OTKRIVAMO DETALJE: Tajanstveni riječki poduzetnik, Linićev i Obersnelov frend, gradi mega šoping centar u Zagrebu vrijedan 620 mil. kn

Na mjestu ruševina propale investicije poznatog francuskog trgovačkog centra, Leclarc, u zapadnom dijelu Zagreba, započeli su intenzivni radovi nepoznate tvrtke Sensa nekretnine, a s obzirom da se radi o milijunskim radovima odlučili smo istražiti tko se krije iza ‘Sensa nekretnina’ i otkrili zanimljivu grupu investitora, a jedan od njih, riječki poduzetnik Mirko Pavičić, pristao je za Net.hr otkriti koliko je točno teška investicija i zašto se odlučio za ‘ekspanziju’ u Zagreb

Godinama je na rubu grada to bio samo znak još jedne propale investicije: golemi betonski kostur buduće zgrade poslovno-trgovačkog centra poznatog francuskog lanca, Leclarc, svjedočio je o čuvenim hrvatskim problemima s investitorima. Leclarc je naime tvrdio da ih je omela birokracija, propisi, podmetanje nogu, neobičan koruptivni čvor… Otkupili su, naime, oko 60 tisuća četvornih metara u Španskom i sagradili objekt, ali nisu mogli dobiti dozvolu – jer nisu uspjeli otkupiti jednu malu parcelu usred zemljišta za koju je vlasnik tražio, ni više niti manje, nego 2 milijuna eura. Leclarc nije htio pristati na to, 2002. godine su odustali i povukli se iz Hrvatske, zauvijek.

Činjenica je bila da je ostao kostur u visokom stupnju izgrađenosti, mnogo skupog betona, a to je značilo da je investitor napustio Hrvatsku unatoč tome što je ovdje već imao visoke troškove. Stanovnici susjednih kvartova su se jadali da im je ostao “mrtvački sanduk”. Zato nakon dva desetljeća rušenje monumentalnog kostura iliti “mrtvačkog sanduka” niti nije moglo proći bez interesa javnosti. Već i sam čin rušenja je bio jako skup. No, ne samo da se ruši nego se i gradi. Objavljeno je da tvrtka Sensa nekretnine grade novi veliki kompleks.

U promotivnoj objavi za medije navedeno je da je cijelo zemljište površine 60 tisuća četvornih metala otkupila grupa investitora okupljenih u tvrtki Sensa nekretnine d.o.o., te da se na njemu planira napraviti moderan trgovački centar s brojim popratnim sadržajima, ali i samostojeći supermarket, drive-in restoran, trgovački park, a u sredini kompleksa i veliki trg s dječjim igralištima, klizalištem itd. Angažirani su vrhunski arhitekti koji su radili na jednom od najvećih hrvatskih shoping centara, Arena centru (Marino Dujmović i Alan Leo Pleština te njihov tim iz Pulsar arhitekture) a posao glavnog projektanta dobila je tvrtka Pronad pod vodstvom Željka Bratkovića.

Tvrtka osnovana prošle godine

Tvrtka Sensa nekretnine osnovana je prošle godine, ništa nije zabilježeno ni na prihodovnoj niti na rashodovnoj strani, a temeljni kapital je 30 tisuća kuna. Kao vlasnici su upisani Branimir Vuletić, Oliva Vrbanek i Mirko Pavičić, a kao predsjednik uprave je Matija Vrbanek. Tjednik Lider je pisao da su Sensa nekretnine kupile zemljište od tvrtke Heta, i da se planira završiti izgradnju kompleksa do kraja 2019.

S obzirom da je zabilježeno da je zemljište s objektom tvrtke Leclerc 2010. kupio Agrokor, a vjerojatno i čuvenu parcelu koja je istjerala Leclarc, zemljište je potom kupila tvrtka Heta – a sada je Heta prodala teren Sensa nekretninama.

No, što možemo saznati o investitorima? Za Branimira Vuletića otkriva se tek da je već bio u jednom sličnom građevinskom projektu, 2015. pojavljuje se kao direktor tvrtke Sub Dubrovnik koja je gradila veliki trgovački centar u Srebrenom. Suvlasnik tvrtke bio je i Ivan Todorić. Za Olivu Vrbanek može se naći podatak da je vlasnica kozmetičkog salona Sensa Oliva u Ciboninom tornju, a zanimljivo je i podatak da tvrkta Sensa Oliva d.o.o. bilježi od 2014. solidan porast prihoda, te da zajedno sa suprugom, Matijom Vrbanekom vodi društvo za sportsku rekreaciju Sensa. Matija Vrbanek je poznati sportaš, bivši sparing partner Mirka Filipovića, Cro Copa, a zanimljivo je da je bio i suvlasnik u češkoj tvrtki Sontex, u kojoj se pojavljuju mnogi poduzetnici s područja bivše Jugoslavije.

