OTAC OBJAVIO SNIMKU ZLOSTAVLJANJA SINA U VRTIĆU: ‘Ja sam samo imao želju da raskomadam odgajateljicu’

“Ja sam tražio od policije i Tužilaštva da je oni kazne, zaštite djecu od takvih učitelja i odgajatelja. Potrudio sam se biti legalista, dobar građanin i bla bla. Saznao sam da ima podršku da dobije posao u državnoj ustanovi i slično. Nismo se mnogo obazirali, davali smo izjave, išli u institucije i trudili se, nudili, predlagali da za dokaz odgovarajući stručnjaci pregledaju i razgovaraju s djetetom i drugom djecom koju je raznim metodama kažnjavala i nanosila im fizičku bol. Saznali smo još toga od druge djece i roditelja”, ispričao je ogorčeni otac

Obitelj iz Sarajeva objavila je snimku zlostavljanja vlastitog djeteta od strane odgojateljice u privatnom sarajevskom vrtiću, budući da tužba nije upalila. Željeli su upozoriti roditelje na to što se događa u tom vrtiću.

Na snimci se vidi kako odgojateljica Amila Hasečić u ‘Dječjem vrtiću dječjih vrtića’ maltretira jednog od dječaka. Zejd Šoto, otac dječaka, kazao je kako se obitelj od 2016. godine pravno bori kako bi se kaznili odgovorni, no bezuspješno, piše Klix.ba. Da stvar bude još gora, Hasečić i dalje radi s djecom. Trenutno je zaposlena u vrtiću ‘Biseri’ na ugovor od tri mjeseca te je trenutno na bolovanju. U javnoj ustanovi ‘Djeca Sarajeva’ izjavili su kako nisu znali za zlostavljanje koje je počinila.

Šoto je kazao kako je vjerovao da je vrtić dobar, budući da je direktorica bila obiteljska prijateljica. No nije bilo tako. Očajno otac ispričao je sve o incidentu.

Na sudu nisu uspjeli doći do pravde

“Ovo dijelimo javno, nakon što smo pokušali naš slučaj riješiti putem suda i Tužiteljstva, no nismo uspjeli, vele nema dokaza. Naše je dijete dobro, hvala Bogu, no druga su djeca izložena riziku i zato želimo da javnost ovo zna. Ovih dana smo ponovno vidjeli drugu djecu da su nažalost izložena rizicima u vrtiću. Postoje načini kako spriječiti nasilne i nekompetentne osobe da dobiju priliku raditi s djecom. Recimo u Hrvatskoj testiraju toleranciju na plač djeteta. Prije skoro dvije i pol godine supruga i ja smo, vođeni strogim kriterijima, odlučili u koji ćemo vrtić poslati našeg trogodišnjeg sina. Zadovoljni uvjetima, osobljem i svim sadržajima, apsolutno puni pozitivnih očekivanja, vjerovali smo u dobar izbor. Dodatna potvrda toga je došla i kada smo sreli direktoricu, poznanicu od ranije, može se reći i prijateljicu.”

Odjednom je nestala direktorica

“Bez obzira na to što je naše dijete stalno bilo protiv odlazaka u vrtić, smatrali smo da nema ništa neuobičajeno i loše u tome. Pa svako dijete prođe tu fazu. Može trajati i mjesecima, govorili su. Onda je odjednom nestala direktorica, nismo znali zašto, a s njom i jedna od teta koje su radile s djecom. Počela je neka ružna kampanja o lošim uvjetima u vrtiću putem nekih medija i slično. Loš osjećaj, mada smo mi svjedoci da je sve bilo kako smo željeli. Dijete je imalo isti odnos prema vrtiću, često plakanje i protivljenje odlascima, molbe da ne ide danas i sutra i narednih nekoliko dana”, ispričao je Šoto.

Snimka ga je šokirala i razbjesnila

Kasnije je saznao što se događalo u vrtiću. Dobio je poziv nakon odlaska odgajateljice i direktorice te vidio snimku koja je bila razlog odlaska tih djelatnica.

“Ušao sam u kancelariju i doživio najveći šok u životu. Objasnila je slučaj s direktoricom i njenom prijateljicom učiteljicom Amilom i da je razlog videosnimka s nadzornih kamera na kojem Amila maltretira jedno dijete koje je vjerovatno naš sin. Direktorica je svoju prijateljicu pokušala zaštititi pa su obje dobile otkaz, rečeno mi je.

Imao sam osjećaj vreline na vratu ispod ušiju, uzeo sam nekako snimak i krenuo van gdje sam sreo njega, uplakanog i razočaranog, a moje stanje, moj bijes je bio još dodatak na razočarenje koje je on doživljavao tu, totalni kolaps, nema me tonem. No spasio me on, zamolio da idemo, ušli smo u auto, a slika s monitora je pred očima. Promijenio se kada smo krenuli od vrtića, idemo na Baščaršiju, u džamiju, na sladoled, da kupimo bager… Ne znam šta još, ja sam samo imao želju da je raskomadam, ali moj sin je upadao i spašavao situaciju i spašavao tu bolesnu osobu svojim zadovljstvom što smo nastavili put”, ispričao je Šoto.

Odgajateljica uzvratila prijavom

Tada je kontaktirao Amilu koja je odbacila svu odgovornost, piše Klix. Sve je prijavio policiji, a slučaj je stigao i do Tužiteljstva. Odgajateljica je uzvratila prijavom zbog navodnih prijetnji.

“Nazvao sam je i pitao zašto mi je dirala dijete, zatim sam na njeno negiranje i tvrdnje obećao da nikada neću odustati od borbe da dobije kaznu koju je zaslužila. Rekao sam da je propustila priliku da plače i moli za oprost, pokaže svjesnost i pokajanje. Taj dan sam dijete ispoštovao koliko je bilo moguće u okolnostima, grlio ga i ljubio, popio tablete za smirenje i otišao u policiju nakon nekih dva sata da prijavim nasilje nad svojim djetetom od osobe koja je dobila povjerenje društva da bude drugi roditelj, odgajatelj našoj djeci.

Njen bezobrazluk i pripremljenost su toliko veliki pokazalo se kada je došla i prijavila prijetnje putem telefona, u istu stanicu isti taj dan. Ja sam tražio od policije i Tužilaštva da je oni kazne, zaštite djecu od takvih učitelja i odgajatelja. Potrudio sam se biti legalista, dobar građanin i bla bla. Saznao sam da ima podršku da dobije posao u državnoj ustanovi i slično. Nismo se mnogo obazirali, davali smo izjave, išli u institucije i trudili se, nudili, predlagali da za dokaz odgovarajući stručnjaci pregledaju i razgovaraju s djetetom i drugom djecom koju je raznim metodama kažnjavala i nanosila im fizičku bol. Saznali smo još toga od druge djece i roditelja”, ispričao je.

Tužiteljstvo je naposlijetku, nakon promjene još tri tužitelja, odbacilo slučaj. Nisu prihvatili dokaze u vidu snimke i izjava, zato što snimka nije izuzeta u skladu s procedurom.