OPET SE JAVILI IZ MINISTARSTVA OBRANE SRBIJE: ‘Umjesto da laže i po običaju za sve krivi Srbe, Hrvatska duguje ispriku i kajanje’

‘Ako nismo prijavili dolazak, kako su organi Hrvatske znali da kombi s civilnim registarskim oznakama i civilima prevozi vojnike na hodočašće?’, pitaju se Srbi

“Umjesto da laže i po običaju za sve krivi Srbe, Hrvatska duguje ispriku i kajanje. Gdje piše da su za dolazak u Jasenovac potrebni pismena dozvola ili zahtjev”, poručili su iz Ministarstvo obrane Srbije.

Nakon zabrane ulaska u Hrvatsku delegaciji srbijanske vojske i reakcija od strane hrvatskih dužnosnika, dodatno su se zaoštrili odnosi između dvije države te je iz Srbije stiglo novo priopćenje.

Nije im jasno

“U kojoj se to demokraciji zabranjuje prisutnost na komemoracijskom skupu. To nije vojna vježba ili inspekcija vojnih postrojbi da se najavljuje. No mi smo i to učinili. Organizator komemoracije, episkop Jovan je posredstvom eparhijskog sekretara Đorđa Teodorovića obavijestio policijsku postaju Novska upravo o dolasku naše delegacije. Obavještena je i granična policija Srbije koja je trebala s hrvatskim tijelima ubrzati granične procedure.

Ako nismo prijavili dolazak, kako su organi Hrvatske znali da kombi s civilnim registarskim oznakama i civilima prevozi vojnike na hodočašće? Ako im nije prijavljeno da dolazimo, zašto su otvarali prtljagu putnicima, držali ih satima na granici, kopirali im putovnice”, stoji u priopćenju Ministarstva obrane, prenosi Blic.