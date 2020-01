PLENKOVIĆ SE POŽALIO DA MILANOVIĆ ‘KONSTANTNO LAŽE O NJEMU’: Osmislio je za njega i novo ime, otkrio je kako će ga odsad zvati

‘On je očito najbolje što ljevica ima, a to puno govori i o njima kad su njega pronašli kao kandidata’

Premijer Andrej Plenković danas je predstavio prioritete hrvatskog predsjedanja Europskom Unijom, a pritom su ga novinari zamolili i da komentira kritile šefa SDP-a Davora Bernardića.

“Što se tiče čelnika oporbe, nekidan sam rekao da on ima kontinuirano jednu te istu pjesmicu, a to je bacati blato na HDZ i Vladu, te lijepiti etiketu korupcije. To je pjesmica koju ponavlja nekada više, nekada manje.

Element koji je prohujao da smo dobili packe Europske komisije oko korupcije je stručno izvješće koje je relevantno i bitno i mi ga poštujemo i koje se odnosi na makroekonomske neravnoteže. svojeno je na Odboru za ekonomske politike i to je tijelo koje se bavi državama u kontekstu makroekonomskih neravnoteža, a mi smo izašli iz mehanizma prekomjernih makroekonomskih neravnoteža.

A referenca se odnosila na pitanje borbe protiv korupcije u društvima s većinskim državnim vlasništvom, a mi smo ne samo ispunili 83 posto svih mjera u Antikorupcijskom planu nego smo i usvojili posebne planove borbe protiv korupcije upravo u tim društvima i njhova tijela su donosila posebne odluke i akte koji se bave tom temom.”

‘Korupcije ima u svim zemljama’

“Mi ne kažemo da nema korupcije, ali ima je u svim zemljama i mi se protiv nje borimo. Ova Vlada nema utjecaja niti ambiciju utjecaja na tijela poput policije, DORH-a, USKOK-a i bilo koga tko treba neovisno poduzimati radnje koje su bitne za bilo koga. Mi smo dokazali da nema nedodirljivih”, rekao je Plenković, prenosi N1.

Nije htio komentirati potporu Julienne Bušić predsjednici. “Primio sam na znanje tu potporu i nemam drugih komentara”, izjavio je.

Novo ime za Milanovića

Požalio se kako Zoran Milanović “konstantno laže o njemu” te izjavio kako je davanje glasa njemu davanje glasa nekome tko laže i tko je u kampanju ušao bijesan. Dodao je i kako je riječ o čovjeku koji dijeli i polarizira Hrvatsku.

“On je očito najbolje što ljevica ima, a to puno govori i o njima kad su njega pronašli kao kandidata”, rekao je premijer te dodao kako će Milanovića odsad zvati Zajedničar jer je “tek sad otkrio zajedništvo”.