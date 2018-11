PLENKOVIĆ O POKRETANJU POSTUPKA PROTIV NJEGA ZBOG ZAPOŠLJAVANJA KUMA: ‘Ovo je neargumentirano i nepotrebno’

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv Plenkovića zbog imenovanja njegovog kuma Igora Pokaza kao veleposlanika u Ujedinjenom Kraljestvu

Protiv premijera Andreja Plenkovića Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak zbog imenovanja njegovog kuma Igora Pokaza kao veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovu je odluku komentirao i premijer. “”Pokušao sam se brzinski informirati što je sve tamo izgovoreno. Navodno je rečeno da se Vlada nije očitovala na tu temu. Vlada se očitovala na način da imamo urudžbeni zapisnik gdje je Povjerenstvo primilo taj dokument početkom rujna…”, rekao je premijer, javlja Dnevnik.hr

“Zakonski propisi koji reguliraju imenovanje i postavljanje naših šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda ne predviđaju, u bilo kojoj varijanti, izuzeće onoga tko obavlja ulogu predsjednika Vlade…”, rekao je Plenković.

‘Neargumentirano i nepotrebno’

“Da sam je bio u rodu s gospodinom Buljom koji me prijavio i da sam njega imenovao, onda bih prihvatio da je to sukob interesa i neprimjereno imenovanje. To bi bila katastrofa za diplomaciju. Ako sam ja sudjelovao u procesu postavljanja čovjeka kojeg dobro poznajem i koji je bio veleposlanik u NATO-u i Rusiji te na nizu funkcija smatram da nisam napravio ništa loše.

Izuzimati se od funkcije za koju sam dobio povjerenje, ne dolazi u obzir. Mogao bih se onda izuzeti od svih imenovanja ljudi u diplomatskoj službi jer sve su to moji prijatelji koje poznajem niz godina. U istoj situaciji tada bi bili i Predsjednica i bivši premijer Zoran Milanović prilikom imenovanja svog kuma Joška Klisovića. Mislim da je u ovom trenutku to neargumentirano i nepotrebno”, kazao je premijer.

Na pitanje je li Povjerenstvo ispolitizirano, premijer je poručio kako se treba voditi računa o svrsishodnosti.

“Prijave povjerenstvu postale su novi sport i svojevrsni trend, a mi ćemo vrlo smireno odgovarati na sva pitanja koja budu postavljena”, rekao je Plenković.