Oštećenje spremnika kobno za Concorde?

British Airwaysov Concorde prisilno sletio u Kanadu

Zrakoplov Concorde British Airwaysa (BA) na letu od Londona do New Yorka prisilno je sletio u nedjelju navečer u zračnu luku u kanadskom gradu Ganderu, u pokrajini Newfoundland, nakon što su se putnici požalili na smrad goriva u kabini, priopćio je glasnogovornik BA.

“Bila je to mjera opreza”, izjavio je glasnogovornik tvrtke dodavši da je kapetan zrakoplova i sam osjetio blagi smrad goriva te nije želio riskirati, pa se 57 putnika iskrcalo se u Ganderu.

To je drugi problem u istom danu na letovima Concordea. U nedjelju ujutro British Airwaysov Concorde nije poletio iz londonske zračne luke Heathrow zbog problema s dotokom goriva pa je zamijenjen drugim Concordeom koji je sigurno sletio u New York.

Istraga o padu Air Franceovog Concordea došla je do zaključka da je do nesreće vjerojatno došlo zbog curenja goriva. Na pisti aerodroma Charles de Gaulle, s kojeg je zrakoplov poletio na svoj zadnji let, pronađeni su ostaci koji, čini se, pripadaju spremniku goriva. Air France potvrdio je da se već događalo da pucanje guma ošteti spremnike goriva i motore jedine komercijalne nadzvučne letjelice. Francuske vlasti pozvale su građane da predaju ostatke zrakoplova koje su eventualno našli i zadržali za uspomenu jer bi mogli biti od vitalnog značaja za istragu.

Preostali Air Franceovi zrakoplovi tipa Concorde mogli bi se vratiti na svoje rute tijekom ovog tjedna nakon što budu dogovorene dodatne siguronosne mjere.

Eksplozija gume mogući uzrok nesreće Concordea

Otkriven sadržaj druge “crne kutije”

Pad Concordea: pronađena “crna kutija”