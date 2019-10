OPET SE JAVIO MAMIĆ, SASUO PALJBU PO SVIMA, KOMENTIRAO I KOLINDU: ‘Ja živim kao da ću cijeli život ostati u BiH’

Mamić tvrdi da su politički motiviran montirani proces protiv njega pokrenuli pripadnici lijeve opcije

Zdravko Mamić, bivši gazda GNK Dinama koji je na Županijskom sudu u Osijeku nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja desetaka milijuna kuna iz maksimirskog kluba, dao je intervju za Federalnu TV, koji je emitiran u emisiji ‘Mreža’.

Mamić je rekao je da se ne osjeća kao bjegunac te da živi kao da će cijeli život ostati u BiH, gdje se sklonio ne bi li pobjegao od hrvatskih organa pravde.

JAČI JE OD SUDBINE? Mamić se opet popeo na stol, raskopčao košulju i zapjevao ‘onu svoju’

Napomenuo je kako ipak očekuje da će nepravomoćna osuđujuća presuda pasti na Vrhovnom sudu i dodao da zna kako je “nemoguće potvrditi tu presudu ako ima i jedan promil morala, poštenja i uvažavanja prava”.

Protiv njega bi uskoro trebao početi postupak na Županijskom sudu u Osijeku no Mamić je rekao da ga u Osijeku nikada neće vidjeti, a suce je nazvao “hrpom kriminalaca”.

“Jer, to je jedan kriminalan sud. To je sud koji je korumpiran. To je jedna hrpa kriminalaca, koji izvršavaju odluke svojih naručitelja”, izjavio je Mamić.

Tko je protiv njega, a za koga je on?

Mamić isto tako tvrdi da su politički motiviran montirani proces protiv njega pokrenuli pripadnici lijeve opcije – bivši predsjednik Ivo Josipović i vlada Zorana Milanovića, a posebno ministri Ranko Ostojić i Željko Jovanović koji “nikada nisu prihvatili Hrvatsku na pravi način”.

Komentirao je na kraju i predsjedničke izbore i otkio za koga će glasati.

“Više puta sam se izjasnio, nedvosmisleno sam za aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. I prvi put sam bio za nju. Mislim da je ona jedna fina dama, poštena žena, poštena i časna predsjednica. Inače me ne zanima ni jedan političar, pa ni institucija predsjednika. Fućka mi se živo tko će na kraju biti na vlasti. Malo sam političara percipirao kao ljude koji su spremni za svoju domovinu i za svoje građane staviti život na panj. Takvih više nema…”, zaključio je.