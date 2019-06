Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 26. veljače je objavilo natječaj za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva, objavljeni su pobjednici, ali nitko ne želi reći po kojim kriterijima i tko su bili članovi Povjerenstva. Zanimljivo je da su pobjednici velikom većinom iz HDZ-ovih i gotovo svih lokalnih jedinica koje vodi HNS, a ima i posve neobičnih komunalnih projekata, kao što je – Hiža vinove loze

Predrag Štromar, ministar graditeljstva i prostornog uređenja, ujedno i potpredsjednik Vlade Andreja Plenkovića i predstavnik ključnog koalicijskog partnera, HNS-a, odlučio se prije nekoliko dana na neobičnu gestu: povodom dodjele državnih sredstava, putem natječaja u ministarstvu koje vodi, otišao je u kraj u kojem inače živi, u svoju vlastitu općinu – Vinicu – da objavi da je i Vinica i još mnogo drugih općina i gradova, 167 ukupno, dobilo značajna novčana sredstva. Ukupno je za ovaj natječaj osigurano 40,1 milijun kuna iz proračuna.

Izgledalo je to više kao kad bogati rođak dođe iz inozemstva i donese darove svojoj rodbini u provinciji. Samo što to nisu bila privatna sredstva bogatog rođaka, nego državni novci, novci skupljeni iz poreza svih građana, a možda i iz novaca koje svi građani uplaćuju za legalizaciju objekata. U maniri bogatog mecene, Štromar je objavio da donosi darove svojoj županiji: U Varaždinskoj županiji, inače županiji u kojoj je on ranije bio župan, ima točno 26 dobitnika koji će podijeliti oko 6 milijuna kuna.

Još je vrlo nedvosmisleno objasnio da “sve dok je u Zagrebu (..) brinut će se o svim građanima Varaždinske županije te o svim načelnicima i gradonačelnicima iz koje god političke opcije bili.” Ne treba naglasiti da su svi dobitnici iz Varaždinske dominantno iz HNS-a i HDZ-a. Ali i neovisno o tome, od ministra iz bilo kojeg resora očekuje se da brine o svim građanima iz cijele Hrvatske, a ne posebno o županiji iz koje dolazi. Je li to slučajnost da ministarstvo koje vodi HNS-ovac toliko izdašno kanalizira državni novac u općine i gradove u kojima još živi HNS?

167 odabranih projekata

O samom natječaju ne može se saznati previše. Na web stranici Ministarstva graditeljstva objavljeno je da je ministar 26. veljače 2018. donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. Istog je dana uslijedio i javni poziv svim gradovima i općinama, a do 28. ožujka 385 jedinica lokalne samouprave dostavilo je 551 projektni prijedlog za čije je sufinanciranje zatraženo ukupno 142.294.807,49 kuna.

Objavljeno je također da je nakon provedenog postupka administrativne provjere, 550 projekata koji su zadovoljili kriterije “kompletnosti i prihvatljivosti”, formirano Povjerenstvo vrednovalo je, ocijenilo i izradilo rang listu projekata, te je na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio odluku o 167 odabranih.

Na stranicama Ministarstva nije se mogla naći informacija o članovima Povjerenstva, tko su točno ti stručnjaci koji su određivali koje će se ceste ili groblja uređivati, tko će dobiti sredstva za komunalnu mehanizaciju, zašto će općina x dobiti novce, a općina y neće. Ili zašto će netko moći uređivati “Hižu vinove loze”, ili dobiti ljetnu pozornicu, a netko drugi neće moći uređivati raspadnutu cestu ili srediti javnu rasvjetu. Neki su dobili informaciju da su prošli prije nego što su dobili odluku (te su to objavili na web stranici općine). A drugi nisu niti dobili informaciju da nisu prošli, i na temelju kakve bodovne liste nisu prošli, i mogu li se, npr. žaliti.

Ministarstvo taji tko su članovi Povjerenstva

Na precizan upit Ministarstvu – tko su članovi Povjerenstva koji su birali tko će dobiti novce a tko ne, i to onda predložiti ministru – nismo dobili odgovor niti nakon deset dana čekanja. Tek nakon našeg upita na stranicama Ministarstva objavljen je i popis onih koji nisu prošli na natječaju, a u odgovoru koji je stigao iz Ministarstva potom su uglavnom prepisani podaci koji su objavljeni i na webu. No, sastav Povjerenstva koje je radilo tako delikatan posao ostao je i dalje skriven. Niti je razjašnjen model bodovanja i eliminacije.

