POBUNA U NAŠEM MEGA BRODOGRADILIŠTU: ‘Uvjeti su neljudski, radnike se ne pušta da kupe vodu, a Uprava nam skriva ključnu stvar’

Radnici iz Stožera za obranu brodogradnje Uljanika ovih dana dijele letke zaposlenicima, malim dioničarima Uljanika, jer žele da se na Skupštini dioničara 31. kolovoza, omogući ulazak njihovih predstavnika u Nadzorni odbor Uljanika. Žele biti informirati jer, kažu, od njih se cijelo vrijeme skrivaju podaci što se zapravo zbiva u brodogradilištu

Još 27. srpnja 2018. skupina radnika Uljanika, okupljeni pod nazivom Stožer za obranu brodogradnje Uljanik, uputili su ministru gospodarstva Darku Horvatu dopis u kojem su predložili model rješavanja svojevrsne krize u nadzoru svega što se događa u Uljaniku.

Trenutno se, naime, Nadzorni odbor Uljanika sastoji od troje članova: predstavnice Croatia osiguranja, predstavnika SSMH-a za Uljanik – Sindikata metalaca, jednog od sindikata koji ima najmanji broj članova među zaposlenicima Uljanika, i trećeg člana – u ostavci. Radi se o Dragutinu Pavletiću, direktoru Uljanik plovidbe koji je podnio neopozivu ostavku na svoju dužnost, ali je spreman ostati u NO dok mu se ne nađe zamjena.

Nekad je kao predstavnik malih dioničara u NO bio Rajko Kutlača, povjerenik Sindikata Istre i Kvarnera, za kojeg u Stožeru kažu da je bio “samoprozvani predstavnik malih dioničara”, ali on je još početkom godine podnio ostavku na svoje mjesto radi odlaska u GSV, a Uprava Uljanika od tada nije uvrstila točku – izbor novih članova, a radnici iz Stožera smatraju da je to pogrešno – jer oni su i zaposlenici Uljanika ali i mali dioničari i žele biti informirani i uključeni.

Odgovor ministra nije stigao

Zato su u ljubazno sročenom dopisu pitali ministra Horvata bi li on podržao njihovu inicijativu da predlože predstavnika malih dioničara, ali i da se predlože na preostala dva mjesta predstavnici RH, odnosno Vlade i državnih fondova koji nisu bili zastupljeni u prethodnom NO. Jedini je njihov “zahtjev” da to budu “ljudi kod znanja koji su iskreno za nastavak brodograđevne djelatnosti i budućnost Uljanika protiv svih zakulisnih radnji koje se očito odvijaju”.

Odgovor nije stigao, niti je ministar Horvat pokušao kontaktirati predstavnike Stožera koji su mu ljubazno pisali. Ali Stožer nastavlja svoju borbu, skupljaju punomoći dioničara uoči skupštine koje će se održati 31.08.2018. Trebaju skupiti 5 posto glasova da bi uvrstili točku, izbor nova tri člana NO. Rade plakate i letke, komuniciraju sa zaposlenicima putem društvenih mreža.

Za Uljanik se službeno zna da je Uprava, predvođena predsjednikom Gianniem Rossandom, uputila plan restrukturiranja pred EU komisiju, da je država dala milijunska jamstva te da je tvrtka Danka Končara posudila Uljaniku 12,4 milijuna eura da ne bi došlo do aktivacije državnih jamstava. A zaposlenici okupljeni oko Stožera, čije jezgro čine četvorica “osnivača”, tvrde da ni oni ne znaju mnogo više, a htjeli bi znati.

‘Radim u Sahari’

Franko Belas je jedan od četvorice osnivača Stožera. 12 godina radi u Uljaniku. Na pitanje na kojem poslu točno, odgovara neobično: “Radim u Sahari!” Sahara je naziv jedne čuvene Uljanikove radionice, a sam naziv govori dovoljno: radni uvjeti su kao u Sahari. Franko je po zanimanju dizaličar, upravlja dizalicom. Samir Hadžić je skladištar. Deni Širol brodomonter, a Marko Alviž radi kao konstruktor tehnologije.

Franko Belas je podstanar, otac dvoje djece i odmah kaže “da nema nikakvih političkih ambicija”, samo “želi posao od kojeg može pristojno živjeti”. Objašnjava da im je u Stožeru važno da ih se ne vezuje ni uz kakve političare ili političke opcije jer okupljaju radnike različitih političkih uvjerenja. Ili one posve apolitične, koji više ne vjeruju ni u kakvu politiku. Jedino komuniciraju s radnicima iz ostalih brodogradilišta.

Na pitanje zašto im je toliko važno doprijeti u Nadzorni odbor, Franko odgovara:

BELAS: Zato jer želimo biti informirani. Ne pada nama napamet uplitati se u nešto što nije naš posao, ali ako radimo u Uljaniku, ako smo mali dioničari, ne želimo više ne znati što se ovdje događa. Ne želimo doživjeti ono što smo doživjeli početkom godine. Do kraja 2017. tvrdilo se da je minus podnošljiv, da je knjiga brodova puna narudžbi, a onda se počelo govoriti u krahu i stotinama milijuna gubitaka. Želimo imati točne i istinite informacije.

NET.HR: Želite reći da niste bili točno informirani?

