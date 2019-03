OTKRIVAMO KOGA ŽALAC KRIVI ZA PODMETANJE: Ključnog HDZ-ovog čovjeka za Slavoniju je dva puta ponizila, a sve zbog milijunskih poslova

Oko vinkovačke tvrtke Vodoprivreda sukobile su se struje Gabrijele Žalac i jednog od HDZ prvoboraca, Tomislava Čuljka: radi se o izboru direktora koji će raspolagati poslovima vrijednima 384 milijuna kuna i birati lokalne izvođače radova

Ministrica Gabrijela Žalac učinila je ono što već dugo nije učinio niti jedan HDZ-ovac: u pokušaju skretanja pozornosti javnosti s neobranjive situacije, Mercedesa čudnog porijekla parkiranog u vlastitom dvorištu, izjavila je da je “napadaju””iz HDZ-a, da, dakle, HDZ nipošto nije tako snažan i jedinstven i fokusiran isključivo na borbu za procvat Hrvatske, kako to voli tvrditi Andrej Plenković, nego je zapravo rastrgan unutarnjim natezanjima, uzajamnim špijuniranjem i izvlačenjem prljavog rublja jednih protiv drugih.

Na dan otkrića Mercedesa u ministričinom dvorištu u Vinkovcima – za kojeg ministrica tvrdi da ga je unajmila njezina majka, Vinka Ivanković, u jednoj od tvrtki Josipa Stojanovića Jollya (Star rent a car d.o.o.) i to u Šibeniku, po neobično povoljnoj tarifi i uvjetima, ministrica Žalac je u intervjuu za Dnevnik Nove TV izgovorila da joj sve “podmeću” unutarstranački neprijatelji, a u intervjuu za Večernji list rekla je da “točno zna odakle sve to ide, tko je dao broj mog supruga i davao neistinite informacije”, a onda je još ustvrdila da se “jedan dio odnosi na medijsko reketarenje, a veliku ulogu u svemu imaju i unutarstranački obračuni koji su vezani uz predstojeće izbore za EU parlament.”

Naravno, ministrica u žaru obrane ne razumije da joj se ne može “podmetnuti” Mercedes u dvorište, i to upravo Mercedes iz kontigenta tvrtke čiji je vlasnik njezin više nego dobar poznanik, a još k tome sudjeluje na natječajima za poslove za koje se novci izvlače iz EU fondova upravo na “potpis” ministrice Žalac.

Uspon u HDZ-u

Kad ona govori o “podmetanju” očito misli o mogućem upućivanju na slučaj u njezinom dvorištu, na eventualni mig nekome od novinara da je nešto neobično u dvorištu Gabrijele Žalac. To je, dakako, mogao učiniti netko od njezinih stranačkih kolega, ali mogao je i netko od susjeda. Ali kada Žalac tako strastveno tvrdi da točno zna o kome se radi, i da je taj “netko” upravo iz HDZ-a, ona zapravo razotkriva koga smatra svojim najvećim neprijateljem, s kime se svađala, s kime je ratovala u zadnje vrijeme.

Gabrijela Žalac je ušla u sam vrh HDZ-a tek s izborom Andreja Plenkovića za predsjednika. Od 2002. godine, kada je diplomirala na Ekonomskom fakultetu radila je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prvo kao asistentica, a potom kao stručna suradnica u uredu župana, HSS-ovca Nikole Šafera, a nakon što županiju preuzima HDZ-ov Božo Galić, 2007. godine, Gabrijela Žalac se učlanjuje u HDZ, već 2011. imenovana je za pročelnicu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, a 2015. postaje direktorica Razvojne agencije Hrast.

I ona i majka, Vinka Ivanković, danas zaposlena u HGK kojeg vodi još jedan poznati slavonski HDZ-ovac Luka Burilović, bile su izrazito aktivne u lokalnom HDZ-u i vješte u uključivanju u stranačku mrežu napredovanja. Podrška joj je bio i Božo Galić, dugogodišnji HDZ-ov župan, ali još više, mnogo utjecajniji Tomislav Čuljak.