Uspon kralja Korza

Najpoznatiji u skupini navedenih investitora svakako je Mirko Pavičić, poduzetnik iz Rijeke, vrlo samozatajan i tajanstven ali ipak poznato ime na riječkom području. Sugrađani ga već dugo zovu “kralj Korza”, zbog činjenice da kontrolira gotovo sve poslovne prostore na Korzu, no on je mnogo više od “trgovca s Korza”.

Svoj poslovni uspjeh Mirko Pavičić je počeo graditi još kao zaposlenik u Brodokomercu, jednoj od najjačih trgovačkih tvrtki za vrijeme Jugoslavije, u kojoj se pred kraj pojavljuje kao glavni direktor jedan od kontroverznih tajkuna iz devedesetih, Josip Gucić. Nakon neuspjele pretvorbe i privatizacije i propasti tvrtke Guciću se i sudilo za upropaštavanje Brodokomerca, Vrhovni sud mu je i potvrdio dvogodišnju kaznu zatvora ali nikada je nije odslužio – zbog apsolutne zastare. Pavičić je radio za direktora Gucića samo zadnje tri godine, a sveukupno je radio u Brodokomercu 27 godina.

U jednom od rijetkih intervjua Pavičić je rekao da je bio “na različitim menadžerskim pozicijama”, u vanjskoj trgovini, te da je tu stekao brojne kontakte s inozemnim poslovnim partnerima. Brodokomerc je bio ono što je bila npr Astra trgovina, tvrtka koja je i u vrijeme Jugoslavije trgovala s inozemstvom, koja je bila svojevrsni rasadnik kadrova koji će postati menadžeri, tzv. tehnomenadžeri u devedesetima, poput Franje Gregurića ili Nikice Valentića.

Tvrtka registrirana na Gibraltaru

Na riječkom području bio je to Mirko Pavičić, mnogo manje eksponiran, ali vrlo uspješan. Izgledno je da je svoje poslovne kontakte koje je stekao kroz Brodokomerc “prebacio” u svoj privatni biznis. S obzirom da se bavio opskrbom brodova, nastavio je taj posao kroz privatnu tvrtku, AMEC, s kojom je stekao impresivnu zaradu. Zbog činjenice da je tvrtka koja je bila vlasnik AMEC-a prvih nekoliko godina bila registrirana na Gibraltaru, krojile su se različite spekulacije oko njegovog “prvog milijuna”, no on sam je opravdavao taj Gibraltar činjenicom da se bavio međunarodnim poslovima i da je tako bilo lakše poslovati sa strancima.

Devedesetih se uključio u pretvorbu i privatizaciju i kupio tvrtku Rijekatekstil, a zajedno s njom i veliku robnu kuću, a nastavio je i zakup mnogih poslovnih prostora na najboljim lokacijama u Rijeci. To je bio taj čin “preuzimanja” Korza i stjecanja titule “kralja Korza”. On sam je u intervjuu za Novi list izjavio da ga takav naziv vrijeđa jer nema nikakve podanike, nego 400 zaposlenih u tvrtki Rijekatekstil Domus. U lokalnim medijima dosta pozornosti je izazivao njegov model korištenja poslovnih prostora na Korzu: on bi od grada Rijeke dobio u zakup najbolje lokacije lokala a potom bi ih dalje dao u podnajam.

Upravo u vrijeme preuzimanja lokala na Korzu počele su se redati i prve sumnje o posebnim odnosima s gradskom vlašću, dugogodišnjim utjecajnim gradonačelnikom Rijeke, Slavkom Linićem, a potom i njegovim nasljednikom, Vojkom Obersnelom. Lokalni portali objavljuju fotografije sa zajedničkih kava gradonačelnika Obersnela i Pavičića, a jedan pokušaj fotografiranja društva u kojem su se našli poduzetnik Pavičić, Slavko linić i predsjednik Županijskog suda Veljko Miškulin, završio je i prijavom policiji, a Pavičić je objasnio da je s utjecajnim predstavnikom sudbene vlasti, Veljkom Miškulinom, prijatelj trideset godina.

