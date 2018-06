PETAR PRIPUZ O POŽARIMA U CIOS-u: ‘Na kriminalan način žele srušiti Milana Bandića’

‘U ovom času ne želimo spekulirati tko i zašto to radi, no nedvojbeno je da smo na ovoj lokaciji 15 godina i da se zadnje četiri godine, otkad smo počeli suradnju s Gradom Zagrebom, počele dešavati ove stvari’, rekao je Pripuz

Jučer u kasnim popodnevnim satima buknuo je požar u reciklažnom dvorištu tvrtke CIOS, inače u vlasništvu Petra Pripuza koji je zajedno s gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem osumnjićen u aferi Agrama. Tvrtka je još sinoć priopćila kako požar izgleda podmetnuto, a na isti zaključak navodi i sam Pripuz koji je u Dnevniku Nove TV progovorio o incidentu.

IZAŠLA JE SNIMKA – POŽAR U TVRTKI C.I.O.S. JE PODMETNUT? ‘Kamere su snimile početak, neke stvari bude sumnju’

‘Prije svega želim se zahvaliti svim sudionicima koji svojim nesebičnim doprinosom doprinijeli da se taj nemili događaj što prije završi. Posebno se želim zahvaliti zaposlenicima CIOS grupe koji su sinoć došli u velikom broju da se to završi.

Nešto je sumnjivo

U ovom času ne želimo spekulirati tko i zašto to radi, no nedvojbeno je da smo na ovoj lokaciji 15 godina i da se zadnje četiri godine, otkad smo počeli suradnju s Gradom Zagrebom, počele dešavati ove stvari’, kazao je Pripuz.

Ne želi nikoga prozivati da je podmetnuo požar, no tvrdi ‘simpomatično je da se ti požari dešavaju u pravilu vikendom i da se dešavaju na rubnim dijelovima njihovog skladišta’. ‘. Snimke koje smo dostavili sinoć medijima, prije nego što smo ih danas dali policiji, potvrđuju ono što mi sumnjamo – da nam netko to pali, podmeće’, kazao je.

Kaže kako već četiri godine CIOS nije dobio nijedan izvještaj o očevidu kojeg je policija napravila. ‘Na naše upite policije da nam se dostave izvještaji o očevidu, dobili smo odgovor da je sve proslijeđeno Županijskom državnom odvjetništvu, koje nam do današnjeg dana nije dostavilo niti jedan dopis o tome’, kaže Pripuz.

‘Pojedinci na kriminalan način žele srušiti Milana Bandića’

Ne vjeruje da je takvo što napravila konkurencija, no spomenuo je nešto drugo. ‘ Da li to ima političkih pobuda pojedinaca koji žele na kriminalan način srušiti Milana Bandića, ne želimo spekulirati. A i prepustimo institucijama da odrade svoj posao. Nadam se da će ga ovoga puta odraditi i da će nam dostaviti izvještaj o tome’, kazao je Pripuz. ‘Nedvojbeno je da je u zadnje vrijeme gospodarenje otpadom postalo aktualna tema, kako u Gradskoj skupštini, tako i diljem Hrvatske. To jest gorući problem cijeloj Hrvatskoj jer kasnimo s preuzetim obvezama od direktive Europske unije. Nedvojbeno je da pojedinci vide svoje mjesto pod suncem napadajući postojećeg gradonačelnika koji nije idealan, ali očito je po glasačima koji su mu šest puta dali mandat, najbolji i takav kao neidealan’, zaključio je.