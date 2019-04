PELJEŠKI MOST ĆE ŠEST MJESECI VODITI NIOTKUD NIKAMO: Dok Kinezi rade, Hrvati se bave beskonačnim natječajima

Dok Kinezi rade kako bi na vrijeme završili Pelješki most, Hrvati se još bave natječajima za gradnju cesta kako bi taj most uopće mogao funkcionirati. Rokovi se pomiču, kažu sve po zakonu, no zbog svega toga Pelješki će most najmanje šest mjeseci nakon izgradnje zjapiti prazan. I to u najboljem slučaju

Sada je već potpuno jasno da će most Pelješac barem šest mjeseci voditi niotkud nikamo, jer nova cesta preko Pelješca neće biti završena. Naime, do završetka izgradnje mosta, što bi se trebalo odigrati do 31. srpnja 2021., treba se završiti i gradnja nove ceste preko Pelješca, uključujući spoj mosta s Jadranskom magistralom te novu, 30 kilometara dugačku cestu od mosta preko Pelješca do mjesta Doli. No, čini se da će most biti izgrađen, a na ceste će se čekati još tri mjeseca nakon toga. Naravno ako radovi započnu danas, 1. veljače.

Sporni Zakon o javnoj nabavi

No, to je, piše Jutarnji list, neizvedivo jer za gradnju dionica još nije odabran ni izvođač. Problem je navodno u važećem Zakonu o javnoj nabavi.

Ponude izvođača koje su pristigle na natječaj HC-a za gradnju prve dionice Pelješke ceste od 12 kilometara nisu otvorene još od lipnja prošle godine, a to je trebalo biti učinjeno u roku 120 dana.

Prema dostupnim informacijama, cijeli se proces oduljio zbog odredbi Zakona o javnoj nabavi, koji propisuje da naručitelj, u ovom slučaju Hrvatske ceste, za sve nejasnoće iz ponude pismenim putem moraju pitati ponuditelja. On onda ima deset dana da se izjasni.

Ako, pak, ponuditelj ne dostavi traženo pojašnjenje ili dokumente, Hrvatske ceste ponovno moraju tražiti pojašnjenje i tako unedogled. Prema dostupnim informacijama, povjerenstvo za ovaj natječaj još traži pojašnjenja od ponuditelja, pa je teško reći kada bi mogao biti odabran izvođač.

Otegnulo se i na drugom natječaju

No, nakon odabira ostali se ponuditelji mogu žaliti Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave, a taj postupak traje još koji mjesec. Po izboru još, pak, slijedi potpisivanje ugovora, a potom bi trebalo proći i nekoliko mjeseci do uvođenja izvođača u posao.

I otvaranje ponuda za gradnju dionice Šparagovići – Doli se oteglo. Rok je već dva puta pomican i idući je 14. veljače. I to je u skladu sa Zakonom u javnoj nabavi.