Tvrtka koja gradi gigantski centar nema ni web stranicu

“Gotovo svaki zahtjev vaše tvrtke kada je riječ o vašoj suradnji s Gradom Rijekom je prihvaćen. Nije li to malo čudno?”, pitao je novinar Novog lista Damir Cupać u intervjuu Mirka Pavičića 2012. a on je odgovorio: “Prihvaćeni su samo zahtjevi koji su razumni i realni.” Činjenica jest da je Pavičić dio riječke elite, povezan s ključnim igračima političke i pravosudne scene.

Sensa nekretnine, tvrtka preko koje Mirko Pavičić danas prodire na zahtjevnu zagrebačku scenu velikih trgovačkih kompleksa nema ni web stranicu, niti kontakte. U registru je vidljivo da je osim predsjednika uprave Matije Vrbaneka u upravi upisan i sin Mirka Pavičića, Blaž, koji je također aktivan i u menadžmentu AMEC-a. Blaž Pavičić je poznat i na zagrebačkoj investicijskoj sceni, ulagao je pojedine tvrtke, zabilježeno je npr. njegovo ulaganje u tvrtki RIZ Odašiljači. No, Mirko Pavičić odgovorio je na upit upućen preko tvrtke AMEC.

Na pitanje kako je došlo do osnivanja tvrtke Sensa nekretnine odgovara: “S obzirom na dugogodišnju nazočnost u poslovnim krugovima, baveći se, među ostalim, ponajviše razvojem nekretninskog biznisa, iskustveno možemo potvrditi kako je, u trenutku kada se ukaže prilika za zanimljiv poslovni pothvat, jedan od ključnih elemenata uspjeha pronaći pouzdanog i korektnog poslovnog partnera. Kada smo počeli razmatrati ovu investiciju, višegodišnji poznanici, s kojima nas, prije svega, povezuje isti interes za ulaganje u nekretnine, Branimir Vuletić i Matija Vrbanek, pokazali su se kao idealan spoj te smo, od samih početaka, krenuli u ovaj projekt sa zajedničkom vizijom.”

Ima li potrebe za još jedan trgovački centar u Zagrebu?

Mirko Pavičić u kratkom razgovoru za Net.hr otkriva da ukupna investicija iznosi 85 milijuna eura, a na pitanje je li projekt rizičan, odnosno, može li Zagreb izdržati još jednu veliku shoping destinaciju, i to u neposrednoj bliziji još jednog već uhodanog shoping centra (City Centra West), Pavičić kaže da su pripremljene sve analize i da se pokazalo da mjesta ima:

“Kako bismo sa sigurnošću mogli donijeti odluku o ulasku u investiciju, vezano uz potencijalan rizik zasićenosti tržišta trgovačkim centrima, najprije smo pristupili dubinskoj analizi tržišta i lokacije, koju je izradila renomirana svjetska agencija te studiji isplativosti. Rezultati takvog pristupa danas su vidljivi, u fazi smo pripremnih radova na izgradnji Centra.

Analiza tržišta pokazuje kako je nova shopping destinacija, obogaćena brojnim sportskim i zabavnim sadržajima, s ponudom različitih brandova, komplementarna postojećim trgovačkim centrima, što svakako potvrđuje i veliki interes zakupaca. Razumjet ćete kako ih, u ovom trenutku, s obzirom na povjerljivost podataka, ne možemo predstaviti. Zajednička vizija investitora je, trenutno povoljnu situaciju na tržištu nekretnina, razviti u dugoročno kvalitetan projekt, koji će pridonijeti i otvaranju oko 700 novih radnih mjesta.”

‘Dobra poslovna prilika ne pita za mjesto’

Na pitanje kako to da se odlučio za “ekspanziju” u Zagreb nakon što je toliko dugo poslovao prvenstveno u Rijeci, Pavičić odgovara: “Iako je većina naših poslovnih aktivnosti povezana s Rijekom, moram istaknuti kako ovo nije naš prvi projekt na nacionalnoj razini. U Zagrebu se već dugi niz godina bavimo također poslovanjem nekretninama, ali ne i samo u glavnome gradu, već u cijeloj Hrvatskoj. Dobra poslovna prilika ne pita za mjesto, niti vrijeme.”

O daljnjim planovima ne želi govoriti detaljnije. Kaže da su fokusirani na završetak ovog projekta ali i da mimo toga dosta „ulažu u nekretnine”.

Tajanstveni poduzetnik Pavičić definitivno je iskoračio iz sigurnosti riječke oaze, gdje je poslovao uključen u neformalnu mrežu lokalne elite. Ovaj iskorak bi mogao znači da je Pavičić mnogo jači nego što se ikada mislilo, jer radi se o – impresivnih 85 milijuna eura – ali i da je mreža neformalne podrške kojoj pripada jaka, utjecajna i da ne poznaje granice.