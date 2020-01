PAZITE SAD OVO: Svijeća se zove ‘Ovako miriše moja vagina’ i košta 500 kuna. Zvuči vam suludo? E pa, već su rasprodane…

Svijeća pod nazivom “Ovo miriše kao moja vagina” rasprodana je u svega nekoliko sati i za nju sada postoji lista čekanja na kojoj je više od 20.000 ljudi. Svijeća miriše po cedrovini, citrusu, divljoj ruži i sljezovki, a za nju treba izdvojiti 697 kuna – 500 za svijeću i 197 za slanje

Glumica Gwyneth Paltrow je prije desetak dana objavila da u prodaju pušta svijeću na kojoj piše “Ovako miriše moja vagina” i te su svijeće danas rasprodane, a koštaju 500 kuna po komadu. Uz to, na listi čekanja je još 20.000 kupaca.

Kako javlja RTL Direkt, nije to jedini primjer vaginalnog marketinga – prodaju se ogrlice, ruž pa i perike za vagine.

Sprečavanje raka vrata maternice uz pomoć parenja vagine, jaja od žada koja sprečavaju vaginalne infekcije, domaći lubrikant koji pospješuje ženski orgazam, a sada svijeća koja miriše kao njena vagina, sve su to proizvodi od kojih Gwyneth Paltrow zarađuje 250 milijuna dolara godišnje. Svijeća pod nazivom “Ovo miriše kao moja vagina” rasprodana je u svega nekoliko sati i za nju sada postoji lista čekanja na kojoj je više od 20.000 ljudi. Svijeća miriše po cedrovini, citrusu, divljoj ruži i sljezovki, a za nju treba izdvojiti 697 kuna – 500 za svijeću i 197 za slanje.

Lukava poslovna žena

“Gwyneth Paltrow je lukava poslovna žena koja dobro poznaje tržište luksuza. Njeni proizvodi zapravo počinju od nekakvog stvaranja osjećaja srama i odmah istovremeno nude rješenje. Time se zapravo stvara neki dojam oslobođenja od tog srama za kojeg kupci nisu ni znali dok nisu upoznali njene proizvode”, objasnio je za RTL Direkt Boris Belak, marketinški stručnjak.

A vaginalni sram nešto je na čemu se zaista može profitirati. Industrija koja proizvodi tablete za učvršćivanje vulve, vlasulje, čajeve, kreme i parfeme za vaginu te monetizira vježbe koje bi vam trebale učvrstiti vaginu nakon poroda, godišnje zarađuje milijarde dolara.

Takvo nešto u Hrvatskoj? Zaboravite

Ali ne i kod nas. U Hrvatskoj industrija koja se temelji na vaginalnom sramu još uvijek nije toliko razvijena.

Brojni mediji prozvali su Gwyneth za izazivanje srama kojeg kasnije monetizira i svoje proizvode upakira kao oslobađanje moderne žene. Ali od srama ih ne oslobađa.

“Za žene općenito je jako dobro da se o ovakvim stvarima priča. Donedavno su se vibratori prodavali pod krinkom masažera. To je jedna stvar o kojoj trebamo pričati i onda kad se na ovaj način sve to iskorištava, taj pokret žena, to mi je jeftino. Naravno da je to bauk, odgajane smo da je to nešto sramotno, ono, djecu donese roda da bi se izbjegao razgovor o vagini. Mislim da je to stvar odgoja”, mišljenja je komičarka Vlatka Mifka.