Samo je preciznije navedeno da je eliminiran grad Rijeka. “Nakon provedenog postupka administrativne provjere, Grad Rijeka nije prošao administrativnu provjeru jer se sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) nalazi u VIII. skupini, a u Javnom pozivu prihvatljivi podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave I. do VI. Skupine.”

Štromar kao ljetni Djed Mraz

Za Povjerenstvo se tek kaže da je “formirano na razini Ministarstva”, te da su “u postupku ocjenjivanja bodovani podnositelji prijave, s obzirom na stupanj razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), specifična obilježja i financijsku sposobnost te svaki prijedlog pojedinačno, s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost i održivost.”

Dakle, “Hiža vinove loze” u Radoboju ocijenjena je kao opravdana i održiva jer je dobila najveći mogući iznos: 405.000 kuna. Iako se članovi Povjerenstva i dalje skrivaju rezultat njihova vrednovanja pokazuje neobičnu sklonost projektima iz općina i gradova u kojima je na vlasti HDZ i HNS. Nakon analize dobitnika postaje jasno zašto je potpredsjednik Vlade i ministar iz redova HNS-a, a ujedno bivši župan Varaždinske županije, otišao tako ponosno upravo u svoje mjesto stanovanja, svoju općinu, i svoju “bivšu” županiju. Poput ljetnog izdanja Djeda Mraza, uzeo je iz državne vreće, i “odnio” među svoje, slikao se i hvalio…

Dakle, u Varaždinskoj županiji dobitnici su gotovo sve jedinice lokalne samouprave, niti jedna županija nije zasjala s toliko uspješnih projekata. Samo dvije lokalne jedinice iz cijele Varaždinske županije od darežljivog Štromara nisu dobili ni kune, Ludbreg i Varaždin, a svi ostali jesu. A analiza vlasti pokazuje da u svim tih 26 nema niti jednog oporbenog načelnika. Doduše, u Malom Bukovcu nalazimo načelnika koji je na izborima bio predstavnik neobične kombinacije, HSS; HSP AS i HDZ, a u Velikom Bukovcu je načelnik iz HSS-a, no opet, i on tamo vlada uz pomoć HDZ-a i HNS-a.

Štromarova općina dobila 405 tisuća kuna

Sve ostalo je isključivo HDZ i HNS, stoga gotovo ironično zvuči Štromarova vesela konstatacija na predstavljanju u rodnom kraju, kako on brine o svima “neovisno o tome iz koje političke opcije bili”. Možda je mislio na napetost na liniji HDZ-HNS koja je ostala iz ranije faze dok je HNS bio u oporbi? Općina ministra Štromara, Vinica, također je dobila maksimalan iznos sredstava, 405 tisuća kuna. U opisu projekta tek nalazimo šturu informaciju da se radi o “održavanju nerazvrstanih cesta”.

No, tko su gubitnici i jesu li dobili obrazloženje zašto njihovi projekti ne prolaze? Mladen Hercigonja, načelnih općine Tuhelj (SDP) prijavio je dva projekta. Prvi, projekt sanacije klizišta uz nerazvrstanu cestu Pristava, odvojak Pleški. Skupili su dio sredstava (oko 50 tisuća) a od Ministarstva su tražili oko 200 tisuća. “Klizište se nalazi uz nerazvrstanu cestu kojom se služi dvadesetak obitelji i jedina im je prometnica do glavne ceste, nema alternativne prometnice niti postoji mogućnost izrade alternativnog puta”, objašnjava načelnik Hercigonja i kaže da je sve dokumentirano i dostavljeno Ministarstvu.

