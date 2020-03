OSTOJIĆ TVRDI: DORH ostaje pri stavu da nema osnovane sumnje za daljnje istraživanje slučaja Lozančić

Vezano za pitanje vojske na granici, rekao je da čeka zaključke Vijeća za nacionalnu sigurnost i podsjetio da MUP tvrdi da može sam štiti granicu, a vojska se uvijek može uključiti kao potpora, kao što je bilo 2015.

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izvijestio je u četvrtak da su mu iz DORH-a ponovno poručili da ne pronalaze osnove sumnje po pitanju daljnjeg istraživanja okolnosti smjene bivšeg šefa SOA-e Dragana Lozančića.

“DORH je ostao pri svojem stavu da ne pronalazi osnove sumnje po pitanju daljnjeg istraživanja Lozančića”, kazao je Ostojić novinarima nakon sjednice Odbora za unutarnju politiku.

Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici prihvatio izvještaj o radu SOA-e za 2019. i izvještaj Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost o poslovima nadzora koje je proveo lani. Članovi odbora, rekao je Ostojić, dotaknuli su se i drugih slučajeva sa sigurnosnom tematikom.

“Detalje o tome o čemu je bilo govora, koje su sve stvari istaknute, a puno je šire nego samo javno izvješće SOA-e, ne mogu iznositi”, kazao je.

Dobili širu sliku

Upitan je li se na Odboru razgovaralo i o slučaju bivšeg državnog odvjetnika Dražena Jelenića i izjavama bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o “slučaju Lozančić”, Ostojić je rekao da se razgovaralo o podacima iz izvješća SOA-e, ali da su “dobili i širu sliku”.

No, potvrdio je da su jedna od tema razgovora bili migranti. “Taj problem s migrantima bio je i prošle godine, a u raspravi smo čuli i detalje od sada. Imali smo kvalitetne i iscrpne odgovore od ravnatelja SOA-e. Mislim da je to bilo vrlo dobro odrađeno. Saborski zastupnici shvaćaju i svoj dio odgovornosti. Razgovarali smo o sigurnosnim problemima, ali i konkretnim slučajevima. Ali zakon me obvezuje i moram čuvati povjerljivost samih informacija koje smo dobili”, istaknuo je Ostojić.

“Oni koji misle da bi vojska mogla biti na granici s nekim drugim ovlastima, a to je pitanje primjene sile, tu se mora ozbiljno razgovarati. Zna se što vojnik radi – ima neprijatelja na drugoj strani i puca. Ako je došlo do te situacije, uvjeren sam da će to izazvati ozbiljnu raspravu”, naglasio je.

Ponovio je i da vojska ne može primjenjivati silu na granici jer za to nije ovlaštena. “Ustav kaže kada se može primijeniti sila, mora biti zakonom određeno, u ovom trenutku to nije predviđeno. Vojska ne može primjenjivati silu u nadzoru državne granice, nije za to ovlaštena”, ustvrdio je Ostojić.