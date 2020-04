OPREZNO S ONLINE KUPOVINOM MASKI I RUKAVICA! Prodaje se oprema niske kvalitete, zaplijenjeno 13 milijuna lažnih proizvoda

‘Pod ključnim riječima koronavirus ili COVID19 prodaju se niskokvalitetni proizvodi poput maski ili rukavica, lažnih testova na korona virus ili pak navodni ljekoviti pripravci na koje se hrvatski građani redovito žale’

S početkom pandemije pojavili su se i prevaranti koji će rado očajnim i uplašenim ljudima uzeti novac. Potražnja za zaštitnom i medicinskom opremom općenito je velika, a budući da su ljudi sve više počeli izbjegavati odlazak u trgovine, onda i maske i rukavice kupuju online.

Upravo se tamo skriva opasnost, upozorila je Europsku komisiju Biljana Borzan, potpredsjednica europskih socijalista. Navela je da je došlo do porasta lažnih proizvoda na internetu koji se prodaju kao lijekovi za koronu kao i oprema za obranu od virusa, prenosi Večernji list.

‘Potrošači su ranjivi na lažni marketing’

“Istraživanja pokazuju da je oko 20 posto hrvatskih građana prestalo ići u trgovinu, a 75 posto ide rjeđe nego prije. U porastu je zato internet kupnja. U okolnostima pandemije, potrošači su iznimno ranjivi na agresivni lažni marketing. Pod ključnim riječima koronavirus ili COVID19 prodaju se niskokvalitetni proizvodi poput maski ili rukavica, lažnih testova na korona virus ili pak navodni ljekoviti pripravci na koje mi se naši građani redovito žale. Takve proizvode se često oglašava kao ponude koje vrijede samo narednih 10 minuta, a cijene su zbog navodne ekskluzivnosti jako visoke”, predočila je Borzan.

Kako piše Večernji list, hrvatska europarlamentarka je pitanje uputila Didieru Reyndersu, povjereniku Europske komisije. On je pak već vodio razgovore s online platformama o brzom uklanjanju takvih oglasa.

‘Građane treba zaštiti od korona profitera’

“Broj prijava Europskim potrošačkim centrima je od početka širenja virusa oko 30 posto veći, nego u isto vrijeme prošle godine. Moj ured je također zatrpan upitima, od prava putnika do online kupnje. Građani primjećuju i rast cijena, u Belgiji je on u prosjeku oko šest posto za prehrambene proizvode, do 30 posto za ostale, a na Malti, primjerice, imamo veliki skok cijena informatičke opreme. Moramo zaštiti građane od “korona-profitera”, govori Biljana Borzan.

Inače, broj internetskig prevara je skočio za 400 posto u Velikoj Britaniji, a Europol je do sada zaplijenio 13 milijuna lažnih farmaceutskih proizvoda. Borzan poručuje da građani odustanu od kupnje ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito. Također, savjetuje građanima da kupuju s poznatih stranica, najbolje s onih iz Hrvatske te podsjeća potrošače da u roku 14 dana mogu vratiti proizvod ako su ga kupili u EU.

