Osigurano 50 milijuna kuna za nastavak radova na Posavskoj autocesti

Nakon kratkotrajnog zastoja i usporenije izgradnje 26 kilometara duge dionice posavske autoceste od Velike Kopanice do Županje radovi na izgradnji južne trake autoceste ovih su dana pojačano nastavljeni. Neizvjesnot u vezi s nastavkom gradnje autoceste uklonjena je nakon što je investitotor, Hrvatska uprava za ceste, osigurao 50 milijuna kuna za nastavak radova

Po riječima direktora Konzorcija “Zelena magistrala”, koji okuplja sedam slavonskih cestarskih poduzeća Petra Šimića odobrenih 50 milijuna kuna bit će dovoljno za radove do rujna.

“Kako bismo završili južnu traku dionice od Velike Kopanice do Županje i do kraja godine na njega preusmjerili promet uz tih 50 milijuna kuna potrebno nam je još oko 140 milijuna kuna i to pod uvjetom da sredstva budu osigurana do listopada. U protivnom, bez obzira na novac zbog jesenskih a potom i zimskih vremenskih uvjeta nećemo biti u stanju u rokovima završiti radove”, doznaje se od Šimića.

U izgradnju dionice od Velike Kopanice do Županje, na kojoj su radovi započeli potkraj prošle godine, do sada je uloženo oko 100 milijuna kuna i u tijeku je postavljanje cementne stabilizacije i prvog sloja asfalta. Istodobno, uz gradnju kolnika grade se i željeznički i cestovni nadvožnjaci, mostovi te niz drugih objekata uz autocestu. Rok za puštanje u promet dionice od Velike Kopanice do Županje čija će izgradnja državu stajati 744 milijuna kuna je polovica studenog 2001. godine.

Iako svjesni novčanih problema i općedruštvene i državne nelikvidnosti u “Zelenoj magistrali” se, prema Šimićevim riječima, nadaju da će država iznaći i osigurati sredstva potrebna za dovršenje radova na dionici posavske autoceste od Velike Kopanice do Županje. Osim što o nastavku njezine gradnje ovisi egzistencija velikog broja radnika sedam slavonskih poduzeća koja uz brojne kooperante rade na autocesti, prema Šimiću, veliku korist bi od, u rokovima završene gradnje posavske autoceste, imala i država.

“Posavska autocesta je najisplativija hrvatska prometnica s koje je prošle godine od cestarine država ostvarila prihod od 220 milijuna kuna”, kaže Šimić, dodajući da kada bi se ta sredstva ulagala u njezinu gradnju posavska autocesta mogla bi bez problema sama sebe izgrađivati. Posavska autocesta dio je međunarodnog putnog pravca E-70 koji se u Hrvatskoj u duljini od 305,5 km proteže od Bregane do Bajakova. Do sada je izgrađeno 241,7 km autoceste.