OPORBA KOMENTIRALA VLADINE MJERE ZA REVITALIZACIJU, BERNARDIĆ UPOZORIO: ‘Nema plana za ono što će se događati nakon 15. lipnja’

Što se otvaranja trgovina i institucija tiče, Bernardić ističe kako s tim treba biti vrlo oprezan, te traži da se osigura dostupnost zdravstvenih maski i druge medicinske opreme kako pojedini koronaprofiteri ne bi zarađivali na tuđoj nesreći

Iz oporbenih stranaka u četvrtak su, komentirajući Vladino popuštanje epidemioloških mjera, ocijenili kako život i gospodarstvo treba vratiti u normalu, ali uz apsolutnu zdravstvenu zaštitu i financijske potpore radnicima i poduzetništvu.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u izjavi novinarima ponovio je stav kKO je potrebno što više testiranja na koronavirus, zaštiti bolnice, ambulante i domove umirovljenika te zaštitnom opremom opskrbiti ugroženo stanovništvo, kao i sve ustanove zdravstvene i druge skrbi.

Kada je riječ o gospodarskoj prilagodbi, Bernardić je ocijenio da Vlada nema nikakav plan za ono što će se događati iza 15. lipnja.

Traže jednogodišnji moratorij

“Zato mi u SDP-u inzistiramo na jedinoj pravoj prilagodbi, a to je jednogodišnji moratorij na kredite za građane i poduzetnike”,podsjetio je.

Uz to, dodao je, u saborsku proceduru su poslali Zakon o skraćenom radnom vremenu kojim se omogućuje sustav potpora SURE na razini EU, a njime će radnici u promijenjenim okolnostima raditi manje, ali i dobivati istu plaću, dok razliku u plaći nadomješta država kroz sustav potpora SURE.

Bernardić: S otvaranjem trgovina i institucija treba biti vrlo oprezan

Što se otvaranja trgovina i institucija tiče, Bernardić ističe kako s tim treba biti vrlo oprezan, te traži da se osigura dostupnost zdravstvenih maski i druge medicinske opreme kako pojedini koronaprofiteri ne bi zarađivali na tuđoj nesreći.

Čelnik Mosta Božo Petrov Vladino popuštanje mjera ocijenio je očekivanim. “Da bismo ušli u kakvu-takvu normalizaciju života i posla treba ići prema relaksaciji, očekivali smo da će se to i prije dogoditi. Ne možete zaključati zemlju na osam mjeseci”, kazao je Petrov.

Potrebnim drži pokrenuti kampanju koja će objasniti starijim, imunokompromitiranim osobama da moraju puno više paziti i držati puno veću distancu.

Ljudi ne mogu stati sa svojim životima i treba im omogućiti da žive i rade, pogotovo malim poduzetnicima jer oni nemaju više od mjesec do dva dana vremena i financija, ocijenio je Petrov.

Petrov: Ne znamo ništa o financijskoj konstrukciji Vladinih mjera

Naglasio je da Vlada treba iznijeti jasan gospodarski plan koji će kao ‘follow-up’ pratiti donesene mjere kojima se u dva, tri mjeseca štiitilo ljude, nužnima smatra i dodatne mjere koje će podignuti gospodarstvo.

“O tome ne znamo ništa, kao ni o financijskoj konstrukciji koja će im omogućiti sve te mjere”, poručio je Petrov.

Vladu je pozvao da bude odgovorna te predloži rebalans državnog proračuna jer je svima, ističe, jasno da onaj proračun koji je vrijedio u prosincu, kada se radio za ovu godinu i prihodi koji su se tada očekivali, nakon epidemije koronavirusa više ne vrijede.

Neće biti takvog priljeva novaca što znači da, ako ne želite raditi s katastrofalnim gubitcima, morate raditi rebalans i rezati troškove, zaključio je Petrov.

Hrelja: Građane detaljno obavijestiti o budućim koracima

HSU-ov Silvano Hrelja poručuje da građanima treba reći koliko će se ljudi moći voziti u tramvaju, u vlaku, kada će moći doći na svoje radno mjesto.

“Građani su istrpjeli sve ovo i zaslužuju da ih Vlada detaljno obavijesti o budućim koracima jer je Vlada tu radi građana, a ne građani radi Vlade”, naglasio je Hrelja.

I Goran Aleksić iz SNAGA-e poručuje da život treba normalizirati što prije.

Znamo da je nužna socijalna distanca i higijena, a ugrožene skupine moraju biti maksimalno zaštićene, stariji i kronični bolesnici trebaju biti u svojevrsnoj karanteni, dok se sve ostalo stanovništvo treba što prije vratiti normalnom životu, ustvrdio je Aleksić.

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.