PLENKOVIĆ REAGIRAO NA PENAVIN ISPAD. SMIRUJE TENZIJE, ALI PORUČUJE: ‘Čini mi se da dio ljudi namjerno neke stvari rade…’

Oni žele vratiti podjele u društvu na razinu koja je neprimjerena trenutku. Hrvatska je kao država, društvo, riješila sve svoje strateške zadaće. Sada se svi zajedno trudimo na gospodarskom, socijalnom i razvojnom segmentu, kaže Plenković

Situaciju u Vukovaru u Bruxellesu je komentirao i premijer Andrej Plenković. Poručio je kako se u tom gradu treba stvoriti politika koja ide prema smirivanju tenzija, pomirbi, suživotu, boljem razumijevanju većinskog hrvatskog naroda s predstavnicima srpske manjine.

“Premalo imam informacija je li to danas bilo s nekim ciljem provokacije. Očito je gradonačelnik Penava to doživio kao provokaciju, pa je očito burnije reagirao. U svakom slučaju nije dobro da se to događa. Nisam imao nikakva saznanja da će predstavnik SDSS-a uručivati statut grada Vukovara na ćirilici baš na sjednici gradskog vijeća kada se odlučuje o ovoj temi. To mi ne djeluje baš najdobronamjernije, premda nema ništa nezakonito. Očito su tenzije još visoke, a moramo ih smirivati. Ovakvi incidenti prema mom mišljenju su loši i nepotrebni”, kazao je premijer, javlja HRT.

PENAVA PODIVLJAO, BACIO STATUT SRPSKIH ZASTUPNIKA NA ĆIRILICI: ‘Vaši su uzori četničke šubare i spomenici koji okružuju ovaj grad!’

‘Čini mi se da dio ljudi namjerno neke stvari rade’

Na pitanje novinara hoće li razgovarati s Miloradom Pupovcem o tome, kazao je da će sa svima razgovarati.

“Čini mi se da dio ljudi namjerno neke stvari rade ili ih ima dio koji se prave nevješti ili zaista ništa ne razumiju. Ako vodim politiku koja smanjuje podjele i polarizaciju u društvu, onda imate stalno aktere koji guraju vodu na taj mlin. Ima ih dosta koji to rade. Oni žele vratiti podjele u društvu na razinu koja je neprimjerena trenutku. Hrvatska je kao država, društvo, riješila sve svoje strateške zadaće. Sada se svi zajedno trudimo na gospodarskom, socijalnom i razvojnom segmentu”, dodaje Plenković.

Govoreći o pravima Srba u Vukovaru rekao je da je tu riječ o nadležnosti Gradskog vijeća te da se baš na današnjoj sjednici toga tijela trebalo odlučiti kakva je situacija između većinskog hrvatskog naroda i manjinskih predstavnika.

Moraju se svi potruditi da suživot bude funkcionalan

“Na njima je da to procijene. Razumijem da postoje teške rane, strašni zločini. Najgori ratni zločini dogodili su se baš u Vukovaru. Međutim, moram podsjetiti na tu hrabrost, odvažnost i državništvo predsjednika Franje Tuđmana koji je odabrao mirnu reintegraciju. Ta odluka je poštedila, siguran sam, veliki broj života. Dosta godina nakon toga moramo raditi na tome da taj suživot bude funkcionalan. Očito tu ima tenzija, ali na tome se moraju svi potruditi”, kaže Plenković.