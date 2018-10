Načelnik, navodno, nije znao da je mladić uzeo njegov automobil

Devetnaestogodišnji sin načelnika splitsko-dalmatinske Policijske uprave (PU) Slobodana Marendića u utorak je rano ujutro, pod utjecajem alkohola, u Splitu skrivio prometnu nesreću sa službenim policijskim automobilom udarivši u ogradu mosta na Bačvicama, no nitko nije stradao već je nastala materijalna šteta.

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) je priopćilo kako se ta prometna nesreća dogodila noćas oko tri sata na Katalinićevom prilazu 3 kada je osobno vozilo marke ford focus splitskih registracijskih oznaka naletjelo na ogradu mosta.

“Vozilom je pod utjecajem alkohola od 1,70 promila upravljao hrvatski državljanin (1999.). U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba već je nastala samo materijalna šteta. Vozilo je u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova RH, a koristi ga načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Vozač (1999.) je član njegove obitelji te je, prema prvim informacijama, uzeo vozilo na korištenje bez njegova znanja. Glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim Ravnateljstva policije u Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku, a kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja i posljedično poduzele zakonom sve predviđene mjere”, priopćio je MUP.

“Osjetio se hrabar”

Načelnik Slobodan Marendić je u razgovoru za Hinu rekao da je riječ o njegovu sinu koji će za mjesec dana napuniti 19 godina. Prema njegovim riječima, privatni mu automobil sinoć nije bio parkiran ispred kuće nego službeni ford focus. Sin mu je radio do jedan sat poslije ponoći, kući je došao u dva sata, javio se ocu, no nakon toga ga je nazvala djevojka i zamolila ga da je prebaci kući

“Sin mi se osjetio sposoban i hrabar, umjesto da je otišao leći kao što sam mislio, uzeo je ključ, otišao po djevojku i to se dogodilo. Udario je u most na Bačvicama. Srećom nikoga nije udario niti ozlijedio, a i sam je prošao bez ozljeda. On me nazvao odmah nakon nesreće i rekao mi što se dogodilo. Na vozilu su razbijena desna suvozačeva vrata i kotač je okrenut. Ima štete, ali ne znamo još kolika je”, izjavio je Hini načelnik Marendić.

Priznaje kako mu je sin zaista pogrešno procijenio jer je mlad i neiskusni vozač i dodaje da je tu večer popio dvije čaše pića. Razmišljao je, kaže Marendić, na način da već kada ispred kuće nije bio parkiran očev automobil, uzme ford focus jer bila je noć i vrijeme kada na cesti nema puno vozila.