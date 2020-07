PETI FESTIVAL INKLUZIVNE SCENE: Evo što nam donose talentirani umjetnici s invaliditetom

Ovim projektom nastavlja se dugogodišnji rad u polju inkluzije osoba s invaliditetom u suvremenom plesu i izvedbenoj umjetnosti

5. FESTIVAL INKLUZIVNE SCENE je projekt koji su pokrenule plesne umjetnice i pedagoginje Gordana Svetopetrić i Sanja Josipović u suradnji sa plesnim inkluzivnim kolektivom Magija, i u koprodukciji sa matičnom Udrugom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka.

Ovim projektom nastavlja se dugogodišnji rad u polju inkluzije osoba s invaliditetom u suvremenom plesu i izvedbenoj umjetnosti. Cilj mu je i dalje dosezati nove dimenzije umjetničke izvrsnosti u disciplini suvremenog plesa i plesne improvizacije, nastojati osigurati pristup plesu za sve ljude i podržati fizičku raznolikost među plesačima.

U 2020. godini biti će peta obljetnica uspješnih sezona odvijanja festivala koji svojom kontinuitetom održavanja, razvojem i širenjem programskih pravaca, postaje sastavni i integralni dio plesne i izvedbene scene. 5. Festival inkluzivne scene je zamišljen kao trodnevni festival na kojem se nastavlja razvijati koncept uspostavljanja i održavanja suvremenog plesnog i izvedbenog festivala na profesionalnom nivou, kroz okupljanje domaćih i inozemnih umjetničkih izvedbi na jednom mjestu sa zajedničkom publikom.

Edukacija i osposobljavanje plesača s invaliditetom

Festivalska platforma od samih početaka koristi se i za istraživanje razvoja strategije i izgradnje infrastrukture kroz koju bi se mladi plesači sa invaliditetom educirali i osposobljavali za profesionalne plesače, te za stvaranje novih oblika partnerstva sa sektorima obrazovanja. Ususret festivalu redovito organiziramo koreografske laboratorije i rezultate radnih procesa javno prezentiramo. Ove godine uveli smo programski pravac Intervencije i time napravili korak dalje.

Dugugodišnja inkluzivna praksa uvijek nam iznova nameće pitanja problematike nedovoljne vidljivosti inkluzije kao ravnopravnog sastavnog dijela suvremene plesne scene u Rijeci i Hrvatskoj, te potrebe približavanja široj publici inkluzivnih plesnih sadržaja. Iz tog razaloga javne prezentacije koreografskih laboratorija izvode se u site specific formi i u formi uličnog performansa.

Takve prezentacije, osim što pružaju zanimljiv i kreativan besplatan program za brojnu publiku i stanovnike Rijeke i okolice, istovremeno na vanjskim lokacijama kroz svoju vidljivost i pristupačnost promoviraju Festival i upoznaju, približuju našim sugrađanima realnost postojanja snažne scene u Hrvatskoj.

26.6. u 16.30 i 17.30 sati/ Korzo

Polazišna točka kod Radio Rijeke

Program Intervencije/ “Vid(ljivost)”- prezentacija radionice Kristine Paunovski/ K2K (HR)

Dvodnevna radionica usmjeriti će se na istraživanje vlastitog tijela kroz njegove fizičke i ekspresivne mogućnosti koristeći improvizacijske alate s naglaskom na korištenju prostora i osvještavanju fokusa polaznika. Paunovski će voditi plesače kroz vježbe koje naglašavaju koliko vid(ljivost) i prostor utječu na izbor pokreta te kako ta dva izbora mogu utjecati na stvaranje okvira buduće kompozicije. Slučajnost, interakcija, emocija, intuicija, sadašnjost u kombinaciji sa kompozicijskim okvirom stvaraju živi performans kojim završava radionica.

