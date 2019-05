Kazao je kako želi da se cijela priča oko afere SMS rasvijetli do kraja

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak u Bruxellesu da ne može komentirati medijske napise da je Blaž Curić, kum potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, zatražio od Franje Varge, optuženika iz ‘afere SMS’, da nadzire elektronsku poštu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića ograđujući se da nema potrebnih saznanja.

“Što se tiče detalja koji izlaze u medijima, ja zaista nemam podataka iz istrage niti ih mogu imati kao predsjednik Vlade. Želimo da se cijela ta priča zaista rasvijetli do kraja i to govorim od početka”, odgovorio je Plenković na pitanje novinara jeli on osobno ili njegov tim bio meta navodnog prisluškivanja.

“Znate da je fabriciranje navodnih SMS poruka između mene i Martine Dalić nešto što je pušteno u javnost, sigurno ne s ciljem da stabilizira vladu, nego da je destabilizira. S obzirom na kvalitetu uratka bilo je jasno da je riječ o fabrikaciji”, rekao je Plenković. Novinari su Plenkovića pitali i što će učiniti ako se pokaže da krak te skupine koja stoji iza afere seže do samog vrha HDZ-a.

NACIONAL: ‘Kum Milijana Brkića naredio je Franji Vargi elektroničko nadziranje ministra Davora Božinovića’

O Brkiću nema podatke, Tolušića brani

“To ćemo kada zaista utvrdimo što je tu točno na stvari. Nemam te podatke, detalje i ne mogu o tome suditi. Kada dobijemo cjelovitu informaciju zakonitim, pravnim putem, kako je jedino i moguće, onda ćemo o tome razmišljati. U ovoj fazi ja jednostavno iz svoje ustavne i prave pozicije nemam dovoljno saznanja da izričem bilo kakav kategorički stav, a da nisam siguran u to što kažem”, rekao je Plenković.

Za medijske napise o različitim podacima površine kuće ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, Plenković je rekao da će to sam ministar objasniti. “Koliko sam razumio, on će to sam pojasniti javnosti. Mi smo jučer čuli i rekao mi da je nekoliko puta sve to objasnio”, rekao je Plenković.

Plenković se u razgovoru s predsjednikom Europske komisije Jeanom-Claudeom Junckerom zauzeo da se Hrvatskoj omogući iznimka kako bi mogla donijeti zakon o posebnom statusu Vukovara kojim bi taj ratom razoreni grad dobio više državnih potpora.