OZLIJEĐENI ZASTUPNIK OPORBE IZ BANJA LUKE O DOGAĐAJIMA U PRITVORU: ‘Ovo je diktatura najvećeg mogućeg stupnja’

Po izlasku iz pritvora novinarima je kazao kako ga vlast u RS želi opteretiti prekršajnim i kaznenim prijavama kako bi mu na taj način zabranili javno djelovanje

U javnost je danas procurio jedan od najpotresnijih video snimki s jučerašnjeg prosvjeda za ubijenog Davida Dragičevića i Banja Luci. U sukobu policije s okupljenim narodom, među kojima je bilo i žena i djece, oporbeni zastupnik Draško Stanivuković završio je s ozljedama i uhićen. Danas je pušten iz pritvora nakon što je tamo proveo 26 sati.

PROCURILA UŽASNA SNIMKA: Policija nasrnula na narod, među njima žene i djeca; Oporbeni zastupnik ozlijeđen u sukobu

Po izlasku iz pritvora novinarima je kazao kako ga vlast u RS želi opteretiti prekršajnim i kaznenim prijavama kako bi mu na taj način zabranili javno djelovanje.

“Prvo žele moje javno djelovanje svesti samo na NSRS. Nakon toga će mi htjeti oduzeti zastupnički imunitet da ne mogu govoriti ni u NSRS. Na trgu sam bio kao čovjek. Ovo je diktatura u najvećem mogućem stupnju”, rekao je Stanivuković, prenosi Avaz.ba.

Zatvoren kao najgori kriminalac

Zastupnik je naveo kako je najprije zadržan 12 sati, a potom mu je pritvor produljen na 23 sata zbog “oštećenja službenog automobila”.

“Proveo sam u pritvoru 26 sati, od toga 17 u ćeliji s lavaboom, pisoarom i krevetom. Vrijeđali su me. Imam povrede grudnog koša, ramena i ruke. Ako me kazneno gone, onda se ne mogu kandidirati na izborima i to je njihov cilj, rekao je Stanivuković.