PAZITE DA SE I VAŠ DOMJENAK NE OTME KONTROLI: Bilo je svega, od preljuba do tučnjava, no pravi kaos je bio kada je šef rekao ‘nema božićnice’

Nekima je tučnjava sa šefom postala dio tradicije, a neki se uopće ne skrivaju kada upražnjavaju strasti

S prosincem je došla i sezona poslovnih, blago rečeno domjenaka. No kako to biva kada je u pitanju alkohol, stvari često izmaknu kontroli i ekipa na Redditu podijelila je najbizarnije dogodovštine sa svojih poslovnih proslava.

‘Rekao je da neće biti božićnice’

“Bili smo u krasnom restoranu, a piće na šanku je bilo besplatno. Svi smo došli, popili piće i počeli čavrljati i šaliti se. Odjednom je došao direktor i sve nas pozvao. Pretpostavili smo da će nas pohvaliti za sjajan posao tijekom godine i zaželjeti sretne blagdane. No umjesto klasičnog govora, on je rekao da ove godine neće biti božićnica, a bližoj budućnosti slijede otkazi. Ekipa je popi*dila. Nastala je praktički trka do šanka i svi smo imali stav tipa „Nema božićnice? Nek ide k vragu, ove godine ću ju popiti“. Idućih nekoliko sati je bio kaos. Ne sjećam da sam ikad vidio toliko žeste da se popije u tako malo vremena. Recepcionerka iz naše tvrtke se ispovraćala po svom tanjuru s filet mignonom. Kolega i kolegica su se še*ili u zahodu, bez previše želje da se sakriju. Supruga direktora se onesvijestila od alkohola u stolici kod vješalice i morali su je iznijeti van. Bilo je veličanstveno“.

Potukao se sa šefom treću godinu zaredom

„Unajmili su klub i mislio sam da će to biti pristojno mjesto. Ne baš. Za barom je bila samo jedna postarija i prilično nabrijana gospođa. Netko je donio punč, a netko drugi ga je napunio alkoholom pa je kolega ispovraćao čitav lokal. Šestorica likova me cijelu večer nisu ostavljala na miru i ispitivala „kako to držim pod kontrolom“, misleći na moju suprugu koja im je bila privlačna.

Bile su postavljane karaoke, ali samo jedna osoba je pjevala i nije nikako htjela prestati. Dvoje ljudi, oboje u braku ali ne međusobno, uhvaćeni su zajedno na zahodu. E da, i jedan se lik napio i pokušao potući sa šefom, već treću godinu zaredom. Svake godine drugi šef.“

Došao sam na posao a svi su mi pljeskali

“Idućeg jutra došao sam na sastanak da predstavim plan kako će IT odjel preći u novu tvrtku. Ali nitko nije obraćao pozornost na to. Kako sam ulazio u konferencijsku dvoranu, jedan od viših direktora je viknuo „VIDI OVOG LIKA“ i svi su se počeli smijati. Slijedili su komentari tipa „Eeeej, ipak si uspio doći“ ili „vidi ga, došao se čitav, obrijan i trijezan“. Do dana današnjeg nemam pojma što sam napravio na slavlju večer prije. Sve što mi je šef rekao bilo je „Ti nemaš pojma s kim si pričao je l’ da?“

‘Trknuo ju je i rekao ‘On ti nju troši već godinu dana’

„Moj poslodavac je odlučio da te godine po prvi puta radnici mogu dovesti supružnike ili partnere.

Jedan od mojih bliskih kolega, malčice predobro raspoložen, rekao je ženi pored koje je stajao, pokazujući na muškarca i ženu na plesnom podiju „Še*vi ju već cijelu godinu“. Žena kojoj je to rekao bila supruga lika koji je plesao. Uskoro je nastupla scena u kojoj joj je moj kolega nokautiran. Nikad više na proslavu nisu pozvani partneri radnika“.