BELAS: Nismo bili uopće informirani. Sve se skrivalo od nas. Naprosto želimo biti upućeni. Ako nešto nije dobro, neka se kaže. Ako nema narudžbi, neka nam se kaže. Ne želimo živjeti u neizvjesnosti i neznanju. Do siječnja 2018. se tvrdilo da je sve odlično, a onda iznenada – milijuni eura gubitka. Mali dioničari su većinski vlasnici Uljanika – ukupno imamo 47 posto dionica. Kao pojedinci ne značimo ništa, ali ukupno, ako bismo se okupili, ne možemo biti beznačajni.

NET.HR: Je li sa strane Uprave Uljanika ipak bilo kakvih pokušaja komuniciranja s vama?

BELAS: Ne. Nakon što smo u siječnju 2018. osnovali Stožer slali smo upite i predsjedniku Uprave i drugim članovima Uprave, htjeli smo se informirati o tome što se zbiva. Ali nismo dobili nikakve odgovore. Pokušali smo saznati i nešto od predsjednika Sindikata metalaca u Uljaniku, gospodina Đina Šverka, ali ni on nas nije doživljavao. Govorili su o nama da smo “cesta”, “huligani”…Gospodin Kutlača kao predstavnik malih dioničara u NO je došao na razgovor ali bilo je vidljivo da ga je poslala Uprava, da “ispipa” tko smo mi, jesmo li nečiji igrači.

NET.HR: Pa dobro, jeste li nečiji “igrači”? Imate li ikakvu podršku izvana?

BELAS: Ne, nikako. Zato smo i išli iznutra, od sindikata prema Upravi. Jadranski sindikat nam je dao podršku, ali ništa posebno, kao radnicima koji žele dobro Uljaniku. Ništa više. Kad smo krenuli s plakatima unutar Uljanika nije nam se obratio nitko iz Uprave, nego šef osiguranja. Zabranjeno nam je objavljivati jer je to “nelegalno”, pa smo pitali možemo li ispuniti neke formulare da dobijemo dopuštenje. Ali ništa od toga. Sve je poskidano s oglasnih ploča, samo tu i tamo bude neka osmrtnica.

NET.HR: Zašto ne vjerujete Sindikatima koji postoje unutar Uljanika?

BELAS: Kako da im vjerujemo kad niti oni neovisno o tome što su bili uključeni nisu prenosili nikakve informacije radnicima. Ili ih nisu imali. Ali morali su se onda buniti protiv toga. Svi se stalno vrte oko nekih glasina i medijskih špekulacija. I sada isto: te je kriva Vlada, te Bruxelles… a kako je moguće da je uprava do prosinca 2017. tvrdila da je sve ok a onda su se pojavili milijunski gubici?

Razgovarali smo s dogradonačelnikom Pule, gospodinom Robertom Cvekom koji nam je u ime grada dao podršku, ali to nije bio nikakav politički razgovor, nego razgovor o tome što će se zbiti s Pulom ako 2-3 tisuće radnika ostane bez posla, ako pulski proračun ostane bez prireza itd. Znamo za hrpu glasina tko je sve upleten u Uljanik, od politike na dalje, ali ne možemo ništa na temelju glasina ako to ne zanima one koji bi trebali to istraživati.

NET.HR: Tko je onda po vašem sudu odgovoran za stanje u Uljaniku?

BELAS: Uprava. Oni su tvrdili da je sve u redu, da nema zabrinjavajućeg minusa, a onda obrat. Ako nisu oni krivi za te milijunske gubitke neka objasne tko je onda kriv. Krivi su i svi oni iz NO koji su znali što se dešava a nisu to spriječili. Gdje su nestali ti milijuni?

NET.HR: Gradi li se išta u Uljaniku ovih dana? Posljednja informacija iz Uljanika krajem srpnja bila je da je norveški naručitelj otkazao gradnju broda za polaganje kabela?

BELAS: Da, radi se. Zbog vrućina dio radiona radi manjim tempom, ali radi se. Radi se platforma, cruiser, brodovi jaružar i stočar …. Dio ljudi sada radi u neljudskim uvjetima jer su temperature zastrašujuće. Radi se u pojedinim radionicama bez ventilacije, bilo je i pritužbi radnika da ih se ne pušta da kupe vodu…Do nas dolaze pritužbe a to su problemi kojima bi se trebao baviti sindikat.

NET:HR: Što znate o uključivanju Danka Končara u Uljanik? Predstavlja ga se kao “strateškog partnera” Uprave?

BELAS: Mi znamo samo ono što vidimo u medijima. Nemamo nikakvih informacija. Kakav je njegov plan, zašto je odabran upravo on, kakvo je njegovo znanje o brodogradnji itd. Mislimo da je pogrešno fantazirati o tome da će u jednom dijelu bili jahte, u drugom Uljanik…ne ide turizam i brodogradnja jedno do drugog.

Brine nas kada čitamo u medijima da je Uprava posudila 12,4 milijuna eura od kontroverznog poduzetnika Končara da se ne bi aktivirala država jamstva. Brine nas zašto država nije htjela to riješiti bez puštanja Končara da na taj način uđe u Uljanik.

NET.HR: Što vi mislite kako će se odvijati priča oko Uljanika u narednom razdoblju?

BELAS: Vidite da su uključeni i Vlada i Bruxelles, da se spominju goleme svote novca. Ne znamo hoće li biti naručenih brodova. Željeli bismo da se održi brodogradnja, nek se restrukturira, nek se reorganizira na bolje, ali neka se ne uništava. Ovdje ima odličnih, stručnih, kvalificiranih ljudi koji žele raditi, koji žele imati budućnost u Uljaniku. Želimo doći u priliku da budemo informirani, da se čuje naš glas, da ne budemo kao ovce koje će se dovoditi pred svršen čin.