Kristina Paunovski prolaskom audicije postaje studentica plesne akademije u Amsterdamu, AHK – Amsterdam School of the Arts (2010.-2011.), smjer plesni pedagog te dobiva priliku voditi satove u plesnom studiju New Dance Studio Amsterdam. Od jeseni 2011. nastavlja svoj rad kao plesač i pedagog u Rijeci, a na jesen 2013. otvara Plesni centar K2K zajedno sa Majom Kereš i Katarinom Jurić. U sklopu K2K centra kontinuirano se bavi organizacijom seminara, evenata i kreativnim projektima.

PRVA VEČER:

2.7. u 21 sat / Trg Riječke rezolucije

Markéta Stránská (CZ)// – FLY!

FLY! je fizičko životno iskustvo s jednom nogom, jednom protetskom nogom i dvije štake.

Koliko smanjeni centar za podršku utječe na našu fizičku i mentalnu stabilnost? Kako istražujemo put koji bi mogao biti neobičan, ali i moguć? Promjenom naših prevladavajućih pretpostavki? Solo Markéte Stránske naglašava činjenicu da svaka različitost nudi niz mogućnosti i jedinstvene fizičke i mentalne putove. Svaka prepreka prigoda je da probudimo našu maštu.

Predstava FLY! dio je selekcije ovogodišnjeg Spring Forward festivala suvremenog plesa koji se u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, a u suradnji plesne mreže Aerowaves i Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održao u jedinstvenom online izdanju.

Markéta Stránská (1979) je koreografkinja, izvođačica i fizioterapeutkinja sa sjedištem u Hradec Královu u Češkoj. Inspirirana je plesom još od djetinjstva. Sa šest godina počela je plesati u folklornoj skupini, a tijekom srednje škole pokazala je interes i za lutkarsko kazalište. Markéta uglavnom surađuje sa DNO Theatre, poznatim lokalnim kazalištem u Hradec Královu, a dvije je godine članica neprofitne organizacije Clown Doctor koja pomaže donijeti radost i humor u zdravstvene ustanove.

Od 2012. godine aktivna je članica češke scene suvremenog plesa, redovito sudjeluje na satovima i radionicama suvremenog plesa te nastupa. Godine 2015. surađivala je s VerTeDance Company na projektu “Odsutni” (Chybění) koreografa Jara Viňarskýa. U sezoni 2016./2017. prijavila se za “Žiri publike” u sklopu europskog projekta “Be Spectative” u sklopu Češke plesne platforme. Tijekom rezidencije u Centru za koreografski razvoj SE.S.TA. u Pragu s trenerom Jeanom Gaudinom razvila je dio svoje solo koreografije FLY! U ljeto 2018. sudjelovala je na FILLIMITu, međunarodnoj platformi za mlade koreografe u sklopu Korespondance festivala u Žaru i Sázavou, a sudjelovala je i u međunarodnom ljetnom laboratoriju Candoco Dance Company u Londonu. U rujnu 2018. premijerno je predstavila svoj koreografski debi FLY ! u studiju ALTA, a kasnije i u Češkoj, Slovačkoj, Rusiji, Francuskoj, Njemačkoj i Mađarskoj.

Markéta trenutno radi na novom projektu u suradnji s francuskim koreografom, plesačem, učiteljem i filmašem Jeanom Gaudinom. Zahvaljujući svom solo projektu, a nadahnuta drugim projektima iz Velike Britanije i Njemačke, i dalje razvija domaću i međunarodnu mrežu umjetnika s invaliditetom.

Gostovanje plesne predstave realizirano je u partnerstvu sa Hrvatskim kulturnim domom na Sušaku

DRUGA VEČER:

3.7. u 21.00 sati/ Trg Riječke rezolucije

Inkluzivni plesni kolektiv Magija (HR)// “Okret nazad, naprijed dva”, retrospektiva radova

U godini u kojoj obilježavamo petu objetnicu Festivala čiji smo nosioci, usmjeravamo pogled unatrag na kreativna istraživanja, prakse, i koreografske produkcije koje smo ostvarili. Koristimo ovaj trenutak kao izvrsnu priliku za pregled svojih dostignuća u vremenu kojem jesmo, da zastanemo i razmislimo na koji su način određeni procesi tekli, utjecali i oblikovali nas. Kroz prikaz ovog kratkog opusa pokušavamo identificirati vlastite tragove i tragove publike, procjenjujemo koliko se razvijamo kroz ono što je bilo i usmjeravamo na ono što treba tek doći.

