovo nikako ne radite!

Kiša je naglo okrenula na snijeg koji je već stvorio pokrivač na prometnicama. Na cestama vladaju zimski uvjeti te je HAK upozorio da na put ne treba kretati bez zimske opreme

Kao što su najavili meteorolozi, nakon jučerašnje južine i netipičnog vremena za ovo doba godine, jutros je stigla drastična promjena. Snijeg je počeo padati diljem zemlje, a u Gorskom kotaru je mećava.

Istramet javlja da je u Gorskom kotaru počela mećava, nakon što je jutros oko 6 sati sjever Hrvatske zahvatila hladna fronta.

Zimski uvjeti na cestama

Kiša je naglo okrenula na snijeg koji je već stvorio pokrivač na prometnicama. Na cestama vladaju zimski uvjeti te je HAK upozorio da na put ne treba kretati bez zimske opreme.

Snijeg pada i u Svetoj Nedelji, Zagorju, Međimurju te okolici Zagreba, u kojem bi pahulje ipak mogle izostati zbog efekta toplinskog otoka o kojem smo pisali jutros.

Snijeg otežava vožnju mjestimice na sjeveru Hrvatske, mokri su i skliski kolnici od kiše mjestimice u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji te sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj, u Gorskom kotaru ponegdje ima i magle, a smanjena je vidljivost na dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb između vijadukta Bukovo i tunela Tuhobića, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Ne idite na put bez zimske opreme

Iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme. Zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom za vrijeme zimskih uvjeta na pojedinim cestama u Lici: DC42 u mjestu Poljanak i ŽC5169 Donji Lapac-Bjelopolje.

Objavili su priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

“Kako je i bilo najavljeno u većem dijelu zemlje jutros su počele padaline. Prema zaprimljenoj prognozi DHMZ-a, tijekom cijelog idućeg tjedna očekuje se obilniji snijeg u svim dijelovima zemlje, naročito u Gorskom kotaru i Lici uz povremeno jake udare vjetra. Temperature će osjetno pasti i doseći minuse.

S obzirom na vremenske uvjete, apeliramo na vozače na dodatan oprez. Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikrolokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta.

Prilagodite vožnju uvjetima na cesti

Dok traju snježne padaline brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutačnim uvjetima i ograničenjima s obzirom na to da za vrijeme obilnijih snježnih padalina, kolnik nije uvijek moguće održati “crnim”. Ralice posipavanjem i raljenjem omogućuju prohodnost vozilima s obveznom zimskom opremom, s obzirom na to da u ovakvim zimskim uvjetima prohodnost podrazumijeva i do 10 cm snijega na kolniku. Autocestu u stanje pune prohodnosti moguće je dovesti tek po prestanku padalina.

Ne pretjecati ralice

Preporuka vozačima u zimskim uvjetima je ne pretjecati ralice na autocestama. Dok traju snježne padaline brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutačnim uvjetima i ograničenjima na autocesti. Poseban problem stvaraju tegljači bez zimske opreme te su ujedno i opasnost za sve korisnike autocesta, dok zimskoj službi isti u mnogočemu otežavaju rad. U situaciji kada se samo jedan tegljač prepriječi na autocesti, ralica ne može proći, samim time niti očistiti svoju dionicu, a ne može se niti okrenuti te se stvara kolona, što dovodi do zastoja u prometu.

Informirajte se

Kako bi svi korisnici autocesta bili na vrijeme informirani o stanju u prometu i mogućim izvanrednim događajima, a naročito u vrijeme zimskih uvjeta provjerite stanje na cestama prije kretanja na put. Sve informacije redovito se objavljuju putem redovitih izvješća HAK-a i na web stranici Hrvatskih autocesta d.o.o. (HAC) – Stanje na autocestama. Molimo korisnike da uključe radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS), a sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnim info telefonima 0800 0422 ili 0800 0111″, priopćio je HAK.