‘Očekujemo daljnje aktivnosti oko Uljanika’, kazao je Plenković

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je izjavio da se očekuju daljnje aktivnosti oko Uljanika, oko sljedećih koraka u vezi programa restrukturiranja i planiranih susreta idućega tjedna u Bruxellesu s Europskom komisijom.

“Očekujemo daljnje aktivnosti oko Uljanika”, rekao je Plenković na početku sjednice Vlade, dodavši kako vjeruje da su ministarstva financija i gospodarstva u intenzivnom kontaktu s upravom, ali i oko sljedećih koraka u vezi programa restrukturiranja, kao i planiranih susreta koji će se idućega tjedna održati u Bruxellesu s Europskom komisijom da se vidi koji su daljnji koraci.

Isplaćeno 2,8 milijardi kuna jamstava

Podsjetio je da je Hrvatska dosad u prosincu i siječnju isplatila više od 2,8 milijarde kuna protestiranih državnih jamstava te poručio da je važno da javnost shvati koliki je to iznos. Hrvatski proračun, naveo je, u 2018. imao bi proračunski višak da nije bilo tih obveza koje u najvećoj mjeri datiraju iz vremena prije ove Vlade.

Također, podsjetio je na agažman Vlade tijekom 2018. godine, kada su zahvaljujući njezinim naporima isplaćene praktički sve plaće u škverovima i u Puli i u Rijeci, što je, kazao je, još jedan doprinos Vlade Puli, Rijeci, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji.

“Tako da ljudi imaju jasan dojam koliko je Vlada pomogla u biti već do sada ovim brodogradilištima, a ne da se stječe dojam dojam zbog nekih politikantskih izjava da to nije slučaj. Međutim kako dalje, to ćemo nakon temeljite analize zajednički procjenjivati i kroz razgovore i kroz realne i ostvarive prognoze koje su moguće”, zaključio je premijer Plenković.

Horvat: Još nema konačne odluke o sudbini Uljanika

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u utorak kako Vlada u ovom trenutku nema konačnu odluku hoće li Uljanik ići u stečaj ili će se spašavati.

Najavio je kako će u ponedjeljak i utorak zajednički tim ministarstava gospodarstva i financija, Uprave Uljanika i izabranoga strateškog partnera ići u Bruxelles i s kolegama iz Europske komisije pokušati dogovoriti “jedno međufinanciranje za koje očekujem da se uključi strateški partner”.

Nedavno izabrani strateški partner u programu restrukturiranja Uljanika, konzorcij DIV i Fincantieri nedavno su s australskom grupacijom Scenic potpisali pismo namjere o suradnji u izgradnji ultraluksuznih istraživačkih putničkih brodova u Uljaniku.