Plenkovićev ključan čovjek za Slavoniju

Tomislav Čuljak je jedan od prvoboraca HDZ-a, saborski zastupnik u četiri mandata, ali i vrlo utjecajni potpredsjednik stranke, zaposlen je u državnoj tvrtki Odašiljači i veze (naravno, bez natječaja) na mjestu savjetnika Uprave. Smatralo ga se Karamarkovom “desnom rukom”, ali u trenutku kada je Milijan Brkić preokrenuo igru i podržao rušenje Karamarka, nakon Afere konzultantica, Čuljak je ostao vezan uz centralu stranke i postao jedan od ključnih Plenkovićevih suradnika, stranački veteran koji je bio zadužen za “slavonsku mrežu”.

Vjerojatno je za to Plenkovićevo povjerenje pripomogla činjenica da je Tomislav Čuljak odlično surađivao s njegovim ključnim savjetnikom, Vladimirom Šeksom, a u trenutku kada je Plenković izbacio Most iz Vlade navodilo se da je operaciju u diskreciji osmislio Šeks, a da su je operativno provodili Čuljak i Brkić. Čuljak je, međutim, uvijek ostajao u Plenkovićevom uskom krugu. U trenutku kada se otvorila fronta između Plenkovića i Milijana Brkića, te se spekuliralo o tome što to znači za HDZ-ovu mrežu, u pravilu se govorilo da će Slavoniju sigurno smiriti Tomislav Čuljak, jer je on i dalje glavni HDZ-ov pozadinski upravitelj Slavonije.

Dakle, taj, nesumnjivo moćan HDZ-ovac, doveo je Gabrijelu Žalac u Plenkovićevu Vladu. U trenutku kada je sugerirano da se Tomislava Tolušića, koji je u vrijeme Karamarkova odlaska slovio kao potencijalni kandidat za predsjednika stranke, a mnogi kažu da ga je na tu poziciju poticao Milijan Brkić, pala je odluka da ga se s mjesta ministra regionalnog razvoja i fondova EU makne na manje utjecajnu poziciju ministra poljoprivrede. Kao novo lice HDZ-a, mlada i navodno stručna za područje EU fondova, u Vladu se uključuje do tada širokoj javnosti posve nepoznatu – Gabrijelu Žalac.

Tko je neprijatelj ministrice Žalac u HDZ-u?

Gotovo svi koje smo pitali iz HDZ-a “na koga to cilja Gabrijela Žalac” danas su odmah odgovarali: na Tomislava Čuljka. Već nekoliko mjeseci, naime, traje ozbiljan sukob između Tomislava Čuljka, i danas tihog i nevidljivog ali iznimno utjecajnog potpredsjednika HDZ-a, i ministrice Gabrijele Žalac. Kako to obično bude u hrvatskom političkom mulju, nisu se sukobili ni oko kakvih ideja, ideala, “međugeneracijskih razlika” ili pak otpora prema naznakama zloupotrebe političke moći, nepotizma ili nezakonitog pogodovanja. Razišli su se, izgleda, zbog kontrole lokalne mreže i poslova koje je ta ista mreža trebala dobiti.

Otvoreni rat započeo je, kažu nam sugovornici, poznavatelji odnosa unutar stranke, oko kontrole tvrtke Vodoprivreda Vinkovci koja je u većinskom vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije. Radi se o tvrtki koja je pod istragom jer su, navodno, lažno prikazali da su dovršeni radovi u sustavu obrane od poplava za koje su primili oko 3,2 milijuna kuna od Hrvatskih voda. Direktor tvrtke bio je Dražen Milinković, HDZ-ovac koji je bio direktno na vezi sa županom Galićem ali i pripadnik mreže Tomislava Čuljka.

No, nakon što je objavljeno da Vodoprivreda ulazi u projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna u vrijednosti od 384 milijuna kuna, a od toga će 70 posto biti povučeno iz EU fondova – putem ministarstva Gabrijele Žalac – ministrica Žalac postaje daleko značajniji igrač na tom području i uskoro slijedi imenovanje novog direktora. Umjesto Milinkovića bio je u igri i sin Tomislava Čuljka, Vedran Čuljak, koji trenutno radi u županjskoj šećerani (Sladorana d.o.o.) ali na kraju je za direktora imenovan Ivan Rimac, do tada zaposlen u Županiji, potom Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije, “stručnjak za EU fondove”.