U jednosatnoj retrospektivi, bez kronološkog reda, predstaviti ćemo kolaž naših posljednjih djela: “Što želimo” mlade autorice Tamare Bračun, , “Refleksije”, “Reci mi” Sanje Josipović, “Moja druga”, “Bez (voznog) reda” Gordane Svetopetrić, “Bijeg” Ivone Križić iz Udruge gluhih i nagluhih PGŽ Rijeka. Koristeći nevidljivu pređu povezivanja ideja i misaonih procesa između ranijeg i kasnijeg rada, propitujemo koliko su uobičajene teme koje se pojavljuju u određenom vremenu, zatim ponovljene uporabe motiva, preferiranje određene estetike i poetike pripovijedanja i zrelost tehnike. U pokretu uvijek otkrivamo neočekivanu tjelesnost i artikuliranost, inoviramo nove prakse koje nisu dio formalnih procesa i zato nam ova retrospektiva predstavlja važnu ceremoniju.

Izvođači: Tamara Bračun, Anja Bebić, Anika Cetina, Jasnica Desnica, Adrijana Dukić, Isabella Hujić, Kristina Kovačić, Zvonimir Kvesić, Karla Lazović, Sanja Polić, Martina Rukavina, Anita Rumac, Marina Stanger, Eleonora Magdalena Vrdoljak.

Magija je inkluzivni plesni kolektiv iz Rijeke čiji su plesači osobe sa invaliditetom koji okuplja i ostvaruje profesionalne suradnje sa plesačim sa i bez invaliditeta. Djeluju od 2006. godine predano istražujući plesni pokret na području suvremenog plesa i plesne improvizacije. Strastveno su vezani za plesnu umjetnost i otvoreni izazovima stereotipa o tome što ples jest i što on može biti. Riječ je o različitim tijelima s različitom funkcionalnošću i novim načinima stvaranja, predstavljanja plesne umjetnosti. Magija djeluje pod umjetničkim vodstvom Gordane Svetopetrić i Sanje Josipović, usmjerena je izvedbeno i edukativno. Ostvaruje umjetničke suradnje sa profesionalnim plesačima i koreografima, dramskim umjetnicima, učenicima plesnih škola, osobama koje su zainteresirane za umjetnički dijalog I koje žele istražiti I razvijati svoj vlastiti umjetnički izraz.

3.7. u 22.00 sati/ Trg Riječke rezolucije

u suradnji sa Udrugom Spirit (HR)// prezentacija Uhvati film festivala (Rijeka, Novi Sad, Banja Luka i Kotor)

Uhvati film je međunarodni festival koji se organizira i odvija u četiri države i slovi za jednog od najoriginalnijih i najkvalitetnijih u regiji. Akteri filmova su osobe sa invaliditetom, a godišnje se zaprimi po nekoliko stotina filmova iz cijelog od kojih se na Festu prikaže najboljih 30tak. Uhvati film je zabavan, edukativan, provokativan, i iznenađujuće stvaran. Osim po kinima Uhvati film gostuje u školama, knjižnicama, fakultetima i drugim mjestima. Predstavljen je u više od 50 gradova kroz 6 država. Ove godine postaje punoljetan sa svojim 18. izdanjem.

