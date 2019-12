PADA LI PRESUDA TOMI HORVATINČIĆU ZA POMORSKU NESREĆU? Sud u Šibeniku je već donio odluku, ali onda su se pojavili neki problemi

Konkretno, radi se o prigovoru da je predmet dovršen i nepravomoćno presuđen na stvarno nenadležnom sudu

Prema neslužbenim informacijama sa zadarskog Županijskog suda, čini se da ni nakon više od osam godina nije izgledno pravomoćno okončanje kaznenog postupka protiv zagrebačkog poduzetnika Tome Horvatinčića (72), optuženog za izazivanje pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj su smrtno stradali talijanski supružnici Francesco Salpietro i Marinela Patrola Salpietro, piše Jutarnji list.

Naime, čini se da ni posljednja osuđujuća presuda za Horvatinčića, donesena u ožujku na Općinskom sudu u Šibeniku, nije prošla “kontrolu” na drugostupanjskom, Županijskom sudu u Zadru. Prema neslužbenim informacijama, prvostupanjska osuđujuća presuda ukinuta je iz formalnih, procesnih razloga.

Jutarnji ističe da odluka o podnesenim žalbama još nije otpremljena sa Županijskog suda u Zadru, tako da za sada nije bilo moguće dobiti službenu potvrdu. No, znakovito je da ni nakon gotovo dva mjeseca, odnosno više od mjesec i pol, jer sjednica vijeća održana je u prvoj polovici rujna, odluke još nema.

Bili skloni potvrditi presudu

Prema izvorima Jutarnjeg, zadarski suci ovaj su put bili skloni potvrditi osuđujuću presudu, smatrajući da su sva činjenična utvrđenja nižeg suda pravilna te da bi došle u obzir samo manje preinake izrečene kazne od četiri godine i deset mjeseci zatvora. No, utvrdili su da je jedan od žalbenih navoda obrane, strogo formalne prirode, posve osnovan te da bi potvrđivanje presude bilo u suprotnosti s ustaljenom sudskom praksom. Konkretno, riječ je o prigovoru da je predmet dovršen i nepravomoćno presuđen na stvarno nenadležnom sudu.

Naime, Horvatinčiću se sudi za kazneno djelo izazivanja pomorske nesreće s dvoje smrtno stradalih, za koje je kaznenim zakonom iz 1997., koji je u vrijeme nesreće bio na snazi, zapriječena zatvorska kazna od tri do deset godina. Zbog načela primjene blažeg zakona Horvatinčiću nije moguće izreći težu kaznu iako se kazneni zakon u međuvremenu više puta mijenjao te je za kazneno djelo za koje ga se progoni najprije povećana maksimalna kazna do 12, a potom i do 15 godina zatvora.