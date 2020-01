PLENKOVIĆ NAKON KOLINDINOG PORAZA: ‘Stalno smo pod udarom laž. Neke od njih dolaze i od budućeg predsjednika’

Najavio je da će u utorak na stranačkim tijelima HDZ-a analizirati što se dogodilo na predsjedničkim izborima i zašto nije ponovljen uspjeh od prije pet godina

Premijer Andrej Plenković komentirajući u ponedjeljak neuspjeh HDZ-ove kandidatkinje na predsjedničkim izborima i previranja unutar HDZ-a, najavio je da će stranačka tijela analizirati što se dogodilo na izborima, a odbacio je kao notorne gluposti ono što mu predbacuje krajnja desnica.

Plenković, koji je na službenom putu u Francuskoj, izjavio je i da je bilo puno onih koji su učinili sve da HDZ ne ponovi uspjeh od prije 5 godina.

“Morat ćemo otvoriti neke teme koje već dugo stoje u prostoru. Mi smo kao Vlada i ja osobno, od nultog trenutka, od 2016. stalno pod nekim udarom nekih laži, difamacija, etiketa od kojih nijedna ne stoji”, izjavio je Plenković novinarima u Parizu, gdje će se u utorak sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

ŠTO SU NAM POKAZALI PREDSJEDNIČKI IZBORI? Produbljen jaz između ‘plave’ i ‘crvene’ Hrvatske, ali pojavila se i nova pukotina

Plenković se složio izjavom glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića da je kampanja HDZ-ove kandidatkinje bila desnija od politike stranke, rekavši da ta izjava nije bila ishitrena.

Istaknuo da je da neke od etikteta koje se lijepe na njega ubacio u prostor budući predsjednik Zoran Milanović u kampanji za izbore, a “onda ih je krajnja desnica preuzela kroz svoje medijske izvore, društvene mreže i eksploatirala”.

‘Što smo to učinili krivo?’

Nazvao je “notornim glupostima” da je HDZ pod njegovim vodstvom otišao previše u centar ili previše ulijevo.

“Toga mi je već preko glave. Što smo to učinili krivo? Kada bih argumentirano čuo da smo učinili nešto je van našeg političkog programa ili političke platforme, imao bih sluha o tome raspravljati, ali borit ću se protiv floskula, laži i difamacija”, naglasio je premijer Plenković. Rekao je da će s izabranim predsjednikom Zoranom Milanovićem, kojeg je “kratko nazvao i kurtoazno mu čestitao”, surađivati sukladno ustavnim ovlastima.

“Pokušat ćemo, u onim temama gdje trebamo surađivati, pronalaziti zajednički jezik i interes koji je nacionalni, a ovo sve što je rečeno u kampanji, kada bih se vratio na to, onda ne bismo baš puno surađivali”, zaključio je Plenković.

ŠTO ČEKA GLAVNE AKTERE IZBORA? Stručnjak tvrdi: ‘Plenković će se htjeti potući s Milanovićem. Kolinda? Ona će se evakuirati iz zemlje’

Najavio je da će u utorak na stranačkim tijelima HDZ-a analizirati što se dogodilo na predsjedničkim izborima i zašto nije ponovljen uspjeh od prije pet godina, kada je Kolinda Grabar Kitarović izabrana za predsjednicu Republike.

“Bilo je puno onih koji su sve učinili da se to ne dogodi. Jedno su legitimni politički protivnici, a drugo su oni koji su prije pet godina podržavali predsjednicu, a sada nisu. Ne znam u čemu je problem, Hrvatska je danas sigurno puno bolja zemlja nego prije pet godina”, rekao je Plenković.

Podsjetio je i na neka od postiguća svoje Vlade – od zdravog ekonomoskog rasta, smanjivanja javnog duga, vraćanja investicijskog rejtinga, većeg proračuna za Hrvatsku vojsku, jačanje policije koja čuva granicu itd.

Na upit je li moguće da se parlamentarni izbori održe prije unutarstranačkih u HDZ-u, Plenković je rekao kako “nismo još u toj fazi”.

“Vidjet ćemo, sutra ćemo prvo analizirati što se dogodilo na predsjedničkim izborima”, rekao je.

‘Nitko me neće srušiti’

Glede koalicije s HNS-om ili s SDSS-om, koju mu neki zamjeraju, Plenković je upitao kako to da nitko nije imao ništa protiv kada je prije 15-godina postojala koalicija s SDSS-om, koji je imao i potpredsjednika vlade.

“Tko je tada zucnuo da je to neki problem; kako može u Hrvatskoj biti problem nešto u vrijeme kada smo članica EU-a, predsjedamo, članica NATO-a, kada smo samosvjesni, pobjednici u ratu? Nema nikakvih problema, rješavamo relikte hrvatske ekonomske tranzicije i pri tome uključujemo manjine, što je normalno u svakoj zemlji”.

Plenković je odbacio primjedbu novinara da je to možda zato što je tadašnji premijer Ivo Sanader imao veći autoritet u stranci od njega.

“Ne, nego je tada bila slabija ova krajnja desnica izvan HDZ-a. Oni su u međuvremenu ojačali, ne radi mene. Njih je netko drugi uveo u mainstraem, pa im je bilo fino upravljati i odlučivati, a kada to ne rade onda vode neku drugu politiku. To je bit i to treba otvoriti do kraja, to ćemo otvoriti već sutra”, rekao je.

Dodao je da ga nitko neće srušiti nego će HDZ imati unutarstranačke izbore na kojima će se svatko moći kandidirati. Tko pobijedi, vodiut će HDZ, dodao je.

Na upit ima li kakvu poruku za pretendente na poziciju predsjednika HDZ-a, s obzirom da su Milijan Brkić i Miro Kovač najavili kandidaturu, Plenković je rekao kako je već o tome jučer dao izjavu.

“Nema nekog džentlmenskog ponašanja u politici. Ljudi reagiraju i koriste priliku kada mogu. to nije nikakav problem, svatko može očitovati svoje želje”, naglasio je.