Za Hrvatsku je partner Festivala udruga SPIRIT iz Rijeke, a filmovi koje će prezentirati su sljedeći: Speachless (Švicarska), Tempo (Kanada), The complicated dance to the wheels of life – (Filipini), Waltz- (Indija), Casatalentos – (Španjolska), 4 solos in the wind – (Rusija)

TREĆA VEČER:

4.7. u 20.00 sati/ Trg Riječke rezolucije

Pučko otvoreno učilište Zagreb (HR)/ “Da smo mi netko“

Predstava je realizirana, a bendovi djeluju u sklopu projekta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb pod nazivom „Pravo na umjetnost“, kojeg financijski podupire Grad Zagreb. Cilj projekta je poticanje stvaralaštva osoba s invaliditetom, afirmacija i promicanje njihovih umjetničkih vještina, kroz razmjenu iskustava, znanja i inkluziju.

Glazbeno-plesno- inkluzivna predstava “DA SMO MI NETKO“, prikazuje svijet i emocije žrtve, ali i nasilnika. Pronašli smo način kako takvo ponašanje umanjiti i to kroz obilje plesa, autorske glazbe i uključenosti izvođača svih dobnih skupina, iskustva i fizičkih predispozicija. Svi songovi u predstavi će biti znakovanjem prevedeni na jezik gluhih.

Ideja za predstavu “Da smo mi netko” temeljena je na fascinaciji koreografkinje pjesmom “Da sam ja netko” grupe Index. Pomnim promišljanjem i prisustvovanjem sastancima razradila se cijela plesno-glazbena- inkluzivna predstava, bazirana na navedenoj pjesmi. Ideja je bila prikazati kako društvo funkcionira, kako se odnosi prema drugačijima, slabijima, neprihvaćenima, ali pokazati i pozitivne pomake u smislu tolerancije i inkluzije.

Sudionici: glazbenici bendova Drummer’s Company i EnTre, Antonela Pivac (dječji vokal) i plesačice starije školske skupine Plesnog centra POU Zagreb. Autor većine glazbe i tekstova je Siniša Matijašić. Koreografija: Ela Kupres Đorđević

Plesačice: Lana Rajnović, Ivana Suntešić, Anamarija Suntešić, Anja Bastalec i Laura Premelić.

4.7. u 21.00 sati/ Trg Riječke rezolucije

DIVERT/ IMRC & Martina Tomić (HR)/ “Đavolji odvjetnik“

Koreografkinja: Martina Tomić

Dramaturginja: Nina Gojić

Glazbeni suradnik: Nenad Kovačić

Dizajn svjetla: Marino Frankola

Izvođači:

Mia Kevo, Helvecia Tomić, Leon Goličnik, Jason Mulhausen, Marijan Pajvot

Polazeći od interesa za slušanje kao aktivnost koju pretpostavlja svaka razgovorna situacija, predstava propituje i istražuje principe polilogičnosti i zajedničkog donošenja odluka. Ukidanjem riječi iz polja verbalnog razgovor se seli u prostor plesa koji nastaje intuitivno, slušanjem namjera i prestrukturiranjem pažnje. Ono što postaje vidljivo u prvom planu procesi su pregovaranja između različitih tijela, a materijal se gradi iz koreografskog promišljanja što sve može značiti participacija u određenoj zajednici. Postavljaju se pitanja kako podržati drugoga, stišati se, prepustiti riječ drugome, napustiti kolektiv, odlučiti za sebe ili drugoga, odabrati ne sudjelovati, delegirati ili preuzeti odgovornost. Prepuštanjem riziku da sve to nije unaprijed odlučeno već se pregovara iz izvedbe u izvedbu, ples neprekidnih pokušaja da se ostvari konsenzus u fokus stavlja pitanje što pojam inkluzije može značiti bilo kojoj zajednici.

