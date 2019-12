OVO JE ČOVJEK KOJI JE UBIO MUŠKARCA U OMIŠU? Kriminalac koji ima stotine prijava, a s Uredom predsjednika razgovarao 853 puta!

Policija će nad uhićenima provesti kriminalističku obradu te se očekuje njihovo privođenje nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu uz kaznenu prijavu za ubojstvo

Stipe Ringwald, osuđivani kriminalac s podebljim dosjeom, uhićen je jutros u Šibeniku zbog sumnje da je ispalio najmanje šest hitaca u glavu 38-godišnjeg Karmelina Fistanića iz Piska 9. studenoga ove godine u Omišu. Uz Ringwalda, uhićena su još dvojica muškaraca u Omišu, potvrdila je Šibenik.in-u glasnogovornica MUP-a Marina Mandić.

Ispred zgrade na šibenskim Vidicima u kojoj je živio Ringwald još je policija. Susjedi su u strahu te nitko nije htio komentirati jutrošnje događaje.

Djevojka ispala iz njegova automobila

Još početkom 90-ih u Šibeniku je Ringwald postao poznat nakon prometne nesreće u kojoj je poginula jedna mlada djevojka, a koja je ispala iz njegova automobila. On ju je, govorilo se, jednostavno ostavio na cesti i ona se naposljetku smrznula, piše Slobodna Dalmacija.

U policijskoj evidenciji u par je godina nakupio više od 100 kaznenih prijava, a bilo je tu svega – od narušavanja javnog reda i mira, nasilničkog ponašanja, napada na službenu osobu, do zloporabe opojnih droga, prijetnji i pokušaja ubojstva.

Puno su mu puta šibenski policajci pokušavali dokazati vezu s gradskim narkopodzemljem, no nije im polazilo za rukom. A onda je u rujnu 2004. godine uhićen na španjolsko–francuskoj granici sa 26 kilograma hašiša. Završio je iza rešetaka, a već potkraj prosinca te godine francuski su ga policajci dopratili u Zagreb i predali hrvatskim kolegama.

Službeni razlog deportacije bio je “neprijavljeni boravak u zemlji”. Dvije godine poslije, u rujnu 2006. godine, u blizini Ibize, španjolska Obalna straža zaustavlja katamaran na kojemu se, među ostalima, kao skiper nalazio i Nikola Spahija, bratić Stipe Ringwalda.

Na brodu je otkriveno 2,4 tone kokaina vrijednog više od 200 milijuna eura. Spahija je i dandanas u španjolskom zatvoru kod Madrida, a podizanje optužnice još se čeka.

Za to vrijeme, Ringwald, koji je šibensku adresu zamijenio zagrebačkom, nastavio je po starom. Prema policijskim podacima, u travnju 2006. godine banuo je u stan tada 19-godišnje djevojke u Zagrebu, gurnuo je na krevet, sjeo na nju držeći joj ruke jednom rukom iznad glave i počeo je mlatiti šakom.

‘Ubit ću te, izdala si me’

Trajalo je to oko 45 minuta, a kad je ona napokon uspjela pobjeći, istrčao je za njom vičući: “Ubit ću te, izdala si me…”

Na što je točno mislio, javno se nikad nije doznalo. Svekolikoj hrvatskoj javnosti postao je poznat kada je u kolovozu iste godine, kao jedan od glavnih aktera uz splitskog kirurga Hrvoja Tomasovića i njegovu tadašnju djevojku Anu Sasso, sudjelovao u tučnjavi na Hvaru u kojoj su pretučena dvojica tamnoputih britanskih turista.

Navodno je izazovna tadašnja Ringwaldova djevojka Karla Krneta očijukala s Britancima, a onda je Stipe poludio i napao ih, da bi se potom u makljažu uključila i Karla. Jednom su Britancu izbijeni zubi i dobio je potres mozga, a drugi je ostao bez komadića uha kojeg mu je Ringwald odgrizao, a umalo i bez prsta.

Za Ringwaldom i njegovom djevojkom tragala je cjelokupna hrvatska policija, a njegova je slika resila naslovnice svih dnevnih novina. Otprilike mjesec dana poslije, skupina specijalaca provalila je u podrum jednog vinkovačkog kluba u vlasništvu odvjetnika Darka Zadre te bez otpora uhitila tada najtraženiji ljubavni par u državi.

Nakon svega toga, veza je pukla, Krneta se posvetila karijeri u borilačkim sportovima,

U veljači ove godine Hrvoje Vincetić koji je bio optužen za pokušaj ubojstva Ringwalda i Zadre oslobođen je optužbi jer je postupao u nužnoj samoobrani, što je potvrdilo i balističko vještačenje. Sud je prihvatio kao vjerodostojnu njegovu verziju priče po kojoj je Zadro od njega tražio da mu nabavi kilogram kokaina, a kad je on to odbio, ovaj ga je udario šakom.

Dok su se tukli, iz automobila je, tvrdio je Vincetić, izašao Ringwald te ga je pištoljem udario u sljepoočnicu. Kad je pao na tlo, Zadro je vikao Ringwaldu da ga ubije. Vincetić je tada oteo pištolj Ringwaldu i pucao u njega, a Zadro je ranjen dok je Vincetiću pokušavao uzeti pištolj koji je pritom opalio.

Hodao po Šibeniku s mačetom

U rujnu 2008. opet je “zablistao” nakon što je na šibenskoj rivi izvrijeđao i fizički napao novinarku Hine iz Velike Gorice. Bio je iznerviran njezinom sporom vožnjom i stalnim kočenjem dok je tražila parking, te ju je nakon zaustavljanja svog mercedesa ispljuskao.

Inače, u posljednje vrijeme moglo ga se vidjeti kako po šibenskom Dolcu šeta u haljinama nalik onima budističkih redovnika, noseći u ruci mačetu, donosi Slobodna.

Demantirao da su ga priveli zbog ubojstva Pukanića

I SOA je navodno provodila obradu nad Ringwaldom zbog njegove povezanosti s kriminalnim podzemljem, te da su samo u 2008. godini utvrdili da je Ringwald imao čak 853 telefonska razgovora s Uredom predsjednika RH.

Taj je izvor također kazao da je u jednom trenutku stigla naredba da se kaznena djela brišu iz Ringwaldove evidencije te da je cijela akcija jednostavno zaustavljena. Koliko u tome ima istine, može se samo spekulirati, no ta informacija nikad nije javno demantirana.

Nakon ubojstva Ive Pukanića, pojavila se vijest da je i Ringwald bio priveden na obavijesni razgovor u sklopu potrage za ubojicom, no on je to demantirao. Policija tada, dakako, to nije niti potvrdila niti demantirala.