Drugi projekt je bio projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj, dio je osiguran u općinskom budžetu, a dio se – argumentirano – tražio od Ministarstva. Hercigonja kaže da nije dobio nikakav odgovor od Ministarstva niti obavijest zašto njihovi projekti nisu prošli, niti je dobio ikakav uvid u bodovanje ili sl. “Naši projekti nisu ni megalomanski niti nedostižni, ali nisu prihvaćeni. Ne znam iz kojih razloga. Samo smo vidjeli na web stranici Ministarstva popis projekata koji su prihvaćeni”, objašnjava načelnih Tuhelja.

‘Nije bilo nikakvih kriterija’

“U javnim pozivima za dostavu projekata od strane Ministarstava nije bilo nikakvih kriterija bodovanja. Ne znam koji bi to drugi kriteriji od sigurnosti stanovništva i poboljšanja komunalnog standarda za mlade obitelji s djecom u ruralnim područjima mogli biti važniji i imati prioritet? Ako uzmemo u obzir da je izvor novčanih sredstava iz kojih se financiraju programi legalizacija izgrađenih objekata a da je na području naše općine od početka legalizacije do sada obrađeno 580 predmeta, odbijanje naših projekata za nas je – neobjašnjivo”, komentira Hercigonja.

“Nezadovoljstvo je tim veće jer je nakon objave projekata koji su odabrani vidljivo da ima onih koji se ne mogu uvrstiti u komunalno gospodarstvo ili sanaciju klizišta. Ministarstvo nam je neizdavanjem rješenja o odbijanju naših zahtjeva za sufinanciranjem projekata uskratilo bilo kakvu mogućnost žalbe ili prigovora, ali ću svakako uputiti pismo i ovom Ministarstvu i svima drugima u kojima se javljano na natječaje ali nas se zaobilazi.”

381 odbijena općina

Naravno, Tuhelj je samo jedna od odbijenih općina. Njihova dva projekta su odbijena, a takvih je, sličnih, još 381. Pokušali smo razgovarati i s dobitnicima. S obzirom da je posebno neobično da je pod “razvoj komunalnog gospodarstva” prošao projekt iz malog zagorskog mjesta Radoboja pod nazivom “Uređenje Hiže vinove loze”, pokušali smo o tome razgovarati s načelnikom Radoboja, Anđelkom Topolovcem, ujedno i predsjednikom županijskog ogranka HNS-a. No do zaključenja teksta nismo uspjeli doći do načelnika i saznati detalje o Hiži vinove loze i njezinim komunalnim aspektima.

Među projektima koji su dobili najveći mogući iznos fantastično je visok broj općina koje vodi HNS, čak šest, a broj HDZ-ovih općina koje su uspjele napisati projekte koji su se dojmili za sada anonimno Povjerenstvo jest sedam. No, u taj krug su ušla i dva SDP-ova i jedan SDSS-ov. Niti jedna lokalna jedinica u kojoj je na vlasti Most nije među dobitnicima.

Premoć HDZ-ovih i HNS-ovih općina

No, ukupne brojke govore o apsolutnoj superiornosti projekata iz općina koje vode HDZ i HNS, ili ostali koalicijski partneri, npr HSLS. Od 167 ukupno odobrenih projekata čak 105 odlaze u općine u kojima vlada HDZ, ali i HNS prolazi iznadprosječno dobro: čak 23 općine u kojima samostalno vlada HNS uspjele su napisati i obrazložiti tako dobre projekte da im je Ministarstvo graditeljstva koje vodi HNS-ov Predrag Štromar dodijelio značajne novce.

Dok opozicija tvrdi da je HNS beznačajna stranka i pozivaju se na dokaze iz nacionalnih anketa (npr. prema zadnjem istraživanju Crobarometra na nacionalnoj razini bilježi 1,8 posto) ili se govori o potopu HNS-a u odnosu na prethodne lokalne izbore (pad s 41 lokalnih jedinica na 30) Štromar potiho bilda snagu HNS-a na lokalnoj razini. Iako im je ostalo “samo” 30 lokalnih jedinica Štromarov osjećaj za komunalno gospodarstvo je nepogrešiv i na natječaju iz njegova ministarstva velika većina HNS-ovih prolazi vrlo uspješno. Zar nema boljeg i jačeg dokaza da je HNS-ov načelnik “uspješan” ako on tako uspješno uspijeva dobivati novce iz državne blagajne? HNS-ova mreža radi potiho i precizno.