PILOTI MIGOVA KOJI SU SE SUDARILI PRIJE 9 GODINA IZNAD PLAŠKOG OSLOBOĐENI KRIVNJE: ‘Nisu odgovorni, to se davno trebalo reći’

Dvojica pilota Hrvatskog raznog zrakoplovstva (HRZ) čiji su se MIG-ovi sudarili na vojnoj vježbi kod Plaškog 2010. a krhotine teško ranije jednu ženu na tlu pravomoćno su oslobođeni krivnje

Pilotima Igoru Trošelju i Marijanu Kudliku koji su se katapultirali prije sudara sudilo se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti i to za “neizravnu namjeru”, ali su najprije oslobođeni 2017. na Općinskom sudu u Karlovcu, da bi sada tu odluku potvrdio i Županijski sud u Varaždinu, kamo je spis delegiran u drugom stupnju.

Odvjetnik Mate Kustura, branitelj pilota Marijana Kudlika, izjavio je u četvrtak Hini da za sada službeno ima samo informaciju iz upisnika Županijskog suda u Varaždinu da će drugostupanjska presuda biti dostavljena u ponedjeljak, ali da neslužbeno može reći “da je potvrđena oslobađajuća presuda prvostupanjskog suda”.

“To znači da je utvrđeno da nema odgovornosti pilota pa tako ni mog branjenika te nakon više od osam godina mogu reći da je tužiteljstvo davno tijekom prvostupanjskog suđenja trebalo priznati da optužnica nije utemeljena i odustati od progona pilota. Kazao je i da su se tužitelji prema okrivljenim pilotima ponašali “kao prema najgorim kriminalcima, čak i nakon što su stigli nalazi vještaka” te da su im upropastili karijeru, umjesto da odustanu od optužbe u ranijoj fazi.

Sudski postupak za pilote MIG-ova vodio se tajno, uz obrazloženje “da se javnosti ne bi razotkrile vojne tajne”.

‘Pilot nije bio obučen za letenje u formaciji’

Odvjetnik Kustura smatra da je nedopustivo da se pilotu u najboljim godinama, kojemu nitko ne osporava izuzetne psihofizičke sposobnosti, onemogućilo napredovanje u karijeri zbog krivih internih odluka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, jer Kudlik 2010. godine naprosto nije bio obučen za letenje u formaciji, što se 23. rujna 2010. oko podneva od njega tražio, a što se, tvrdi Kustura, iz njegove tadašnje knjižice letenja vidjelo i po broju sati leta i po tome da prethodno nije prošao tri potrebne vrste vježbe za let u formaciji, sukladno planu letačke obuke.

“Moj branjenik nije mogao letjeti u sastavu voda, četiri zrakoplova, i to kao prvi pratitelj Igora Trošelja, jer je prethodno morao, prema riječima krunskog svjedoka pilota Ivana Selaka, po minimalnim standardima letačke obuke, imati 120 do 140 sati leta, a moj je branjenik tada imao 27 i naređeno mu je da leti u uvjetima takve magle da se iz MIG-a u zraku nije vidjela meta na tlu, sve pred zrakoplovnom elitom na tlu. To je bio niz evidentnih pogrešaka“, kaže Kustura i tvrdi da je “odiozno da se ovaj postupak vodio više zato da bi netko izbjegao odgovornost, jer se već uvidom u letačku knjižicu moglo vidjeti da Kudlik ne može biti odgovoran, štoviše, mogao je poginuti, zajedno s drugim pilotima, a kroz osam mu je godina uništena karijera”.

Igor Tošelj je prebačen u Zadar i vozi kanader, a Kudlik, kao vrhunski pilot, više je puta bio predlagan za napredovanje u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, ali nije mogao napredovati zbog ovog kaznenog spora koji je trajao više od osam godina, u vrijeme njegovih najboljih letačkih godina i u skladu sa svojim sposobnostima te je i ljudski i materijalno izgubio puno, naglašava Kustura i svog branjenika naziva “vrhunskim pilotom bez greške”.

Dakle, iako zadovoljan presudom Kudlik ne skriva ogorčenos te je uvjeren da se sve radilo “na način da nitko ne odgovara, da se postupak odugovlačio da se onemogući ikome od nadređenih da bude kazneno odgovoran te da se ti nadređeni ne bi tužili za naknadu štete”. Ustvrdio je i da se zna koje su tri osobe iz sustava HRZ-a krive, jer je to na sudu potvrdio i vještak, rekao je Kustura i dodao da se tu radilo o “perfidno vođenom postupku, uz blagoslov Državnog odvjetništva, za koji se znalo da može završiti samo oslobađajućim presudama”.

‘Isto i na suđenju pilota helikoptera u Vukovaru’

Isto je i na suđenju pilotu helikoptera u Vukovaru, tvrdi dalje Kustura, u čijem je padu poginulo četvero ljudi. Postupak se još vodi protiv čovjeka koji evidentno nije odgovran, a najprije se, da bi se sakrila krivnja odgovornih za isti događaj, sudilo mehaničarima koji su oslobođeni krivice.

“Taj se helikopter, vidimo na primjeru izraelskih preinaka američkih zrakoplova, nije smio preinačivati bez dozvole proizvođača, tu je bila riječ o letjelici koja je dobila 1.000 kilograma, novo težište, čak i otežano upravljanje komandama, koje su zapinjale, kasnile u reakciji, a bila je u prometu bez odobrenja neke vojno-tehničke komisije koja bi dala jasne nove upute za upravljanje preinačenom letjelicom, uopće za puštanje u promet. I to ne kažem ja, već povjerenstvo sačinjeno od deset najvećih stručnjaka civilnog i ratnog zrakoplovstva RH te je jasno da za nesreću nije kriv pilot”, zaključuje odvjetnik Kustura.

Podsjeća da je njegov branjenik upravljao “preinačenim čudovištem koje leti, bez uputstava za letenje, iako stručnjaci za zrakoplovne nesreće kažu da se zrakoplovima i helikopterima ni boja ne smije mijenjati bez odobrenja proizvođača“.