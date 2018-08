PLANIRATE AUTOM NA MORE? S novim cijenama goriva, autoceste i trajekta, to za većinu Hrvata postaje pravi luksuz

Benzin je poskupio za 21 lipu, dizel za 14, a autoplin za 9 lipa

Četveročlana obitelj koja želi automobilom putovati od Zagreba dio Splita platit će to 523 kune, a ako želi otputovati na neki od otoka, platit će još i trajekt. Najbliži trajekt za Brač košta 253 kune. Do cifre od 776 kuna dođe se kada se uračuna sezonsko poskupljenje autocesta, Jadrolinije i novih cijena goriva.

OSTVARILE SU SE LOŠE NAJAVE: Gorivo je drastično poskupjelo, evo koliko sad koštaju benzin i dizel

Ministarstvo gospodarstva jučer je objavilo kako je prosječna cijena benzina prekjučer iznosila 10,43, dok od jučer iznosi 10,53 kuna.

Najskuplji eurosuper 95 toči se na postaji Crodux, gdje litra stoji 10,39 kuna. Dizel umjesto dosadašnjih 9,76, košta 9,88 kuna. Psihološka granica od deset kuna sve je bliže.

‘U Hrvatskoj se cijene određuju na način da su ključna dva faktora, a to je cijena dolara prema kuni i cijene derivata na takozvanoj mediteranskoj burzi gdje naftne kompanije i kupuju derivate. Mi ne znamo koje su cijene i kako se one tamo kreću, ali na neki način slijede svjetske trendove. Kako je došlo do poskupljenja barela nafte u svijetu, došlo je i do rasta cijena na mediteranskoj burzi’, rekao je za 24sata vlasnik portala Cijenegoriva.info, Tin Bašić.

Na cijenu je utjecala i turistička sezona. ‘ Ljudi putuju, potreba za gorivom je veća i tu je jasan zakon ponude i potražnje. Teško je prognozirati hoćemo li i sljedećeg utorka imati novo poskupljenje’, kaže Bašić.

Država na cijenu litre goriva uzima čak 60 posto. Incijativa Stop rastu cijena goriva održala je zbog trošarina i PDV-a već dva prosvjeda, zahtijevajući da se nameti smanje. Nisu u tome uspjeli, no ministar financija Zdravko Marić izjavio je kako će ‘nastaviti s analizom onoga što se događa na globalnim i domaćim tržištima’.

24sata izračunao je trošak puta automobilom od Zagreba do Brača.

Zagreb – Split 411 kilometara

Gorivo: 323 kn (Eurosuper 95 – prosječna potrošnja 7,5 litara)

Cijena autoceste 200 kuna

Trajekt za Brač (4 osobe) 253 kune.