DIVERT / IMRC profesionalni je edukacijski i izvedbeni plesni projekt, specifičan po tome što uključuje plesače sa i bez tjelesnog invaliditeta. Djeluje od 2012. godine, osnovan je u suradnji s Hrvatskim institutom za pokret i ples i Zagrebačkim plesnim centrom, a od 2020. djeluje samostalno. Svojim kratkim i cjelovečernjim predstavama gostujemo po brojnim plesnim i kazališnim festivalima (Dioniz festival Osijek, Tjedan suvremenog plesa, Improspekcije, Bjelovarski odjeci kazališta, Plesna mreža Hrvatske – HNK Osijek, Showcase Hrvatskog centra ITI, Inkluzivne scene – Rijeka, Antisezona 19, MSU Zagreb, Pula – PUF, EU projekt Unlimited Access – Onasis centar Atena, Night of Inclusion – Dubrovnik, Media Diversty – Skopje, EU projekt LLB – Uferstudios Berlin, Lazareti – Dubrovnik). Osim predstavama, čestim prisustvom u medijima te kontinuitetom edukacijskog programa ostvarujemo značajan utjecaj na hrvatsku kulturnu i društvenu scenu, pomičući granice umjetničkog izričaja i promovirajući principe inkluzije. Umjetnička voditeljica je Iva Nerina Sibila, a edukacijske programe vodi Helvecia Tomić.

Nagrade: Nagrada Hrvatskog glumišta za najbolju izvedbu Slađanu Livnjaku (2016), Nagrada “Vjetar” za istraživačke dosege Pulskog festivala alternativnog kazališta PUF, za predstavu Leima (2019). http://www.divert.hr https://www.facebook.com/divert.imrc/

4.7. u 22.00/ Trg Riječke rezolucije

Pučko otvoreno učilište Zagreb (HR), koncert inkluzivnih deaf bendova

EnTre, Drummers company, Deaf Bend DLAN

Glazba je univerzalni jezik razumljiv svima, koji veseli i spaja. Tri glasna i energična inkluzivna deaf benda, Deaf Bend DLAN, Drummer’s Company i EnTre, kroz rock’n roll i pop stvaraju svoju glazbu i šire jako pozitivnu energiju. Nastali su i djeluju u Pučkom otvprenom učilištu Zagreb, u sklopu projekta Pravo na umjetnost, kojeg podupire Grad Zagreb.

Deaf Bend DLAN je nastao na inicijativu članova Udruge “Kazalište,audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih-DLAN” u sklopu projekta “Pravo na umjetnost” Centra za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Sve pjesme izvodimo na znakovnom jeziku. Deaf Band DLAN podržavaju POU Zagreb, Grad Zagreb i Ministarstvo kulture te Zaklada Kultura Nova. Također surađujemo i sa umjetničkom organizacijom Art Centar Jastrebarsko u sklopu programa Violinmusic4all s ciljem da u bendu violina pjeva.

Drummer’s Company djeluje od 2018. Članovi su: Siniša Matijašić (gitara i voditelj benda), Dražen Maleković (bubnjevi), Grigor Čorić (udaraljke), Luka Ćosić (bas gitara), Jelena Pivac (vokal). Sviraju rock i pop obrade ali stvaraju i autorske pjesme. Samo jedan član nagluha osoba (bubnjevi).

EnTre djeluje od 2019. Članovi su: Dražen Maleković (bubnjevi), Lejla Talić (bas gitara), Marijana Ibriks (vokal i znakovanje). Stvaraju autorske pjesme, autor glazbe Dražen Maleković, autorica tekstova: Marijana Ibriks. Samo jedan član čujuća osoba (bas).

(riječ EnTre dolazi od španjolske riječi koja znači Između)

Nositelj festivala: Plesna grupa Magija (članovi Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka)

Umjetnički voditelj festivala: Gordana Svetopetrić

Asistentica voditelja festivala: Sanja Josipović

Producent: Gordana Svetopetrić u suradnji s Udrugom CDP Rijeka

Asistenti produkcije: Anita Rumac, Sanja Josipović

Asistent / tumač za hrvatski znakovni jezik: Ivona Križić

Oblikovatelj svjetla i tehnički koordinator: David Dubrović

Tehnička podrška/ majstor tona: Danijel Drača

Video dizajner festivalske najave: Maša Drndić

Fotograf festivala: Sandro Donda

Mentori radova mladih koreografa: Sanja Josipović i Gordana Svetopetrić