Žalac je dvostruko ponizila ključnog HDZ-ovca za Slavoniju

Dražen Milinković opterećen istragama, otišao je u Sabor, na mjesto saborskog zastupnika koje je “zaradio” još na parlamentarnim izborima 2016. ali ga nije konzumirao. I to je točka u kojoj je eskalirala napetost na liniji Čuljak-Žalac. Tomislav Čuljak je do tog trenutka i dalje bio alfa i omega vinkovačkog kraja, kadrovirao i dogovarao poslove. Ponižen je dvostruko: njegov sin koji se htio izvući s loše pozicije u Sladorani jer ona sve lošije posluje ispao je iz kadrovske križaljke, a drugo, Čuljak je izguran iz značajnog prostora dogovaranja poslova. Naime, brat Tomislava Čuljka, Miroslav Čuljak, vlasnik je tvrtke More d.o.o., građevinske tvrtke čiji su bageri u niskom startu čekali da krenu radovi preko Vodoprivrede.

Ali Gabrijela Žalac stavila je na kontrolnu točku svog čovjeka, ili točnije – čovjeka koji nije čovjek Tomislava Čuljka. Navodno su Čuljak i Žalac bili i na nekoliko razgovora kod Plenkovića zbog nastale napetosti, ali rješenja koje bi zadovoljilo obje strane nije bilo – jer obje su strane željele kontrolirati distribuciju poslova u vinkovačkoj Vodoprivredi. Tomislavu Čuljku bilo je neprihvatljivo da nova Plenkovićeva zvijezda kojoj je on pomogao da dođe u prvu „ekipu” počne gospodariti takvim poslovima.

Ali je li to bilo dovoljno da on stavi pod prismotru dvorište Gabrijele Žalac? I da netko njegov pošalje fotografije medijima? Činjenica jest da Tomislav Čuljak ima veze u pojedinim medijima i da je bio osobni prijatelj s pokojnim vlasnikom Hanza medije, Marijanom Hanžekovićem, te možda u tom smjeru cilja ministrica kada spominje “medijsko reketarenje.”

Činjenica je da je do sada Andrej Plenković angažirano branio ministricu Gabrijelu Žalac jer ju je trebao za održavanje mreže u Slavoniji. Ali neovisno o rastu njezinog utjecaja – pa i putem usmjeravanja sredstava iz EU fondova – ona osobno nije uspjela postati liderica najistočnijeg kraka HDZ-a, ali niti dokazati da je stručna i ozbiljna ministrica. Plenkoviću je isto tako i dalje važan i Tomislav Čuljak, veteran s razgranatom mrežom u Slavoniji koju je uvijek važno imati uoči izbora.

Neovisno o svemu, zbog afere bi trebala odgovarati

Gabrijela Žalac, ponesena valjda stavom koji redovno titra na licu premijera – Nitko meni ništa ne može! – zaključila je da je posve normalno držati nov novcati Mercedes u dvorištu, da ga vozi njezin suprug, da u imovinskoj kartici i dalje može držati upisanu ruinu od automobila iz 1995. I sada je jedino zanima tko je to dojavio medijima. Neovisno o prvom dojavljivaču: Mercedes nabavljen na ovakav način i dalje je sporan i u civiliziranoj državi bio bi predmet istrage.

Gabrijela Žalac, umjesto da to prihvati, i povuče konzekvence, krenula je u svom komunikacijskom rašomonu, i u unutarstrački rat protiv potencijalnog dojavljivača. No, tko zna hoće li joj se to dopasti onome tko je njoj očito jedino važan – Plenkoviću. Njega se Mercedes u dvorištu naravno nije dojmio, jer ga se nije dojmilo ni to da ministrica tri godine nema vozačku. Ali činjenicu da mu se “svađaju” i kvare sliku o HDZ-u umjesto da pakiraju Slavoniju za buduće pobjede…E, to bi ga već moglo trgnuti.

Plenković će, dakle, ili izabrati stranu Gabrijele Žalac ili Čuljka, ili ih natjerati na primirje, kao i u mnogim slučajevima do sada. Oni su uostalom samo podoficiri. Ono što je mnogo bitnije od unutarstranačkog čerupanja jest činjenica da u ovoj državi ministri ostaju ministri i nakon čudesnih ukazanja Mercedesa u dvorištu, da to nitko neće istraživati i da će uhodani stranački stroj dogovaranja poslova na linijama “od ministarstva do tvrtke lokalnog HDZ-ovca” nastaviti raditi i dalje s jednakim žarom, s ovim ili onim podoficirom, jer ionako je glavni šef u Zagrebu: Andrej Plenković.