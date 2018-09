PENAVA NE ODUSTAJE OD PROSVJEDA: ‘Ne mogu šutjeti i završiti političku karijeru, a da ne pokušam riješiti taj problem’

Gradonačelnik Vukovara gostovao je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava potvrdio je u nedjelu u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 kako ostaje pri odluci da se 13. listopada u Vukovaru organizira prosvjed protiv neučinkovitosti hrvatskih institucija u istragama ratnih zločina na širem vukovarskom području te da nije usmjeren ni protiv koga drugoga.

Odgovarajući na novinarski upit rekao je kako je svjestan mogućnosti da prosvjed bude iskorišten i za izražavanje neslaganje s premijerom Plenkovićem i politikom njegove vlade, ali isto tako da se o problemu neprocesuiranja ratnih zločina ne može šutjeti. Problem počinjenih brutalnih ratnih zločina u Domovinskom ratu trebao bi nadići sve taštine, živimo ga svakodnevno i u svim je porama života u Vukovaru. Taj problem postoji već 27 godina, promijenile su se mnoge vlade, nitko ga do sada nije uspio riješiti, gura ga se pod tepih i onemogućava normalan život, rekao je Penava.

PLENKOVIĆ ZAPRIJETIO PENAVI: ‘Prosvjed je njegov odabir i on će s tim živjeti, ali i snositi posljedice’

Kaže da nije učinjeno dovoljno

Dodao je kako ne može završiti političku karijeru, a da ne pokuša učiniti sve da bi se riješio taj problem. Na pitanje je li to prosvjed “protiv samih sebe” budući čelne ljude tih institucija imenuje HDZ, stranka kojoj i sam pripada, Penava je odgovorio potvrdno rekavši kako nije učinjeno dovoljno – “sami za sebe i za svoju budućnost”.

Na neke navode da manipulira prosvjedom, Penava je odgovorio kako to vjerojatno rade oni kojima nije stalo do rješavanja pitanja sudbine žrtava ratnih zločina. Također je rekao kako odluku o organiziranju prosvjeda nije donio sam te da za to imaju snagu i legitimitet. Vremensko poklapanje prosvjeda sa sportskim igrama HVIDR-e nije bilo planirano. Smatra da je tajming dobro odabran, jer nisu blizu izbori, HDZ je na vlasti s koalicijskim partnerima, inače bi se to povezivalo s rušenjem vlasti.

Napao Pupovca

U vezi s koalicijom HDZ-a i SDSS-a, rekao je kako ne zna sve elemente i je li uopće formalizirana, ali ju zbog načina na koji SDSS djeluje ne podržava. Što se tiče braniteljskih zahtjeva za njezinim raskidom, Penava je rekao kako je osobno zamolio da se to na prosvjedu ne politizira. Na izravno pitanje je li za njega predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac četnik, Penava je rekao kako ne koristi tu terminologiju, jer je to teška kvalifikacija i da ga ne ubraja u četnike. Želimo skinuti teret kolektivne krivnje i da svaki zločin bez razlike dobije ime i prezime počinitelja, istaknuo je Penava.

Upitan o uvredama koje je su na njegovoj facebook stranice na račun predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića objavili neki njezini posjetitelji, Penava je rekao kako uvrede nastoji izbjegavati, da to ne odobrava i da ih briše. Na tvrdnje (primjerice Andrije Hebranga) kako je HDZ skrenuo ulijevo, Penava je rekao da mu se sviđa kako stranka djeluje, komunikacija s EU, dogovor o suradnji s Izraelom i drugo te rješava probleme, primjerice Agrokora, što nije bilo nimalo benigno.

Što se tiče Istanbulske konvencije, rekao je kako ju nije pročitao, osim onoga što je bilo objavljeno u medijima o njoj, ali da svakako podržava zaštitu žena od nasilja. O izbacivanju ličko-senjskog župana i bivšeg člana Predsjedništva HDZ-a Darka Milinovića iz stranke, Penava je rekao kako ne zna puno o tome, no da reda mora biti i da ne može biti anarhija, nego red i povjerenje u vodstvo stranke, ali ne i šutnja.