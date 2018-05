Radoslav Juričev Sudac, umirovljeni poručnik Hrvatske vojske ušao je anale hrvatskog obračunavanja sa sjenama prošlosti u trenutku kada je odlučio uništiti cvjetnu površinu u Vodicama, jer mu se učinilo da je znak Turističke zajednice Vodice, crveni cvjetić, zapravo petokraka.

Nakon nekoliko dana skrivanja, on je priznao da je počinitelj, ispričao se za nedjelo, a u izjavi za lokalni portal zahvalio se i lokalnom komunalnom poduzeću, Leć, i gradu Vodice, jer neće podnijeti kaznenu prijavu protiv njega.

No, priča tu nije gotova. Ima i onih Vodičana koji se pitaju je li to tako moguće, da “netko” odluči da jedno razaranje javne površine može proći bez sankcija a drugo ne može. Što ako će netko drugi devastirati nešto drugo u Vodicama pa se onda pozvati na “lex Radoslav”? Naravno, ostaje i pitanje kobnom crvenog cvijeta.

BRANITELJIMA SE UKAZALA PETOKRAKA: U cvjetnjaku u centru Vodica umislili da vide zvijezdu, pregazili su je kamionom

OTKRIVENO KOME SE UKAZALA PETOKRAKA: Bivši tenkist kamionom pregazio cvijeće u Vodicama: ‘Hvala Gradu što me neće tužiti’

Hoće li Vodice vratiti cvijetić?

Hoće li Vodice hrabro vratiti crveni cvijetić s pet latica? Je li priznanje umirovljenog poručnika Juričev Suca amnestiralo i cvijet svih sumnji?Moglo bi se reći da je situacija u Vodicama i dalje – napeta.

Uvjereni da će u obranu znaka Turističke zajednice stati prije svega Turistička zajednica, obratili smo se direktorici TZ Vodice, Aniti Franin Pečarica. No, ona je bila iznimno suzdržana: “Mi ni na koji način ne utječemo na uređenje cvjetnih površina i oko tog pitanja se morate obratiti direktoru komunalne tvrtke.”

MISLIO JE DA NAPADA PETOKRAKU: Tko je veteran iz Vodica, povratnik iz Australije, koji je kamionom pregazio cvjetnjak

Svi se boje pričati o cvijetiću

Direktor lokalnog komunalnog poduzeća, Leć, Stanko Birin, odgovarao je pak da nije ovlašten davati informacije o incidentu niti o sudbini cvjetne površine. To je, kaže, u nadležnosti grada, a on traži da se u medijima napiše da je on “bez komentara”.

Iako ga nismo pitali nikakav komentar, nego smo tražili informaciju, je li skinuta stigma sa crvenog cvijeta i hoće li se vratiti na spornu površinu oblik kakav je i bio prije akcije umirovljenog poručnika Juričev Sudca, informaciju nismo mogli dobiti.

Tek nam je gradonačelnica Vodica, Nelka Tomić, pristala precizno odgovoriti. “Površina je sanirana, posijana je trava i zasađeno cvijeće.” Na inzistiranje oko oblika, hoće li se vratiti crveni cvijet s pet latica, odgovara: “Ne, neće. Cvijeće i trava su posađeni u neutralnom obliku.”

Gradonačelnica za Radoslava ‘zna da je dobričina’

Gradonačelnica Tomić je na pitanje je li točno da nitko neće podnijeti kaznenu prijavu protiv počinitelja koji se sam prijavio odgovorila da osobno poznaje gospodina Radoslava Juričev Sudca i da i ona, kao i svi koji ga poznaju, “zna da je on dobričina”.

I da za nju nema većeg od “ljudske isprike”. Nije htjela ipak precizno odgovoriti je li to konačni pravorijek ili će se ipak razmatrati i na nekom od gradskih tijela je li primjereno da devastiranje gradske površine prođe bez ikakvih sankcija.

Jedno je jasno: crveni cvijet s pet latica prognan je do daljnjega s javnih površina u Vodicama. Nije rehabilitiran niti nakon što je umirovljeni pukovnik i cjelokupna hrvatska javnost spoznala da je došlo do zabune. Posebno je jasno da ga više neće biti u cvjetnoj formi koja može izgledati kao opasna zvijezda.